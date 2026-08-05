Látható összefüggések: adatvizualizációk a KSH-ban
A hivatalos statisztika akkor szolgálja jól a felhasználókat, ha a közölt információk világos szerkezetben, összehasonlítható és könnyen értelmezhető formában jelennek meg. Az adatok közzététele önmagában nem elegendő: az is lényeges, hogy a felhasználó felismerje bennük a számára fontos változásokat és kapcsolatokat. A KSH adatvizualizációs eszköztára ezt a célt követi a hagyományos grafikonoktól és infografikáktól az interaktív térképekig és dashboardokig.
Ugyanakkor fontos, hogy a grafikonok, térképek és interaktív felületek nem helyettesítik az elemzést. Abban segítenek, hogy rövid idő alatt láthatóvá váljon, mely adatok érdemelnek figyelmet, hol történt változás, és milyen kérdéseket célszerű tovább vizsgálni. A jó adatvizualizáció ezért nem pusztán díszítés vagy illusztráció, hanem az információk rendezésének és közlésének eszköze.
Adatvizualizációk fejlesztése a KSH-ban
A KSH fejlesztései különböző felhasználási helyzetekhez igazodnak. Eltérő megjelenítési módokra van szükség egy mutató időbeli változásának gyors áttekintéséhez, a területi különbségek vizsgálatához vagy több gazdasági és társadalmi terület kapcsolatainak együttes bemutatásához. Ennek megfelelően a Hivatal eszköztárában az egyszerű grafikonok és infografikák mellett tematikus vizualizációk, interaktív térképek és több adatforrást összekapcsoló dashboardok is megtalálhatók.
A legfontosabb hazai és nemzetközi gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatok áttekintését a KSH Monitor támogatja, amely egy helyen jeleníti meg a legfontosabb mutatókat, megkönnyítve azok nyomon követését és összehasonlítását. A KSH emellett önálló adatvizualizációkat is készít egy-egy speciális témában, például a leggyakrabban választott utónevekről vagy a hazai naperőművek teljesítményéről.
A területi statisztikák vizuális megjelenítését a KSH Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazása, a TIMEA támogatja.
A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenesen használható alkalmazás 23 témakör több mint 200 mutatójából teszi lehetővé térképek készítését és letöltését, a hozzájuk tartozó adatokkal együtt. A térképes megjelenítés érzékelhetővé teszi az ország térségei közötti eltéréseket, és segít felismerni egy-egy jelenség területi mintázatát.
Az adatvizualizáció ugyanakkor nemcsak a területi folyamatok értelmezését segítheti, hanem összetett gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerek áttekinthető bemutatását is.
Ezt a célt szolgálja a KSH egyik legújabb vizualizációs fejlesztése, a „Magyarország külkapcsolatai” interaktív dashboard.
Az alkalmazás segítségével jól nyomon követhető, hogy mely országok töltenek be kulcsszerepet Magyarország külkereskedelmében, turizmusában, valamint a hazai munkaerőpiacon és – a külföldi tőke jelenlétén keresztül – a vállalati szférában.
A jól megválasztott és korszerű adatvizualizáció tehát segít abban, hogy a statisztikai adatokból gyorsan használható információ váljon. Ez különösen fontos napjaink felgyorsult információs környezetében, ahol a rendelkezésre álló adatok mennyisége folyamatosan nő, az azok feldolgozására fordítható idő azonban egyre szűkösebb. A KSH célja, hogy a hivatalos statisztikák ne csak pontosak és hitelesek legyenek, hanem a különböző felhasználói csoportok számára áttekinthető és közvetlenül használható formában jelenjenek meg. Az adatvizualizáció ennek megfelelően a statisztikai közlés szerves része: kapcsolatot teremt az adatok előállítása és gyakorlati felhasználása között.
- KSH Monitor: https://www.ksh.hu/heti-monitor
- KSH TIMEA: https://map.ksh.hu/timea/?locale=hu
- KSH „Magyarország külkapcsolatai” dashboard: https://www.ksh.hu/s/adatvizualizaciok/magyarorszag-kulkapcsolatai