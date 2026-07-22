Jövőálló üzemirányítás nélkül sebezhető lesz a villamos hálózat

A megújuló energiatermelés és a hálózat folyamatosan növekvő komplexitása, illetve terhelése miatt a villamosenergia-rendszerek ma már nem irányíthatók a régi logika szerint. Az üzemeltetőknek valós időben kell látniuk a hálózat állapotát, biztonságosan kezelniük a beavatkozásokat, miközben a kiberbiztonsági szempontokat is szem előtt tartják.

SCADA-rendszer – a villamosenergia-hálózatok üzemirányításának operatív alapja / Fotó: Bryan Mullennix

Ehhez a fizikai hálózat fejlesztése önmagában nem elég. Naprakész és jövőálló szoftveres üzemirányítási rendszerekre van szükség, amelyek egyfelől képesek stabil alapot nyújtani a hosszú távú felhasználáshoz, másfelől kellő rugalmasságot biztosítanak a folyton megújuló kihívásokkal és sebezhetőségekkel szemben.

SCADA-rendszer – amikor hátrány az egyedi fejlesztés

A villamosenergia-hálózatok üzemirányításának operatív alapját a SCADA-rendszerek jelentik. Ezek támogatják a hálózati állapotok követését, a kapcsolási műveleteket, a feszültségmentesítési folyamatokat, a karbantartások kezelését és a hibaelhárítást. A diszpécserközpontok itt látják, mely észlelési ponton történt hálózati esemény és hol szükséges beavatkozás.

Korábban sok SCADA-rendszer éveken át tartó egyedi fejlesztésekkel valósult meg: az üzemeltetők az alapfunkciókat saját hálózatukhoz, belső folyamataikhoz és működési logikájukhoz igazították. Ez rövid távon rugalmasságot, hosszabb távon azonban nehezen karbantartható, erősen testreszabott rendszereket eredményezett. Egy ilyen környezetben minden frissítés kockázatos és hosszadalmas: újra kell tesztelni az egyedi fejlesztéseket, ellenőrizni a kapcsolódó funkciókat, és biztosítani, hogy az upgrade ne érintse hátrányosan az üzembiztonságot.

Ugyanakkor a hálózatirányítás ma már nem választható el a kiberbiztonságtól.

Alapelvárás lett a szabályozott hozzáférés, a jogosultságkezelés, a többfaktoros hitelesítés, a módosítások naplózása és a beavatkozások visszakövethetősége.

A rendszernek auditálhatóan és hosszú távon támogathatóan kell működnie, valamint rendszeres, akár évente többszöri frissítéssel kell biztosítani a sebezhetőségekkel szembeni ellenállást.