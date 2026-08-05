Látható összefüggések: adatvizualizációk a KSH-ban

A hivatalos statisztika akkor szolgálja jól a felhasználókat, ha a közölt információk világos szerkezetben, összehasonlítható és könnyen értelmezhető formában jelennek meg. Az adatok közzététele önmagában nem elegendő: az is lényeges, hogy a felhasználó felismerje bennük a számára fontos változásokat és kapcsolatokat. A KSH adatvizualizációs eszköztára ezt a célt követi a hagyományos grafikonoktól és infografikáktól az interaktív térképekig és dashboardokig.

Adatvizualizáció: nemcsak a területi folyamatok értelmezését segítheti, hanem összetett gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszereket is bemutathat / Fotó: Summit Art Creations

Ugyanakkor fontos, hogy a grafikonok, térképek és interaktív felületek nem helyettesítik az elemzést. Abban segítenek, hogy rövid idő alatt láthatóvá váljon, mely adatok érdemelnek figyelmet, hol történt változás, és milyen kérdéseket célszerű tovább vizsgálni. A jó adatvizualizáció ezért nem pusztán díszítés vagy illusztráció, hanem az információk rendezésének és közlésének eszköze.

Adatvizualizációk fejlesztése a KSH-ban

A KSH fejlesztései különböző felhasználási helyzetekhez igazodnak. Eltérő megjelenítési módokra van szükség egy mutató időbeli változásának gyors áttekintéséhez, a területi különbségek vizsgálatához vagy több gazdasági és társadalmi terület kapcsolatainak együttes bemutatásához. Ennek megfelelően a Hivatal eszköztárában az egyszerű grafikonok és infografikák mellett tematikus vizualizációk, interaktív térképek és több adatforrást összekapcsoló dashboardok is megtalálhatók.

A legfontosabb hazai és nemzetközi gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatok áttekintését a KSH Monitor támogatja, amely egy helyen jeleníti meg a legfontosabb mutatókat, megkönnyítve azok nyomon követését és összehasonlítását. A KSH emellett önálló adatvizualizációkat is készít egy-egy speciális témában, például a leggyakrabban választott utónevekről vagy a hazai naperőművek teljesítményéről.

A területi statisztikák vizuális megjelenítését a KSH Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazása, a TIMEA támogatja.

A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenesen használható alkalmazás 23 témakör több mint 200 mutatójából teszi lehetővé térképek készítését és letöltését, a hozzájuk tartozó adatokkal együtt. A térképes megjelenítés érzékelhetővé teszi az ország térségei közötti eltéréseket, és segít felismerni egy-egy jelenség területi mintázatát.