A parkolóőr, aki már negyven éve tudta, amit ma a mesterséges intelligencia csak tanul

Valamikor a nyolcvanas évek végén egy zárt parkoló működtetéséhez nem kellett internet, informatikus vagy mesterséges intelligencia. Elég volt hozzá egy parkolóőr.

A parkoló és a mesterséges intelligencia / Fotó: Mariana Serdynska

Reggel hét óra körül kinyitotta a kis bódé ablakát, feltette a kotyogóst a rezsóra, elővette a jegytömböt, megigazította a hasitasiját, és várta az első autót. Nem kellett sokáig várnia. A Trabant rendszerint pontosan érkezett, utána jött a fehér Wartburg, majd a sárga Zsiguli, amelynek tulajdonosa minden reggel ugyanott állt meg egy percre, hogy befejezze a cigarettáját.

A parkolóőr idővel már nem is a rendszámokat figyelte. Felismerte az autókat a színükről, a horpadásaikról, néha még a motorjuk hangjáról is. Tudta, ki dolgozik a környéken, ki meddig marad, ki jár csak hétfőn és szerdán, és ki az, aki pénteken ebéd után már biztosan nem jön vissza.

Ha valaki megállt a bejáratnál, és megkérdezte, van-e még hely, sokszor ki sem kellett néznie a bódéból.

– Menjen csak, lesz ott még – mondta.

És általában igaza volt.

Nem vezetett táblázatot, nem készített grafikonokat, és nem nevezte előrejelzésnek azt, amit csinált. Egyszerűen ismerte a parkolót. Tudta, hogy a gyógyszertár dolgozói dél körül elmennek ebédelni, a könyvelő pénteken korábban indul haza, a főorvos pedig hétfőn és szerdán rendszerint tovább marad. Azt is tudta, hogy ami reggel kilenckor telt háznak látszik, délután kettőre már egészen más képet mutat.

Akkor ezt még nem mesterséges intelligenciának hívták, hanem tapasztalatnak.

A világ azonban lassan megváltozott körülötte. Először új sorompót szereltek fel. A parkolóőrnek már nem kellett minden autóhoz odasétálnia, elég volt megnyomnia egy gombot. Kényelmesebb lett a munka, bár eleinte minden egyes gombnyomás után ellenőrizte, hogy a sorompó valóban felemelkedett-e. A technikával jobb volt óvatosnak lenni.

Néhány évvel később megérkezett az első fizetőautomata. A gyártó szerint mindent tudott, a parkolóőr szerint főként azt, hogyan kell a legnagyobb forgalomban kiírni, hogy nincs visszajáró. Az autósok eleinte beszéltek hozzá, aztán rájöttek, hogy teljesen felesleges. Ha elnyelte a pénzt, nem adott jegyet, vagy nem nyílt fel a sorompó, továbbra is a parkolóőrt keresték.