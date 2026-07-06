Hogyan válik a körforgásosság zöld ügyből versenyképességi kérdéssé?

A magyar vállalatok jelentős része már felismerte ezt. A BCSDH és a KPMG idei, immár harmadik közös kutatása szerint a megkérdezett cégek – összesen 80 vállalat a BCSDH 150 tagvállalatai közül – 64 százaléka már alkalmaz valamilyen körforgásos modellt, és további 10 százalék tervezi annak bevezetését a következő években. A vállalatok háromnegyede rendelkezik körforgásos célkitűzéssel, közel fele pedig már méri is a kapcsolódó teljesítményét. Ezek első pillantásra biztató számok, ám a részletek árnyalják a képet.

Körforgásos gazdaság – nem elég a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás, átfogóbb intézkedések kellenek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Körforgásos gazdaság – hogy állnak a magyar cégek

A kutatás legfontosabb tanulsága, hogy a körforgásos átmenet Magyarországon megtorpanni látszik. A cégek többsége továbbra is minimálprogramot követ, beéri a legegyszerűbb lépésekkel: hulladékgazdálkodási intézkedéseket vezet be, újrahasznosít, szemléletformáló programokat indít vagy fenntarthatóbb beszerzési gyakorlatokat alkalmaz. Ezek fontos dolgok ugyan, önmagukban azonban még nem jelentenek üzleti modellváltást.

Jól mutatja ezt, hogy miközben a vállalatok 75 százalékának van valamilyen körforgásos célkitűzése, mindössze 21 százalékuk rendelkezik valódi körforgásos stratégiával. Vagyis sok helyen léteznek már szigetszerű projektek, rendszerszintű gondolkodás azonban még nincs mögöttük.

Pedig a gazdasági környezet egyre inkább ebbe az irányba tereli a vállalatokat. A kutatás szerint a cégeket leginkább az erőforrás-hatékonyság motiválja a körforgásos megoldások alkalmazásában. Ez önmagában is fontos üzenet: a vállalatok nem elsősorban környezetvédelmi okokból foglalkoznak a témával, hanem azért, mert érzékelik a nyersanyagkitettség, az ellátási láncok sérülékenysége és a költségnyomás kockázatait.

Európa és Magyarország számára ez különösen fontos kérdés. Olyan gazdaságban élünk, amely jelentős mértékben függ a külső erőforrásoktól, miközben a kritikus nyersanyagokért folyó verseny világszerte élesedik. Ebben a helyzetben minden olyan megoldás, amely csökkenti az anyagfelhasználást, meghosszabbítja a termékek életciklusát vagy új üzleti modelleket hoz létre, egyszerre jelent környezeti és gazdasági előnyt.