Ahol a technológia és a természet közös nyelvet beszél – így készül az ország egyik legnagyobb szélerőműparkjának előkészítése

Magyarország energiaellátásának jövője ma már nemcsak gazdasági, hanem környezeti kérdés is. A megújuló tiszta energiaforrások térnyerése elkerülhetetlen, de jogos elvárás, hogy ez a természeti értékek megőrzésével összhangban történjen. A Green Energy Investhor Zrt.-nél hisszük: a szélenergia és a természetvédelem összehangolható. Éppen ezért a legfontosabb kérdés egy szélerőműpark tervezésénél az, hogyan biztosítható a technológia fejlődése és a tiszta energia úgy, hogy közben ne okozzunk visszafordíthatatlan károkat a természetes élővilágban.

Szélerőműpark előkészítése – az energiatermelés nem elnyomja, hanem tiszteletben tartja a környezetét és az ott élőket / Fotó: Unsplash

Eddig több mint 600 MW teljesítményű naperőműpark létesítésében és működtetésében vállaltunk kulcsszerepet, ami 2025-ben a hazai napenergia-termelés 10 százalékát biztosította. Következő lépésként egy országos léptékben is kiemelkedő, 500 MW kapacitású szélerőmű-fejlesztésen dolgozunk a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vadosfa térségében. Mivel Magyarország európai uniós vállalása szerint 2030-ig legalább 1 GW-ra növeli szélerőművi kapacitását, a kérdés már nem az, hogy lesznek-e fejlesztések, hanem hogy azok hol és miként valósulnak meg.



Szélerőművek tervezése – a kulcs a természet működésének megértése

A szélerőművek kapcsán a világon mindenhol felmerül a madarak és denevérek védelmének jelentősége, és azok sebezhetősége, mely kockázat ma már több módon mérhető és minimálisra csökkenthető.

A Green Energy Investhor (GEI) által tervezett parkok területén eddig elvégzett átfogó, teljes vegetációs időszakra kiterjedő természetvédelmi vizsgálatok során a szakértők több mint 22 ezer denevérhang-mintát elemeztek, és 99 védett vagy fokozottan védett madárfajhoz tartozó fészket azonosítottak.

A kutatások igazolják, hogy az élővilág viselkedése részben modellezhető, mely elengedhetetlen a stratégiai tervezéshez.

Ahhoz, hogy még pontosabb eredményt kapjunk, további egy év vegetációs időszakra kiterjedő vizsgálattal hosszabbítottuk meg az előkészítési munkálatokat. Az élő környezetünk nem egy statikus, hanem egy dinamikusan változó, bonyolult összefüggésekkel jellemezhető rendszer, amihez folyamatos monitorozásra és a modellek helyszíni adatokon alapuló finomhangolt beállítására van szükség.