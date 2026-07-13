ASEAN országok kockázat-kiegyenlítése a bizonytalanság korában

Június 17-18-án került megrendezésre az ASEAN-Oroszország találkozója, amelyre szimbolikusan a G7 csúccsal egy időben került sor. Míg a G7 államok ismételten megerősítették egységes támogatásukat Ukrajna mellett, és megállapodtak az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomás fokozására. Addig az ASEAN országok – aminek soros elnökségét 2026-ban egyébként az USA szövetséges Fülöp-szigetek tölti be – jelezték, hogy igyekeznek diverzifikálni a kapcsolatrendszerüket, és tágítani mozgásterüket további partnerek felé is. Nem mellesleg Putyin elnöknek is kapóra jött a találkozó, mert demonstrálni tudta, hogy nincs elszigetelődve és továbbra is meghatározó szereplő a Globális Dél számára.

ASEAN országok és Oroszország találkozója / Fotó: ZUMAPRESS.com

Azonban nem új geopolitikai pólus alakulásáról van szó, jóval inkább a délkelet-ázsiai államok tudatos kockázatkezelési stratégiájának megnyilvánulásának tekinthető. A 35 éve indult együttműködés idei találkozóján az ASEAN államok és Oroszország egyetértettek abban, hogy mélyíteni kell a gazdasági együttműködést, diverzifikálni kell a kereskedelmet, valamint erősíteni kell az élelmiszer- és energiapartnerségeket annak érdekében, hogy kezelni tudják a Hormuzi-szoros lezárása által felszínre hozott sérülékenységeket, amelyek globális üzemanyag- és műtrágyahiányhoz vezettek. Ennek érdekében meghatározták a kereskedelmi, energetikai és biztonsági együttműködés bővítésének mérföldköveit.

Négy közös dokumentumot is elfogadtak, köztük a 2026-30-as stratégiai cselekvési tervet, valamint energiaügyi és kulturális együttműködésről szóló nyilatkozatot.

Több ASEAN-tagállam, köztük a Fülöp-szigetek, Indonézia, Thaiföld és Vietnam, már importált orosz nyersolajat, vagy érdeklődését fejezte ki annak vásárlása iránt, miután az iráni háború nyomán megugrottak a globális üzemanyagárak. Több állam bilaterálisan is egyeztetett az orosz elnökkel, aki úgy nyilatkozott, hogy ez egy olyan stratégiai partnerség, amely a geopolitikai turbulenciák közepette alapvető stabilizáló tényezőként szolgál az ázsiai-csendes-óceáni térségben, hozzájárulva egy kiegyensúlyozott biztonsági architektúra kialakításához.