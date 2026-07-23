Még feljebb srófolták a kamatbónuszokat a lakástakarékok, többszörösen verik az inflációt
Megújították kínálatukat, és újabb akciós ajánlatokkal álltak elő a közelmúltban a hazai lakástakarékpénztárak. A legfontosabb változás az, hogy két kassza is emelt a megtakarítások után járó kamatbónuszokon. Így bizonyos konstrukcióknál megjelent a 40 százalékos kamatbónusz lehetősége is – tovább emelve ezzel a teljes megtakarítási időszak alatt elérhető hozamot.
Lakástakarék – csökken az infláció, nő a vonzerő
Az akár évi 5-6 százalékos elérhető éves kamatok révén a lakástakarékpénztárak egyre versenyképesebbnek számítanak a megtakarítási piacon. Az idei évre várható, 3 százalék környéki átlagos infláció tükrében jelentős reálhozam érhető el, miközben a lakástakarékpénztári megtakarítás éves hozam bőven meghaladja az Otthon Start hitel 3 százalékos kamatát is.
A javuló kamatkörnyezet – és az ország várható euróövezeti csatlakozása – nyomán pedig a lakástakarékoknál elérhető hosszú távú kamatok a teljes futamidő alatt vonzóak maradhatnak. Az akár 5-6 százalékos éves kamat mind a lakossági állampapíroknál most elérhető hozamokhoz, mind az akciós lekötött forintbetétek kamataihoz mérten is versenyképesnek mondható. Utóbbi kapcsán érdemes azt is figyelembe venni, hogy a lakástakarékpénztári megtakarításon elért kamatot – az állampapírokhoz hasonlóan – kamatadó és szociális hozzájárulási adó sem terheli. Ellentétben például a lekötött betétekkel, amelyeknél összesen 28 százaléknyi adóteherrel kell kalkulálni az elért kamatra vetítve.
Versenyképesebb hozam, nagyobb rugalmasság
Az Erste Lakástakarék Rugalmas 10 év néven futó konstrukciójánál a megtakarítási időszak első nyolc évében 30 százalékos, az utolsó két évében pedig 40 százalékos kamatbónusz érhető el, ha teljesülnek az elvárt feltételek. Ennek nyomán az éves EBKM mértéke akár 6 százalék felett is lehet. A lakástakarékpénztár a tíz éves megtakarítási időszakot választó ügyfeleknek most díjmentes számlanyitást is kínál. A termék rugalmasságát növeli, hogy négy év után az ügyfél befizetéseinek 40 százaléka kivehető kamatbónusz veszteség nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy itt egyszeri lehetőségről van szó. Szintén növeli az ügyfelek mozgásterét, hogy ha a vállalt megtakarítási időszak alatt – de legalább 4 év elteltével – felmondják a szerződésüket, 15 százalékos kamatbónusszal számolhatnak. Utóbbihoz viszont az is szükséges, hogy lakáscélra fordítsák a rendelkezésükre álló összeget. Az Erste Lakástakarék a közelmúltban enyhített a számlanyitási kedvezményekre vonatkozó feltételeken is.
A Fundamenta-Lakáskassza Jövőépítő Lakásszámlájánál a havi megtakarításokra járó betéti kamaton felül – a választott futamidőtől függően – 4, 6, 10, 20 vagy 30 százalékos kamatbónuszt írnak jóvá az adott évben elhelyezett megtakarításokra. További 10 százalék Extra Kamatbónuszt ír jóvá a lakástakarék a 30 százalékos kamatbónuszon felül, ha az ügyfél a 125 hónapos megtakarítási időt választja. A lakásszámlához kedvezményes számlanyitási akciók is kapcsolódnak: az Első Lépés, Könnyű Start és Hűség akciókkal most elengedik a számlanyitási díjat, ha teljesülnek a kért feltételek. A havi megtakarítás összege 10 000 forinttól havi 100 000 forintig terjedhet, és öt különböző futamidőből választhat az ügyfél. A 25 és 36 hónapos módozatoknál a választható legkisebb havi megtakarítási összeg 20 000 forint.
Az OTP Lakástakaréknál jelenleg „Számlanyitási díjkedvezmény Hűségvállalással” néven fut akció. Ennek keretében számlanyitási díjkedvezményt kapnak azok az ügyfelek, akik teljesítik a meghatározott feltételeket. A lakástakarékpénztárnál 4 éves és 8 éves megtakarítási időszak választható – előbbinél 10 százalékos, utóbbinál 30 százalékos egyösszegű hozam mellett –, a vállalt havi megtakarítás összege pedig legalább 10 000, maximum 100 000 forint lehet.
A bankoknál is elérhetők akciós ajánlatok
A lakástakarékpénztári megtakarításokhoz kapcsolódó ajánlatokat a banki akciókba is több ponton beépítették az ezen a területen érdekelt pénzintézetek:
- Az Erste most aktuális lakossági számlanyitási akciójának részeként 25 000 forint jóváírás szerezhető akkor, ha az ügyfél lakástakarékpénztári szerződést köt.
- Az MBH Banknál pedig az Otthon Start hitel igényléséhez kapcsolódó akció része az újonnan kötött lakástakarék-szerződés után járó egyszeri jóváírás. Ennek lényege, hogy a támogatott hitel igénylésével párhuzamosan a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél lakás-előtakarékossági szerződést kötő ügyfelek 20 000 forint összegű egyszeri jóváírást kaphatnak, ha teljesülnek a meghatározott feltételek.