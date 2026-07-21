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közös számla

Pénzügyi hűtlenség: titkos számlák és közöskassza-appok

A pénzügyi hűtlenség nem ritka jelenség, ennek számít minden, amit a közös pénzügyekben szándékosan eltitkolunk a másik elől: a rejtett bankszámla és az eltitkolt hitel ugyanúgy annak számít, mint az eldugott készpénz vagy kriptoeszköz, esetleg a másik háta mögött vállalt kezesség. A pénzügyi hűtlenség sosem a számláról szól, hanem arról, amit a számla eltakar: a kontrollvágyat, a szégyent, a félelmet, néha az önvédelmet.
Szerző képe
Siklós Bence
a Peak tanácsadója
1 órája
Közös Számla Számla Kapcsolat Pénzügyi Hűtlenség Pénz
Fotó: Elnur

Anna és Gábor nyolc éve élnek együtt: közös lakáshitel, közös gyerek, közös számla. Aztán egy este Gábor telefonján felvillan egy értesítés: „A megtakarításod elérte az 1 500 000 forintot.” Anna nem egy másik nőtől talált üzenetet Gábor telefonján – hanem egy másik banktól. A veszekedés mégis pont úgy zajlott, mintha megcsalásról lenne szó: mióta, miért, mi van még, amiről nem tudok? A jelenségnek neve is van: pénzügyi hűtlenség, és a párkapcsolatok egyik utolsó tabuja. Miközben a fintechek a percek alatt megnyitható számláikkal soha nem látott módon könnyítették meg a titkolózást, ugyanez az iparág árulja hozzá az ellenszert is: a közöskassza-appokat. A kérdés, hogy melyik az erősebb.

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Pénzügyi hűtlenség: titkos számlák és átverések / Fotó: Elnur

Pénzügyi hűtlenség: a megcsalás amihez nem kell harmadik személy

Pénzügyi hűtlenségnek számít minden, amit a közös pénzügyekben szándékosan eltitkolunk a másik elől: a rejtett bankszámla és az eltitkolt hitel ugyanúgy annak számít, mint a bekamuzott árak („le volt árazva”), az eldugott készpénz vagy kriptoeszköz, esetleg a másik háta mögött vállalt kezesség.

Ráadásul nem egy ritka jelenségről van szó. A Bankrate friss felmérése szerint az amerikai párkapcsolatban élők több mint 40 százaléka titkolt már el pénzügyi információt a partnere elől, a Fidelity idei kutatásában pedig a tartós párkapcsolatban élő válaszadók egytizede jelenleg is rejteget valamit – titkos számlát, adósságot, költést vagy mellékes jövedelmet. Ennek megítélése is szigorú: az emberek 43 százaléka szerint a pénzügyi titkolózás legalább olyan súlyos árulás, mint a testi félrelépés.

A magyar számok visszafogottabbak, de ugyanarról mesélnek. Egy hazai reprezentatív kutatás szerint a párok 7 százalékának van titkos tartozása, 18 százalékuk pedig titokban tesz félre pénzt – vagyis majdnem minden ötödik kapcsolatban lapul egy rejtett tartalék. Az MBH Bank felmérése szerint a magyar párok 68 százaléka elvileg együtt kezeli a jövedelmét. A két adat között feszülő ellentmondás maga a cikk témája: együtt kezeljük a pénzt…csak nem az összeset.

A neobank a tökéletes bűntárs

A titkos kasszának régen ára volt: el kellett menni egy bankfiókba, és imádkozni, hogy a postás ne a házastárs kezébe adja a számlakivonatot. Ma egy második számla nyitása nagyjából annyi erőfeszítés, mint egy pizzarendelés: néhány perc az applikációban, papír nélkül, fiók nélkül, nyom nélkül. A digitális banknál vezetett számláról nem érkezik levél, az értesítések egy mozdulattal kikapcsolhatók, a virtuális kártya a fizikai pénztárcában sem hagy nyomot, a kriptotárcáról nem is beszélve. Amit a nagyszüleink a matrac alatt tartottak, az ma egy ikon a telefon harmadik oldalán, egy semleges nevű mappában.

Fontos kimondani: a külön pénz önmagában nem bűn. A pszichológusok és pénzügyi tanácsadók többsége kifejezetten egészségesnek tartja, ha mindkét félnek van saját, szabadon költhető kerete. A határ nem a külön kasszánál húzódik, hanem a hazugságnál. Van azonban egy csoport, akinek a titkos számla nem árulás, hanem mentőöv: a bántalmazó kapcsolatban élők menekülőpénze. Az áldozatsegítő szervezetek régóta tanítják, hogy a távozáshoz anyagi mozgástér kell – és ilyenkor a rejtett megtakarítás szó szerint életet menthet.

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Aki pedig azt hiszi, hogy a rejtett számla legalább váláskor kifizetődik, azt a Polgári Törvénykönyv ábrándítja ki / Fotó: Shutterstock AI

Amikor az átláthatóság fegyverré válik

A pénzügyi titkolózásnak van egy sötét tükörképe: a pénzügyi kontroll. A gazdasági bántalmazás az, amikor az egyik fél a pénzen keresztül gyakorol hatalmat a másik felett: elveszi a bankkártyáját, fillérre elszámoltatja, megtiltja, hogy dolgozzon, vagy mindent a saját nevére irat. A NANE Egyesület adatai szerint Magyarországon nagyjából minden ötödik nő találkozik a párkapcsolati erőszaknak ezzel a formájával, és a kutatások szerint a gazdasági függés az egyik legerősebb ok, amiért az áldozatok nem tudnak kilépni.

Ez fintech szemüvegen keresztül nézve egy kényelmetlen kérdést is felvet. A közöskassza-funkciók (mint például a közös számlák, valós idejű költési értesítések, közös limitek) egészséges kapcsolatban az átláthatóságot szolgálják. Egy kontrolláló kapcsolatban ugyanezek a funkciók egyfajta megfigyelőeszközzé válnak: a partner percre pontosan látja, hol, mire, mennyit költött a másik. Ugyanaz a push-értesítés az egyik párnál bizalomépítés, a másiknál digitális póráz. Az appok nem gonoszak, de nem is ártatlanok: akik tervezik őket, ritkán gondolnak arra, hogy a „család” nem mindig egy biztonságos közeg.

Amit a tudomány mond a közös kasszáról

Érdemes azt is megnézni, hogy mit mond a tudomány arról, melyik kasszamodell működik. Az Indiana University kutatói ritka kísérletet végeztek: 230 friss házaspárt véletlenszerűen osztottak be, az egyik csoportnak közös számlát kellett nyitnia, a másik külön kasszán maradt. Két év múlva a közös számlás párok kapcsolatukkal való elégedettsége érezhetően magasabb volt, kevesebbet veszekedtek a pénzen, és jobban érezték, hogy egy csapatban játszanak; a külön kasszásoknál bekövetkezett a friss házasokra jellemző szokásos lejtmenet. A kutatók szerint nem a számla teszi a csodát, hanem ami vele jár: a közös pénz kikényszeríti a beszélgetést, amit a külön kassza révén elkerülnek.

A gyakorlatban persze a legtöbb pár nem kétpólusú rendszerben él, hanem a „tiéd–enyém–miénk" hibridben: közös számla a rezsire és a célokra, mellette saját zsebpénz, amiről nem kell elszámolni. Erre a modellre ma már kész infrastruktúra van: a Revolutnál percek alatt nyitható közös számla saját számlaszámmal és kártyákkal, a csoportos széfeknél pedig az is beállítható, ki tehet be és ki vehet ki pénzt – a hazai nagybankok mobilappjai pedig sorra veszik át a közös célokra gyűjtő funkciókat. A technológia tehát adott mindhárom modellhez.

A jog nem ismer titkos számlát

Aki pedig azt hiszi, hogy a rejtett számla legalább váláskor kifizetődik, azt a Polgári Törvénykönyv ábrándítja ki. A házassági vagyonközösségben főszabályként minden, amit a felek a házasság alatt szereztek, közös vagyon – akkor is, ha az egyik fél nevén, egy, a másik fél által soha nem látott számlán pihen. A titkos számla tehát jogilag nem titkos, csak bizonyítási feladat: a vagyonmegosztási perekben megszokott fordulat a számlakivonatok, átutalások visszakövetése, akár évekre visszamenőleg. A gyakorlat felemás (ami készpénzben, kriptóban vagy külföldi számlán tűnik el, azt megtalálni sokszor drágább, mint amennyit ér), de aki lebukik, az a vagyon felét úgyis odaadja, csak előtte még a bizalmat és az ügyvédi költséget is elbukta.

Pénzügyi randevú: beszélgetés, nem kihallgatás

Mit tehet az a pár, amelyik nem a bíróságon akarja megismerni egymás pénzügyeit? A terapeuták és tanácsadók receptje meglepően egybehangzó, és egyik elemhez sem kell app. Legyen rendszeres „pénzügyi randevú”: havonta egy nyugodt fél óra, amikor nem vádaskodni ülünk le, hanem ránézni a számokra és a célokra. Évente egyszer érdemes teljes vagyonleltárt tartani: minden számla, megtakarítás, tartozás egy listán, mindkét fél aláírásával – nem bizalmatlanságból, hanem mert baj, betegség vagy haláleset idején a másiknak tudnia kell, hol mi van. 

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Legyen rendszeres pénzügyi randevú havonta / Fotó: BearFotos

Állapodjatok meg egy összeghatárban, ami fölött egyeztettek a költés előtt, és alatta soha nem kértek számon semmit: ez a hivatalos zsebpénz, ami a titkos kassza legfőbb okát, a szabadságérzet hiányát szünteti meg. És ha már közös app: a funkciókat együtt állítsátok be, mindkettőtök hozzáférésével – az átláthatóság csak akkor bizalom, ha kölcsönös.

A bizalmat nem lehet appba csomagolni

Anna és Gábor története egyébként nem válással végződött, hanem egy hosszú, kínos, de régóta esedékes beszélgetéssel – és egy harmadik számlával, amelyik tényleg közös. A fintech ebben a történetben nem hős és nem gonosz: ugyanaz a technológia, amelyik elrejtette a titkot, adta az eszközt a rendezéséhez is.

A pénzügyi hűtlenség sosem a számláról szól, hanem arról, amit a számla eltakar: a kontrollvágyat, a szégyent, a félelmet, néha az önvédelmet. Ezt egyetlen app sem fogja megoldani. A közös kassza ugyanis nem számlakonstrukció, hanem megállapodás; és a legjobb pénzügyi terméket továbbra sem a bankok kínálják, hanem az a mondat, hogy „beszéljünk a pénzről”.

Siklós Bence
Siklós Bence
Siklós Bence
Siklós Bence
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