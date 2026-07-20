Flamingók és elszámoltathatóság: miért tüntetnek Albániában?

A tüntetések Sazan szigete és a közeli Zvërnec település közelébe tervezett óriás turisztikai beruházáshoz köthetők. Mindkét lokáció kiemelten fontos az ország szempontjából. Előbbi 5,7 km2-es nagyságával Albánia legnagyobb szigete, amely korábban katonai bázisként és vegyifegyver raktárként működött. 2010-ben az akkori kormány Sazan és a közeli Karaburun félsziget védetté nyilvánításával megalkotta a Karaburun‒Sazan Vizi Parkot. A település és a sziget között található számos mocsaras terület, illetve a kiemeleten fontos Narta-lagúna.

Tüntetések Albániában – Flamingók és elszámoltathatóság / Fotó: NurPhoto via AFP

A régió és a beruházás

A régió különlegessége és fontossága a mikroklímájában rejlik, amely az ország további területétől eltérően nem mediterrán, hanem szubtrópusi számos kizárólag itt előforduló állat és növényfajjal, emiatt a Mediterráneum egyik legérzékenyebb partszakaszának számít. A régióban több mint 70 veszélyeztetett és összességében több mint 200 madárfaj él. Közülük a flamingók egyedül itt találhatók meg Albánia területén, de a sziget és a partszakasz kiemelten fontos a dalmát pelikánok esetében is. A terület továbbá az adriai vonulási útvonal része, itt pihennek meg az Észak-, Közép- és Kelet-Európából Afrika felé tartó madarak. Emellett a környező vizek a rendkívül ritka mediterrán barátfóka utolsó élőhelyei közé tartoznak. A beépíteni szándékozott területen tizennyolc, az EU Natura 2000 keretrendszerében felsorolt élőhelytípus található.

A területen egy a Donald Trump amerikai elnök lányához, Ivankához és vőjéhez, Jared Kushnerhez köthető befektetői csoport tervez luxusszállodát kialakítani. Összességében az amerikai-közel-keleti és albán befektetői csoport több mint 10 ezer lakóegység kialakítását tervezi a régióban, miközben Edi Rama albán miniszterelnök szerint a teljes projekt összege az 5 milliárd eurót is elérheti. Kushnerék a szükséges földterületet végül 2025-ben vásárolták meg 1,4 milliárd euró értékben. Az üzletről az albán és nemzetközi közvélemény csak annak megkötése után értesült.

Környezetvédelmi aktivisták szerint a projekt összefügg az albán védett területekről szóló törvény 2024-es módosításával. A módosítással a kormány nagymértékben lazította a törvény szigorú rendelkezéseit, mivel véleményük szerint így erősíthető meg az Albánia szempontjából kulcsfontosságú turisztikai szektor.

A miniszterelnök szerint az ország nem szalaszthat el egy ilyen lehetőséget, ezért a Sazan projektet 2025. december 30-án stratégiai beruházássá nyilvánította. Az indoklás alapján a fejlesztések 565 hektárt érintenek, amiből 45 hektárt építenek be teljesen. A döntés értelmében a beruházást végző cég 10 éven keresztül adómentes lesz, emiatt feltételezhető, hogy ezt szánják az építkezések lezárásának céldátumaként is. Idén június 1-jén az albán korrupció és szervezet bűnözés elleni hatóság (SPAK) bejelentette, hogy vizsgálatot indít a beruházással és a sziget tulajdonjogának megvásárlásával kapcsolatban. A vizsgálat továbbá a 2024-es törvénymódosítást is érinti. A kormány álláspontja szerint a tranzakció során mindent átláthatóan kezeltek és betartották az összes hatályos jogszabályt, azonban várhatóan további kérdések merülhetnek fel a sziget jogi státuszával kapcsolatban a 45 éve lezajlott privatizáció kaotikussága miatt is.