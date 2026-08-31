Deviza
EUR/HUF364,17 -0,29% USD/HUF313,97 -0,35% GBP/HUF425,35 -0,3% CHF/HUF388,35 -0,31% PLN/HUF84,08 -0,02% RON/HUF69,26 -0,24% CZK/HUF15,1 -0,22% EUR/HUF364,17 -0,29% USD/HUF313,97 -0,35% GBP/HUF425,35 -0,3% CHF/HUF388,35 -0,31% PLN/HUF84,08 -0,02% RON/HUF69,26 -0,24% CZK/HUF15,1 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 515,98 -0,1% MTELEKOM2 520 +0,63% MOL5 140 +1,75% OTP45 750 -0,55% RICHTER13 190 -1,36% OPUS307,5 -4,23% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 420 -2,04% BUMIX9 537,26 -0,32% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 243,97 +0,33% BUX150 515,98 -0,1% MTELEKOM2 520 +0,63% MOL5 140 +1,75% OTP45 750 -0,55% RICHTER13 190 -1,36% OPUS307,5 -4,23% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 420 -2,04% BUMIX9 537,26 -0,32% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 243,97 +0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia

Rábíznád a vásárlást egy AI-ügynökre?

„Szombaton grillezünk hatan. Rendelj húst, sört, faszenet, maradj 25 ezer forint alatt, és péntekre itt legyen.” Ennyi az utasítás, a többit az AI-ügynök intézi: végignézi a webáruházakat, összehasonlítja az árakat, kosárba pakol, kifizeti, megadja a címet. Te legfeljebb egy értesítést kapsz, hogy kész.
Szerző képe
Siklós Bence
a Peak tanácsadója
26 perce
Mesterséges Intelligencia Mastercard Europe Ügynök American Express Visa Vásárlás
Fotó: Summit Art Creations

Ez nem a jövő zenéje, hanem az e-kereskedelem idei slágertémája: a Visa arra számít, hogy már az idei ünnepi szezonban vásárlók milliói engednek AI-ügynököt a pénztárcájuk közelébe. A kérdés csak az, hogy odaadnád-e a bankkártyád egy szoftvernek – és ha igen, milyen feltételekkel.

AI-ügynök,Ai,Supports,Omni-channel,Marketing,With,Virtual,Assistants,,Enhancing,Cross-platform,Engagement,
AI-ügynök: rábíznád a vásárlást? / Fotó: Summit Art Creations

A chatbot ajánl, az AI-ügynök cselekszik

Az elmúlt évek AI-asszisztensei tanácsadók voltak: megkérdezted melyik porszívót vedd, és kaptál egy listát. Az úgynevezett “agentic commerce”, vagyis ügynöki kereskedelem lényege a cselekvés. Az AI-ügynök nem ajánl, hanem a nevedben, a felhatalmazásoddal végigcsinálja a teljes folyamatot: keres, összehasonlít, dönt a megadott korlátaidon belül és fizet. A fejlődési ív ismerős lehet. Előbb a kereső hozta el a boltot a képernyőre, aztán az algoritmus kezdte súgni, mit vegyél, most pedig a rendszer át is nyúl a válladon a kasszáig.

A fordulópont 2025 ősze volt, amikor az OpenAI és a Stripe bekapcsolta a ChatGPT-be épített azonnali fizetést: az amerikai felhasználók azóta a beszélgetésből ki sem lépve vásárolhatnak, először az Etsy, majd több mint egymillió Shopify-kereskedő kínálatából. Ami akkor még csak kísérletnek tűnt, mára iparági versenyfutássá vált.

2026: az év, amikor a fizetési óriások beszálltak

Idén januárban elindult a Universal Commerce Protocol, amely szabványosítja, hogyan tárgyal egymással a webáruház és a mesterségesintelligencia-ügynök – a Google keresőjének AI-módjából már úgy lehet vásárolni, hogy az ember el sem hagyja a találati oldalt. A Visa „Intelligent Commerce” néven épít keretrendszert, míg a Mastercard a második negyedévben élesítette „Agent Suite” csomagját. Mindkettő kulcseleme az úgynevezett „Know Your Agent”, vagyis a bankvilág ügyfél-azonosítási logikájának kiterjesztése a szoftverekre. Honnan tudja a kereskedő, hogy a nevedben vásárló bot tényleg a te megbízottad, nem pedig egy csaló automatája?

A számok is gyorsan nőnek. Az nShift 2026-os riportja szerint a fogyasztók több mint fele (58%) már ma is használ mesterséges intelligenciát valamilyen vásárlási részfeladatra – ár összehasonlításra, ajánlásra –, 2030-ra pedig az e-kereskedelmi költések negyede ügynökökön keresztül folyhat.

 A józanság megtartása érdekében tegyük hozzá, amit az iparági elemzések is elismernek: a tömeges, teljesen autonóm vásárlás az elkövetkezendő évek története lesz. De az alapok – a protokollok, a fizetési sínek, az első millió kereskedő – idén kerülnek a helyükre. Aki most megérti a működését, az nem utólag fogja megtanulni a szabályokat.

A megbízás anatómiája: így adsz kártyát egy botnak

Hogyan néz ki a gyakorlatban, amikor „felveszel” egy AI-ügynököt? A rendszerek logikája mindenütt hasonló, és leginkább egy nagyon rövid pórázra emlékeztet. Először is költési keretet adsz: az ügynök mondjuk havi 50 ezer forintig költhet, egyetlen vásárlásban legfeljebb 15 ezret. Másodszor szűkíted a terepet: csak élelmiszer, csak megadott boltok, csak akkor, ha a termék korábban is szerepelt a listádon. Harmadszor jóváhagyási küszöböt húzol: bizonyos összeg fölött az ügynök nem dönthet, hanem visszakérdez – ez a gomb, ami elválasztja a kényelmet a kontrollvesztéstől.

A technológiai oldalon mindezt jellemzően egyszer használatos vagy dedikált virtuális kártyaszámok szolgálják ki: az ügynök nem a főkártyád adatait kapja meg, hanem egy korlátozott, bármikor visszavonható fizetési jogosultságot. A kereskedő pedig a Know Your Agent-ellenőrzésen keresztül győződik meg arról, hogy hitelesített szoftverrel áll szemben. Elegáns konstrukció – papíron. A valóságban minden azon múlik, hogy a felhasználó tényleg beállítja-e ezeket a korlátokat, vagy az első lelkes estén mindent alapértelmezetten hagy.

Ki felel, ha az ügynök mellényúl?

Ez a téma legkényelmetlenebb kérdése: mi történik, ha az ügynök rossz terméket vesz, duplán rendel, a drágább ajánlatot választja, vagy – a legrosszabb forgatókönyv – egy csaló webshopnál költi el a pénzed? A rövid válasz: a jog még adós a pontos válasszal. Kifejezetten az ügynöki vásárlásokra szabott jogszabály 2026-ban még sehol nem született, a hatóságok a meglévő fogyasztóvédelmi kereteket próbálják ráilleszteni az új helyzetre. A brit versenyhatóság idén tavasszal legalább az irányt kijelölte: ugyanaz a fogyasztóvédelmi jog érvényes, akár ember, akár AI-ügynök áll a tranzakció mögött, és a kereskedő nem tolhatja át a felelősséget arra, hogy a szoftvert nem ő fejlesztette.

A fizetési láncban azonban maradt egy lyuk, amit az iparág csak „chargeback-felelősségi résnek” nevez: ha az ügynök a te érvényes felhatalmazásoddal, a kereteiden belül vásárolt rosszul, az a jelenlegi szabályok szerint nehezen minősíthető jogosulatlan tranzakciónak – vagyis a klasszikus kártyás visszaterhelés nem feltétlenül véd meg.

Az első válaszok már megszülettek: az American Express vállalta, hogy megtéríti a nála regisztrált AI-ügynökök téves vásárlásait, igaz, egyelőre zárt, ellenőrzött környezetben. Az uniós vásárlót közben védi egy régi barát: az online vásárlásokra vonatkozó 14 napos elállási jog akkor is él, ha a kosarat nem te töltötted meg. A visszaküldés adminisztrációja viszont – ironikusan – megint rád marad, nem az ügynökre.

Amikor a kényelem maga a kockázat

Az agentic commerce legnagyobb kérdése nem jogi, hanem pszichológiai. A viselkedési közgazdaságtan egy régi tétele, hogy minél kevésbé fáj a fizetés, annál inkább hajlamosabbak vagyunk többet költeni: a készpénztől a kártyán át az egyérintéses mobilfizetésig minden lépcső ebbe az irányba vitt. Az AI-ügynök ennek a folyamatnak a végpontja: a fizetés nemhogy nem fáj, de már jelen sem vagyunk ott, ahol megtörténik. Az impulzusvásárlást eddig legalább lassította, hogy oda kellett menni a kasszához; ezentúl elég egy félmondat, a többi megtörténik nélkülünk.

Woman,Using,Smartphone,With,Ai,Chatbot,Interface,For,Online,Shopping
Minél kevésbé fáj a fizetés, annál inkább hajlamosabbak vagyunk többet költeni / Fotó: Woonsen16

A másik kockázat ismerősebb, mint gondolnánk. Ki garantálja, hogy az ügynök tényleg a legjobb ajánlatot választja – és nem azt, amelyikért a háttérben fizetett valaki? A pénzügyi influenszereknél már megtanultuk a leckét: ahol a figyelem és a pénz találkozik, ott megjelenik a rejtett szponzoráció. Az ügynökök világában ugyanez a torzítás gépesítve, láthatatlanul és tömegesen működhet – a Nemzetközi Valutaalap elemzése épp ezért a verseny, az átláthatóság és az elszámoltathatóság kérdéseit sorolja az ügynöki fizetések legfontosabb szabályozói kihívásai közé. És ott a legkevésbé látványos a tét: egy rendszer, amely minden vásárlási szándékodat ismeri (azt is, amit végül meg sem vettél), a valaha volt legrészletesebb fogyasztói profilt építi rólad.

Ha kipróbálnád: öt szabály az első ügynöködhöz

Mindezek után nem az a tanulság, hogy menekülni kell az új technológiától. Hanem az, hogy érdemes inkább “háziállatként” tartani, mintsem családtagként.

  1. Először: indíts kicsiben, egyetlen jól körülhatárolt feladattal és alacsony limittel – a heti bevásárlás jó terep, a nyaralásfoglalás nem.
  2. Másodszor: mindig állíts be jóváhagyási küszöböt, ami fölött az ügynök köteles visszakérdezni.
  3. Harmadszor: adj neki külön virtuális kártyát saját kerettel, soha ne a főszámládat! Ha bármi félremegy, egy mozdulattal lekapcsolhatod.
  4. Negyedszer: havonta nézd át, mit vásárolt, ugyanolyan rutinnal, ahogy a bankszámlakivonatot ellenőrzöd – az ügynök költése a te költésed, akkor is, ha nem annak látszik.
  5. Ötödször: tartsd távol a megtakarításaidtól; a vásárlás delegálható, a pénzügyi döntés nem.

A sör, amit nem te választottál

A szombati grillezés egyébként jól sikerült: a hús időben megjött, árban pedig a keret alatt maradtunk. Csak a sör nem az volt, amit szeretek – az ügynök ugyanis az akciósat választotta, mert arra tanítottam, hogy spóroljon. Apróság, de pontosan megmutatja, hol tart a technológia: az AI-ügynök már tudja, hogyan kell megvenni valamit, azt viszont, hogy mi éri meg neked, és mi esik jól, továbbra is csak te tudhatod. A vásárlás kiszervezhető – az ízlés, a preferenciák, a mérték és a felelősség egyelőre nem.

 

A szerző további cikkei

Továbbiak
Siklós Bence
Siklós Bence
Siklós Bence
Siklós Bence

Vélemény cikkek

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu