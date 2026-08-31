Rábíznád a vásárlást egy AI-ügynökre?

Ez nem a jövő zenéje, hanem az e-kereskedelem idei slágertémája: a Visa arra számít, hogy már az idei ünnepi szezonban vásárlók milliói engednek AI-ügynököt a pénztárcájuk közelébe. A kérdés csak az, hogy odaadnád-e a bankkártyád egy szoftvernek – és ha igen, milyen feltételekkel.

AI-ügynök: rábíznád a vásárlást? / Fotó: Summit Art Creations

A chatbot ajánl, az AI-ügynök cselekszik

Az elmúlt évek AI-asszisztensei tanácsadók voltak: megkérdezted melyik porszívót vedd, és kaptál egy listát. Az úgynevezett “agentic commerce”, vagyis ügynöki kereskedelem lényege a cselekvés. Az AI-ügynök nem ajánl, hanem a nevedben, a felhatalmazásoddal végigcsinálja a teljes folyamatot: keres, összehasonlít, dönt a megadott korlátaidon belül és fizet. A fejlődési ív ismerős lehet. Előbb a kereső hozta el a boltot a képernyőre, aztán az algoritmus kezdte súgni, mit vegyél, most pedig a rendszer át is nyúl a válladon a kasszáig.

A fordulópont 2025 ősze volt, amikor az OpenAI és a Stripe bekapcsolta a ChatGPT-be épített azonnali fizetést: az amerikai felhasználók azóta a beszélgetésből ki sem lépve vásárolhatnak, először az Etsy, majd több mint egymillió Shopify-kereskedő kínálatából. Ami akkor még csak kísérletnek tűnt, mára iparági versenyfutássá vált.

2026: az év, amikor a fizetési óriások beszálltak

Idén januárban elindult a Universal Commerce Protocol, amely szabványosítja, hogyan tárgyal egymással a webáruház és a mesterségesintelligencia-ügynök – a Google keresőjének AI-módjából már úgy lehet vásárolni, hogy az ember el sem hagyja a találati oldalt. A Visa „Intelligent Commerce” néven épít keretrendszert, míg a Mastercard a második negyedévben élesítette „Agent Suite” csomagját. Mindkettő kulcseleme az úgynevezett „Know Your Agent”, vagyis a bankvilág ügyfél-azonosítási logikájának kiterjesztése a szoftverekre. Honnan tudja a kereskedő, hogy a nevedben vásárló bot tényleg a te megbízottad, nem pedig egy csaló automatája?

A számok is gyorsan nőnek. Az nShift 2026-os riportja szerint a fogyasztók több mint fele (58%) már ma is használ mesterséges intelligenciát valamilyen vásárlási részfeladatra – ár összehasonlításra, ajánlásra –, 2030-ra pedig az e-kereskedelmi költések negyede ügynökökön keresztül folyhat.

A józanság megtartása érdekében tegyük hozzá, amit az iparági elemzések is elismernek: a tömeges, teljesen autonóm vásárlás az elkövetkezendő évek története lesz. De az alapok – a protokollok, a fizetési sínek, az első millió kereskedő – idén kerülnek a helyükre. Aki most megérti a működését, az nem utólag fogja megtanulni a szabályokat.