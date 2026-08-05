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statisztikai adat

Látható összefüggések: adatvizualizációk a KSH-ban

Napjainkban a statisztikai adat akkor válik igazán használhatóvá a felhasználók számára, ha az nemcsak könnyen hozzáférhető, hanem gyorsan áttekinthető és értelmezhető is. A rendelkezésre álló információk mennyiségének folyamatos növekedése mellett ezek feldolgozására egyre kevesebb idő jut, s ebben a környezetben a korszerű adatvizualizáció egyre fontosabb szerepet tölt be: segít kiemelni a lényeges információkat, láthatóvá teszi az összefüggéseket, és megkönnyíti a tájékozódást.
Szerző képe
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
30 perce
Statisztikai Adat Ksh Magyarország Külkapcsolatai Adatok Térkép
Fotó: Summit Art Creations

A hivatalos statisztika akkor szolgálja jól a felhasználókat, ha a közölt információk világos szerkezetben, összehasonlítható és könnyen értelmezhető formában jelennek meg. Az adatok közzététele önmagában nem elegendő: az is lényeges, hogy a felhasználó felismerje bennük a számára fontos változásokat és kapcsolatokat. A KSH adatvizualizációs eszköztára ezt a célt követi a hagyományos grafikonoktól és infografikáktól az interaktív térképekig és dashboardokig.

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Adatvizualizáció: nemcsak a területi folyamatok értelmezését segítheti, hanem összetett gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszereket is bemutathat / Fotó: Summit Art Creations

Ugyanakkor fontos, hogy a grafikonok, térképek és interaktív felületek nem helyettesítik az elemzést. Abban segítenek, hogy rövid idő alatt láthatóvá váljon, mely adatok érdemelnek figyelmet, hol történt változás, és milyen kérdéseket célszerű tovább vizsgálni. A jó adatvizualizáció ezért nem pusztán díszítés vagy illusztráció, hanem az információk rendezésének és közlésének eszköze. 

Adatvizualizációk fejlesztése a KSH-ban

A KSH fejlesztései különböző felhasználási helyzetekhez igazodnak. Eltérő megjelenítési módokra van szükség egy mutató időbeli változásának gyors áttekintéséhez, a területi különbségek vizsgálatához vagy több gazdasági és társadalmi terület kapcsolatainak együttes bemutatásához. Ennek megfelelően a Hivatal eszköztárában az egyszerű grafikonok és infografikák mellett tematikus vizualizációk, interaktív térképek és több adatforrást összekapcsoló dashboardok is megtalálhatók.

A legfontosabb hazai és nemzetközi gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatok áttekintését a KSH Monitor támogatja, amely egy helyen jeleníti meg a legfontosabb mutatókat, megkönnyítve azok nyomon követését és összehasonlítását. A KSH emellett önálló adatvizualizációkat is készít egy-egy speciális témában, például a leggyakrabban választott utónevekről vagy a hazai naperőművek teljesítményéről.

A területi statisztikák vizuális megjelenítését a KSH Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazása, a TIMEA támogatja.

 A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenesen használható alkalmazás 23 témakör több mint 200 mutatójából teszi lehetővé térképek készítését és letöltését, a hozzájuk tartozó adatokkal együtt. A térképes megjelenítés érzékelhetővé teszi az ország térségei közötti eltéréseket, és segít felismerni egy-egy jelenség területi mintázatát. 

Az adatvizualizáció ugyanakkor nemcsak a területi folyamatok értelmezését segítheti, hanem összetett gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerek áttekinthető bemutatását is. 

Ezt a célt szolgálja a KSH egyik legújabb vizualizációs fejlesztése, a „Magyarország külkapcsolatai” interaktív dashboard. 

Az alkalmazás segítségével jól nyomon követhető, hogy mely országok töltenek be kulcsszerepet Magyarország külkereskedelmében, turizmusában, valamint a hazai munkaerőpiacon és – a külföldi tőke jelenlétén keresztül – a vállalati szférában. 

A jól megválasztott és korszerű adatvizualizáció tehát segít abban, hogy a statisztikai adatokból gyorsan használható információ váljon. Ez különösen fontos napjaink felgyorsult információs környezetében, ahol a rendelkezésre álló adatok mennyisége folyamatosan nő, az azok feldolgozására fordítható idő azonban egyre szűkösebb. A KSH célja, hogy a hivatalos statisztikák ne csak pontosak és hitelesek legyenek, hanem a különböző felhasználói csoportok számára áttekinthető és közvetlenül használható formában jelenjenek meg. Az adatvizualizáció ennek megfelelően a statisztikai közlés szerves része: kapcsolatot teremt az adatok előállítása és gyakorlati felhasználása között.

  1. KSH Monitor: https://www.ksh.hu/heti-monitor
  2. KSH TIMEA: https://map.ksh.hu/timea/?locale=hu
  3. KSH „Magyarország külkapcsolatai” dashboard: https://www.ksh.hu/s/adatvizualizaciok/magyarorszag-kulkapcsolatai
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
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