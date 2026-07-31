Teljesen leállítja hétfőn a paksi atomerőművet az MVM a Duna alacsony vízállása miatt – ezt Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be a Dunai Finomítóban tartott sajtótájékoztatóján. A bejelentés csak annak lehetett meglepetés, aki nem figyelte az elmúlt napok eseményeit.

Hónapok óta lehet tudni, hogy jön az energiaválság, a kormány azonban mással foglalkozott – az ellenfél ellehetetlenítése fontosabb volt Magyar Péternek / Fotó: Dunamenti Erőmű

Hónapok óta lehet tudni, hogy jön az energiaválság, a Tisza-kormány azonban mással foglalkozott – a Fidesz ellehetetlenítése fontosabb volt Magyar Péternek

A hét eleje óta egymás után állította le a paksi atomerőmű blokkjait az MVM. A vállalat nem verte nagy dobra,

de már hétfőn este letekerte az 1-es blokk teljesítményét 254 MW-tal,

aztán kedden a 3-as blokk teljesítményét 237 MW-tal,

szerdán pedig a teljes 3-as blokk leállítására került.

Az Országos Atomenergia Hivatal péntek reggeli adatai szerint a 3-as blokk már nem termelt, az 1-es és 2-es blokk erősen visszaterhelt állapotban működött (242, illetve 246 MW), míg a 4-es blokk még 478 MW teljesítményt adott le.

Magyarországon kívül hasonló forgatókönyv játszódott le a környező országokban. Szerda este írtunk róla, hogy veszélyben a Duna menti régió áramellátása, miután a nap folyamán nyugtalanító hírek érkeztek a régióból. Bulgária ideiglenesen leállítja a kozloduji, Románia pedig a cernavodai Atomerőművet.

Az ok mindenhol ugyanaz: a Duna alacsony vízállása. Az elmúlt hónapok rendkívüli szárazsága miatt alig maradt víz a régió legnagyobb folyójában. Szerdán dőlt meg a történelmi negatív rekord, Budapestnél mindössze 27–31 centiméteres vízállást mértek. Mindenesetre Magyarországon bekövetkezett az, ami az elmúlt 44 évben sohasem fordult elő: az alacsony vízállás miatt először kell leállítani a paksi atomerőművet. Ezzel 2000 MW kapacitás esik ki egyik pillanatról a másikra, amit importból kell pótolnia az MVM-nek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a következő napokban ismét rendkívüli hőség várható. A hétvégétől 40 fok fölé emelkedhet a hőmérő higanyszála. Magyarul az energiatermelés kiesése és a fogyasztás megugrása egyszerre helyezi olyan nyomás alá a magyar energiarendszert, amellyel talán még sohasem szembesült. Erre reagálva Magyar Péter csütörtök este energiakrízist hirdetett, és arra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, hogy önkorlátozást hajtsanak végre. Később a kormányfő meg is nevezte az első gyárat, ahol a termelés az elsők között állhat le, ez pedig a nyíregyházi LEGO gyár. De ugyanerre a sorsra juthatnak a jövő héten az akkumulátor- és cementgyárak, valamint a vegyipari és autóipar cégek.