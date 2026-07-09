A gigantikus akkumulátor – mennyi tárolókapacitás kell 5 gigawatt szélerőmű-kapacitás mögé

Magyarországon ma nagyjából 330 megawattnyi szélerőmű-kapacitás működik. Ha a következő években Kapitány István terveinek megfelelően valóban 4 gigawatt közelébe nőne a hazai szélkapacitás, az olyan lenne, mintha 2,0 Paks I-el azonos kapacitású erőmű jelenne meg a hazai energiarendszerben. Csakhogy a szélerőműveknél a névleges teljesítmény nem azt jelenti, hogy ekkora áram éjjel-nappal biztosan rendelkezésre áll.

Szélenergia – mennyi tárolókapacitás kell 5 gigawatt szélerőmű-kapacitás mögé / Fotó: feelthedrone / Shutterstock

Az 5 gigawatt azt jelenti, hogy ideális szélviszonyok mellett legfeljebb ennyit tudnának leadni a turbinák. Az éves átlag azonban ennél jóval kisebb, mert a szél néha erős, néha gyenge, néha pedig alig fúj. Ha egy szélerőműpark átlagosan a névleges teljesítményének 25 százalékát adja (ami magasabb, mint a 2024-es 21 százalékos magyar mutató), akkor az 4 gigawattból éves átlagban 1,0 gigawatt lesz.

Szélenergia – a kapacitás még nem tölt telefont

Ez olyan, mintha lenne egy csapunk, amely időnként négy liter vizet ad percenként, máskor csak egy litert, néha pedig szinte semmit. Lehet, hogy az év végén átlagosan 1 liter víz folyt ki percenként, de elképzelhető, hogy egyetlen olyan perc sem volt, amikor 1 litert adott volna a csap. Sőt, az is megtörténhet, hogy akár hónapokig egy csepp víz sem folyt ki rajta.

A szélerőmű energiatermelése is hasonló. Az éves termelés értékét pedig úgy számolhatjuk ki, hogy a beépített kapacitást megszorozzuk az egy évben lévő órák számával, vagyis 8760-nal, majd a kapacitás-kihasználtsággal. Így, ha 25 százalékos kihasználtsággal számolunk, akkor az 4 gigawattos névleges kapacitás 4 × 8760 × 0,25 = 8,76 terawattóra áramot termel évente.

Ez komoly mennyiség, Magyarország 2025-ös, nagyjából 48 terawattórás villamosenergia-igényének körülbelül az ötödét jelenthetné. A feltételes módra azonban szükség van, hiszen a szél nem feltétlenül akkor fúj, amikor a helyi gyár termelne, vagy a kisvárosban az emberek interneteznének.

Amikor a szélcsendnek ára van

A szélerőművek esetében ezért valamit kezdeni kell azzal a jelenséggel, hogy a termelési és a fogyasztási görbék alakja eltér egymástól. A válasz lehet akkumulátorpark , szivattyús tározó, a hidrogén, egy vagy több gázerőmű, import vagy a fogyasztás csökkentése.