Hónapok óta lehet tudni, hogy jön az energiaválság, a Tisza-kormány azonban mással foglalkozott – a Fidesz ellehetetlenítése fontosabb volt Magyar Péternek
Teljesen leállítja hétfőn a paksi atomerőművet az MVM a Duna alacsony vízállása miatt – ezt Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be a Dunai Finomítóban tartott sajtótájékoztatóján. A bejelentés csak annak lehetett meglepetés, aki nem figyelte az elmúlt napok eseményeit.
Hónapok óta lehet tudni, hogy jön az energiaválság, a Tisza-kormány azonban mással foglalkozott – a Fidesz ellehetetlenítése fontosabb volt Magyar Péternek
A hét eleje óta egymás után állította le a paksi atomerőmű blokkjait az MVM. A vállalat nem verte nagy dobra,
- de már hétfőn este letekerte az 1-es blokk teljesítményét 254 MW-tal,
- aztán kedden a 3-as blokk teljesítményét 237 MW-tal,
- szerdán pedig a teljes 3-as blokk leállítására került.
Az Országos Atomenergia Hivatal péntek reggeli adatai szerint a 3-as blokk már nem termelt, az 1-es és 2-es blokk erősen visszaterhelt állapotban működött (242, illetve 246 MW), míg a 4-es blokk még 478 MW teljesítményt adott le.
Magyarországon kívül hasonló forgatókönyv játszódott le a környező országokban. Szerda este írtunk róla, hogy veszélyben a Duna menti régió áramellátása, miután a nap folyamán nyugtalanító hírek érkeztek a régióból. Bulgária ideiglenesen leállítja a kozloduji, Románia pedig a cernavodai Atomerőművet.
Az ok mindenhol ugyanaz: a Duna alacsony vízállása. Az elmúlt hónapok rendkívüli szárazsága miatt alig maradt víz a régió legnagyobb folyójában. Szerdán dőlt meg a történelmi negatív rekord, Budapestnél mindössze 27–31 centiméteres vízállást mértek. Mindenesetre Magyarországon bekövetkezett az, ami az elmúlt 44 évben sohasem fordult elő: az alacsony vízállás miatt először kell leállítani a paksi atomerőművet. Ezzel 2000 MW kapacitás esik ki egyik pillanatról a másikra, amit importból kell pótolnia az MVM-nek.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a következő napokban ismét rendkívüli hőség várható. A hétvégétől 40 fok fölé emelkedhet a hőmérő higanyszála. Magyarul az energiatermelés kiesése és a fogyasztás megugrása egyszerre helyezi olyan nyomás alá a magyar energiarendszert, amellyel talán még sohasem szembesült. Erre reagálva Magyar Péter csütörtök este energiakrízist hirdetett, és arra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, hogy önkorlátozást hajtsanak végre. Később a kormányfő meg is nevezte az első gyárat, ahol a termelés az elsők között állhat le, ez pedig a nyíregyházi LEGO gyár. De ugyanerre a sorsra juthatnak a jövő héten az akkumulátor- és cementgyárak, valamint a vegyipari és autóipar cégek.
Régóta lehet tudni, hogy jön egy energiaválság
Magyar Péter szokás szerint egyből megtalálta a kialakult helyzet felelősét Orbán Viktor személyében. A miniszterelnök szerint néhány milliárd forintos beruházással elkerülhető lett volna a mostani helyzet, a saját felelősségét persze nem említette.
Bár az aszály vagy a Duna alacsony vízállása nem a mostani kormány hibája, hónapok óta lehet tudni, hogy közeleg az energiaválság.
Az iráni háborúval egy időben egymás után jelentek meg azok az elemzők, akik figyelmeztettek, hogy komoly válság elé néz az európai gazdaság. Orbán Viktor a választási kampányban többször is súlyos helyzetre hívta fel a figyelmet.
Európában a helyzet kritikus. Súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben
– mondta április 4-én, akkor persze az iráni háború és az olajárak elszállása okozott a világgazdaságban zavarokat, de azt nem lehet mondani, hogy ne lettek volna jelek.
Június végén az akkori rendkívüli hőség miatt a paksi atomerőműnek csökkentenie kellett az egyik blokk teljesítményét, emiatt Magyarország ideiglenes felmentést adott a környezetvédelmi hőmérsékleti korlátozások alól, hogy elkerülje a nagyobb termeléskiesést. Tehát már hetekkel korábban ismert volt, hogy a rekordaszály és a Duna folyamatos apadása veszélyeztetheti a folyóvízzel hűtött atomerőművek működését. Erre nemzetközi intézmények, valamint a hazai szakértők is felhívták a figyelmet.
Ezeket a hangokat azonban a Tisza-kormány mintha meg sem akarta volna hallani, ehelyett inkább azzal foglalkozott, hogy leváltsa a köztársasági elnököt, vagy korlátozza a fideszes képviselők mandátumát a 17. alkotmánymódosítással. Kétségtelenül megfeszített munkát végzett megalakulása óta a kabinet, azonban láthatóan a sziszifuszi jogalkotási munka elvitte a fókuszt más területekről.
"Az aszály nem váratlanul jött"
A szakértő szerint a kormánynak lett volna lehetősége arra, hogy felkészüljön a mostani helyzetre. „Az aszály nem váratlanul jött, nem lettünk volna eszköztelenek a kieső energiatermelés időben történő pótlására gyorsindítású erőművek csatasorba állításával" – írta Facebook-posztjában Tóth Máté, energiajogász, aki szerint a litéri és a sajószögedi olajtüzelésű erőművi blokkokat már egy-két héttel ezelőtt fel lehetett volna készíteni a várható rendkívüli helyzetre, és kellő mennyiségű tüzelőanyaggal ellátni, hiszen olajunk van elég.
Ezek mellett a fölgáztüzelésű gyorsindítási erőművi blokkok, leginkább a csepeli és a kelenföldi gázturbinás erőmű csúcsra járatásával lehet enyhíteni a paksi termelés-kiesés hatásait, elkerülve a méregdrága tőzsdei áramvásárlásokat. Tóth Máté megjegyezte, hogy a sokat átkozott Szijjártó Péter ilyen helyzetben repülőjére ült, és diplomáciai eszközökkel gondoskodott az akár nem is jogszerűtlenül visszatartott víz pótlásáról német- osztrák- vagy szlovák irányból. Orbán Anita is csinálhat ilyet, ám ha ezt félre is tesszük, azt viszont, hogy a Duna felső szakaszán történik-e a nemzetközi egyezményeket sértő vízvisszatartás, egy azonnali műszaki bizottság vizsgálhatná, sőt már vizsgálhatta is volna az elmúlt hetekben, arról nincs információ.
Egyúttal annak a soron kívüli megvalósíthatósági vizsgálatával is lehetett volna készülni, vagy akár most is lehet, hogy a Duna mélyebb sodorvonalába telepített, néhány nap alatt létesíthető nagy teljesítményű mobil átemelő szivattyútelepek és úszóművek telepítése, a hűtővízcsatorna beömlőnyílása előtti mederrendezés, esetleg ismert technológiájú ideiglenes duzzasztómű rendkívüli létesítése biztosíthatja-e a szükséges vízhozamot.
Nem most kellene az MVM teljes vezetését lecserélnie a kormánynak
A megoldást most az import jelenti rövid távon, magyar átviteli hálózat körülbelül 3600–3800 MW importot képes fogadni, vagyis műszakilag elvileg fedezhető a paksi kiesés jelentős része. A probléma súlyossága abból fakad, hogy a mostani helyzetben Románia is atomerőművi kapacitást veszít, a régióban pedig mindenhol magas a fogyasztás, ezért nem biztos, hogy elegendő olcsó villamos energia áll rendelkezés. Persze ott van még az 5000-7000 MW napenergia, ez azonban este 7–10 óra között gyakorlatilag eltűnik, éppen akkor, amikor a fogyasztás a legmagasabb. Emiatt a paksi kiesést csak nappal képes részben ellensúlyozni.
Mindez persze nem egyedülálló, Európában is hasonló a helyzet, ezért mondhatta Aszódi Attila, volt paksi kormánybiztos, hogy lehet, hogy import sem lesz elég. Persze nem állítható, hogy ezekkel a pluszkapacitásokkal teljesen pótolható lett volna a paksi atomerőmű kieső teljesítménye, de így nagyságrendekkel könnyebb helyzetet kellene kezelnie a kormánynak.
A szakértő azt is felrótta, hogy talán nem most kellett volna kirúgni az MVM teljes felsővezetését a tisztítótűz-művelet keretében.
Tóth Máté azt is megjegyezte, hogy „most lényegében senki nincs a parancsnoki hídon, és végképp nem a 4 GW szélkapacitás létesítéséről kellene hetek óta álmodozni a külföldi nagytőkének kedvezve, amikor pontosan látszik, hogy mire van szüksége az országnak. Nem szélre.”