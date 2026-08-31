Rábíznád a vásárlást egy AI-ügynökre?
Ez nem a jövő zenéje, hanem az e-kereskedelem idei slágertémája: a Visa arra számít, hogy már az idei ünnepi szezonban vásárlók milliói engednek AI-ügynököt a pénztárcájuk közelébe. A kérdés csak az, hogy odaadnád-e a bankkártyád egy szoftvernek – és ha igen, milyen feltételekkel.
A chatbot ajánl, az AI-ügynök cselekszik
Az elmúlt évek AI-asszisztensei tanácsadók voltak: megkérdezted melyik porszívót vedd, és kaptál egy listát. Az úgynevezett “agentic commerce”, vagyis ügynöki kereskedelem lényege a cselekvés. Az AI-ügynök nem ajánl, hanem a nevedben, a felhatalmazásoddal végigcsinálja a teljes folyamatot: keres, összehasonlít, dönt a megadott korlátaidon belül és fizet. A fejlődési ív ismerős lehet. Előbb a kereső hozta el a boltot a képernyőre, aztán az algoritmus kezdte súgni, mit vegyél, most pedig a rendszer át is nyúl a válladon a kasszáig.
A fordulópont 2025 ősze volt, amikor az OpenAI és a Stripe bekapcsolta a ChatGPT-be épített azonnali fizetést: az amerikai felhasználók azóta a beszélgetésből ki sem lépve vásárolhatnak, először az Etsy, majd több mint egymillió Shopify-kereskedő kínálatából. Ami akkor még csak kísérletnek tűnt, mára iparági versenyfutássá vált.
2026: az év, amikor a fizetési óriások beszálltak
Idén januárban elindult a Universal Commerce Protocol, amely szabványosítja, hogyan tárgyal egymással a webáruház és a mesterségesintelligencia-ügynök – a Google keresőjének AI-módjából már úgy lehet vásárolni, hogy az ember el sem hagyja a találati oldalt. A Visa „Intelligent Commerce” néven épít keretrendszert, míg a Mastercard a második negyedévben élesítette „Agent Suite” csomagját. Mindkettő kulcseleme az úgynevezett „Know Your Agent”, vagyis a bankvilág ügyfél-azonosítási logikájának kiterjesztése a szoftverekre. Honnan tudja a kereskedő, hogy a nevedben vásárló bot tényleg a te megbízottad, nem pedig egy csaló automatája?
A számok is gyorsan nőnek. Az nShift 2026-os riportja szerint a fogyasztók több mint fele (58%) már ma is használ mesterséges intelligenciát valamilyen vásárlási részfeladatra – ár összehasonlításra, ajánlásra –, 2030-ra pedig az e-kereskedelmi költések negyede ügynökökön keresztül folyhat.
A józanság megtartása érdekében tegyük hozzá, amit az iparági elemzések is elismernek: a tömeges, teljesen autonóm vásárlás az elkövetkezendő évek története lesz. De az alapok – a protokollok, a fizetési sínek, az első millió kereskedő – idén kerülnek a helyükre. Aki most megérti a működését, az nem utólag fogja megtanulni a szabályokat.
A megbízás anatómiája: így adsz kártyát egy botnak
Hogyan néz ki a gyakorlatban, amikor „felveszel” egy AI-ügynököt? A rendszerek logikája mindenütt hasonló, és leginkább egy nagyon rövid pórázra emlékeztet. Először is költési keretet adsz: az ügynök mondjuk havi 50 ezer forintig költhet, egyetlen vásárlásban legfeljebb 15 ezret. Másodszor szűkíted a terepet: csak élelmiszer, csak megadott boltok, csak akkor, ha a termék korábban is szerepelt a listádon. Harmadszor jóváhagyási küszöböt húzol: bizonyos összeg fölött az ügynök nem dönthet, hanem visszakérdez – ez a gomb, ami elválasztja a kényelmet a kontrollvesztéstől.
A technológiai oldalon mindezt jellemzően egyszer használatos vagy dedikált virtuális kártyaszámok szolgálják ki: az ügynök nem a főkártyád adatait kapja meg, hanem egy korlátozott, bármikor visszavonható fizetési jogosultságot. A kereskedő pedig a Know Your Agent-ellenőrzésen keresztül győződik meg arról, hogy hitelesített szoftverrel áll szemben. Elegáns konstrukció – papíron. A valóságban minden azon múlik, hogy a felhasználó tényleg beállítja-e ezeket a korlátokat, vagy az első lelkes estén mindent alapértelmezetten hagy.
Ki felel, ha az ügynök mellényúl?
Ez a téma legkényelmetlenebb kérdése: mi történik, ha az ügynök rossz terméket vesz, duplán rendel, a drágább ajánlatot választja, vagy – a legrosszabb forgatókönyv – egy csaló webshopnál költi el a pénzed? A rövid válasz: a jog még adós a pontos válasszal. Kifejezetten az ügynöki vásárlásokra szabott jogszabály 2026-ban még sehol nem született, a hatóságok a meglévő fogyasztóvédelmi kereteket próbálják ráilleszteni az új helyzetre. A brit versenyhatóság idén tavasszal legalább az irányt kijelölte: ugyanaz a fogyasztóvédelmi jog érvényes, akár ember, akár AI-ügynök áll a tranzakció mögött, és a kereskedő nem tolhatja át a felelősséget arra, hogy a szoftvert nem ő fejlesztette.
A fizetési láncban azonban maradt egy lyuk, amit az iparág csak „chargeback-felelősségi résnek” nevez: ha az ügynök a te érvényes felhatalmazásoddal, a kereteiden belül vásárolt rosszul, az a jelenlegi szabályok szerint nehezen minősíthető jogosulatlan tranzakciónak – vagyis a klasszikus kártyás visszaterhelés nem feltétlenül véd meg.
Az első válaszok már megszülettek: az American Express vállalta, hogy megtéríti a nála regisztrált AI-ügynökök téves vásárlásait, igaz, egyelőre zárt, ellenőrzött környezetben. Az uniós vásárlót közben védi egy régi barát: az online vásárlásokra vonatkozó 14 napos elállási jog akkor is él, ha a kosarat nem te töltötted meg. A visszaküldés adminisztrációja viszont – ironikusan – megint rád marad, nem az ügynökre.
Amikor a kényelem maga a kockázat
Az agentic commerce legnagyobb kérdése nem jogi, hanem pszichológiai. A viselkedési közgazdaságtan egy régi tétele, hogy minél kevésbé fáj a fizetés, annál inkább hajlamosabbak vagyunk többet költeni: a készpénztől a kártyán át az egyérintéses mobilfizetésig minden lépcső ebbe az irányba vitt. Az AI-ügynök ennek a folyamatnak a végpontja: a fizetés nemhogy nem fáj, de már jelen sem vagyunk ott, ahol megtörténik. Az impulzusvásárlást eddig legalább lassította, hogy oda kellett menni a kasszához; ezentúl elég egy félmondat, a többi megtörténik nélkülünk.
A másik kockázat ismerősebb, mint gondolnánk. Ki garantálja, hogy az ügynök tényleg a legjobb ajánlatot választja – és nem azt, amelyikért a háttérben fizetett valaki? A pénzügyi influenszereknél már megtanultuk a leckét: ahol a figyelem és a pénz találkozik, ott megjelenik a rejtett szponzoráció. Az ügynökök világában ugyanez a torzítás gépesítve, láthatatlanul és tömegesen működhet – a Nemzetközi Valutaalap elemzése épp ezért a verseny, az átláthatóság és az elszámoltathatóság kérdéseit sorolja az ügynöki fizetések legfontosabb szabályozói kihívásai közé. És ott a legkevésbé látványos a tét: egy rendszer, amely minden vásárlási szándékodat ismeri (azt is, amit végül meg sem vettél), a valaha volt legrészletesebb fogyasztói profilt építi rólad.
Ha kipróbálnád: öt szabály az első ügynöködhöz
Mindezek után nem az a tanulság, hogy menekülni kell az új technológiától. Hanem az, hogy érdemes inkább “háziállatként” tartani, mintsem családtagként.
- Először: indíts kicsiben, egyetlen jól körülhatárolt feladattal és alacsony limittel – a heti bevásárlás jó terep, a nyaralásfoglalás nem.
- Másodszor: mindig állíts be jóváhagyási küszöböt, ami fölött az ügynök köteles visszakérdezni.
- Harmadszor: adj neki külön virtuális kártyát saját kerettel, soha ne a főszámládat! Ha bármi félremegy, egy mozdulattal lekapcsolhatod.
- Negyedszer: havonta nézd át, mit vásárolt, ugyanolyan rutinnal, ahogy a bankszámlakivonatot ellenőrzöd – az ügynök költése a te költésed, akkor is, ha nem annak látszik.
- Ötödször: tartsd távol a megtakarításaidtól; a vásárlás delegálható, a pénzügyi döntés nem.
A sör, amit nem te választottál
A szombati grillezés egyébként jól sikerült: a hús időben megjött, árban pedig a keret alatt maradtunk. Csak a sör nem az volt, amit szeretek – az ügynök ugyanis az akciósat választotta, mert arra tanítottam, hogy spóroljon. Apróság, de pontosan megmutatja, hol tart a technológia: az AI-ügynök már tudja, hogyan kell megvenni valamit, azt viszont, hogy mi éri meg neked, és mi esik jól, továbbra is csak te tudhatod. A vásárlás kiszervezhető – az ízlés, a preferenciák, a mérték és a felelősség egyelőre nem.