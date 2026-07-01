Az Eurostat évente kétszer, június és december második felében közzéteszi a GDP-ből levezetett egyéni fogyasztást, s a legfrissebb adatok szerint Magyarországon volt Lettországgal holtversenyben a legkisebb ez az érték. Így aztán 2017 óta minden évben legalább kétszer el kell magyaráznom, hogy nem ez az Európai Unióban a szegénység hivatalos mérőszáma. Korábban a Világgazdaságban megjelent elemzéseim után most is ezt teszem, hiszen menetrendszerűen megjöttek ismét az önostorozó írások szerte a médiában.

Fogyasztási paradoxon – a nyers adatokkal ellentétben a magyarok előrelátóbbak, mint 2010-ben voltak / Fotó: Shutterstock

A „fogyasztási paradoxon”: Miért torzítanak a nyers kiadási adatok?

A közbeszédben gyakran hivatkoznak a háztartások végső fogyasztási kiadásaira (HFCE) mint a szegénység proxy-változójára, a modern közgazdaságtani szakirodalom azonban rámutat ezen megközelítés súlyos torzításaira. A szakmában konszenzus van arról, hogy a fogyasztási kiadások szintje nem azonos a jóléttel (well-being). Sőt, bizonyos esetekben az alacsonyabb monetáris fogyasztás magasabb életszínvonalat és biztonságot takarhat.

A szakirodalom három fő csatornát azonosít, ahol a nyers fogyasztási adatok félrevezetőek lehetnek például Magyarország és a nyugat-európai államok összehasonlításakor is:

Természetbeni társadalmi juttatások és adminisztrált árak: A Stiglitz-jelentés kiemeli a „természetbeni társadalmi transzferek” (Social Transfers in Kind - STiK) szerepét. Ha egy állam – mint Magyarország a rezsicsökkentés, az ingyenes tankönyvek vagy a kedvezményes tömegközlekedés (vármegyebérlet) révén – alacsonyan tartja a létfenntartási költségeket, az statisztikailag csökkenti a háztartások nominális fogyasztási kiadásait, miközben a rendelkezésre álló reáljövedelmet és a hasznosságot növeli. Deaton (2010) érvelése szerint, ha a lakosság piaci áron kénytelen energiát vagy szolgáltatást vásárolni, a GDP és a fogyasztás nő, de a jólét csökkenhet („kényszerfogyasztás”). Imputált bérleti díj és lakástulajdon: Az OECD (2013) vagyonstatisztikai irányelvei rámutatnak a lakásbérleti piacok szerkezeti eltéréseiből fakadó mérési hibákra. Magyarországon a 90 százalék feletti saját tulajdoni hányad azt jelenti, hogy a háztartások nagy része nem fizet bérleti díjat, ami „fogyasztásként” jelenne meg a statisztikákban (szemben például Németországgal, ahol az albérleti díjak jelentősen megemelik a fogyasztási mutatót). A saját ingatlan azonban vagyon (wealth stock), ami hosszú távú biztonságot nyújt, szemben a bérleti díjjal, ami folyó kiadás (flow). Megtakarítás vs. fogyasztás: A Modigliani-féle életciklus-hipotézis és a Friedman-féle permanens jövedelem elmélet alapján a fogyasztás visszafogása és a magas megtakarítási ráta (amelyben Magyarország 2023-ban uniós éllovas volt) nem szegénységre, hanem tudatos jövőtervezésre és tartalékképzésre utal. Ezzel szemben a negatív megtakarítási rátával párosuló magas fogyasztás (pl. Románia, déli tagállamok) a fenntarthatatlan eladósodás jele lehet.

Ezen torzítások miatt a szakirodalom a fogyasztás helyett az anyagi deprivációs mutatókat és a vagyoni helyzetet tekinti mérvadónak. Guio és társai (2016) és az Eurostat módszertana szerint a súlyos anyagi nélkülözésben élők arányának drasztikus csökkenése (Magyarországon 2010 óta számos területen több millió fővel) pontosabb indikátora az életkörülmények változásának, a társadalmi felzárkózásnak, mint a vásárlóerő-paritáson mért fogyasztási kosár.