Kánikula és kivitelezés – a hőség hatásai az építőiparban

Június utolsó napjaiban nagyrészt leállt a magyar építőipar. Az ország egész területén a legmagasabb fokozatú hőségriasztás volt érvényben, a hőmérséklet a hét első napjaiban szinte mindenütt megközelítette, sok helyen pedig meg is haladta a 40 fokot. Ebben a környezetben több építőipari kivitelező is leállította a munkát, és hazaengedte a munkatársait, mert a szabadtéri fizikai munka ilyen körülmények között gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ehhez hasonló újabb időjárási anomália akár még ezen a nyáron is előfordulhat, ezért nem árt levonni a tanulságokat.

A hőség hatásai az építőiparban –nemcsak munkavédelmi, műszaki kokázatot is jelent / Fotó: ZUMAPRESS.com

A nem tervezett leállás súlyos veszteség egy olyan ágazatban, amelyben pontos ütemtervek jellemzik a munkavégzést, de rendkívüli hőségben az egészségügyi és szakmai megfontolások felülírták a szűk határidőket. Bár idén januárban megtapasztaltuk a hideg miatti kényszerpihenőket is, könnyen előfordulhat, hogy a szektornak a jövőben több gond okoz a meleg, mint a hideg. Ez nemcsak munkanapokban kifejezve jelent nagyobb problémát, hanem azért is, mert a hidegre vannak régről ismert, könnyen leporolható jó gyakorlataink (és anyagaink), a tartós hőségre még kevésbé. Mit lehet tenni?

Bajok a hőségben

Az építőipari munka jelentős része nehéz fizikai megterheléssel jár, gyakran egész nap tűző napon, árnyék nélkül. A tartós hőségben a szervezet hőterhelése már a dolgozók egészségét veszélyezteti, a koncentráció csökkenése pedig növeli a balesetek kockázatát, különösen gépek, állványok és magasban végzett munka mellett. A munkavédelem általános elvárása ehhez igazodik: a munkáltatónak ilyenkor gondoskodnia kell a gyakoribb pihenőidőről, a folyamatos folyadékpótlásról és a védőitalról, és lehetőség szerint kerülnie kell, hogy a legmelegebb déli órákban a dolgozók közvetlen napon dolgozzanak. Ennek fényében a munka átszervezése vagy átmeneti leállítása a felelős munkáltatói döntés.

A hőség nemcsak az emberi szervezetet terheli, hanem műszaki szempontból is komoly kihívást jelent.

A betonozás például különösen érzékeny, mert a friss beton a magas hőmérsékleten túl gyorsan veszíti el a víztartalmát, ami repedésekhez és nem megfelelő szilárduláshoz vezethet. Hasonló a helyzet a homlokzati vakolásnál, ahol a túlságosan gyors száradás tapadási és repedési hibákat okozhat. A kültéri burkolásnál, így a teraszburkolásnál a ragasztó úgynevezett nyitott ideje, vagyis az az időtartam, ameddig a ragasztó még jól dolgozható, jelentősen lerövidül, ami a burkolat tartósságát befolyásolhatja. Ezeknél a munkáknál a hőség nem egyszerűen kényelmetlenné teszi a kivitelezést, hanem közvetlenül a végeredmény minőségét kockáztatja.