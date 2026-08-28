Tovább csökkentette az alapkamatot a magyar jegybank, hogyan tovább?

Bár az év elején még nem tűnt valószínűnek egy több hónapig tartó kamatcsökkentési ciklus, hanem inkább egyedi enyhítő lépéseket vártunk az MNB-től, az áprilisi választásokat követő gyors forinterősödés és a kockázati prémium csökkenés párosulva a sorra érkező és általában pozitív meglepetést hozó inflációs tényszámokkal teret nyújtott a dovish jellegű, azaz a lazítás irányába mutató fordulatra a nyár elején.

Alapkamat: tovább csökkentette a magyar jegybank / Fotó: Sutthiphong Chandaeng

Az inflációs kilátások is sokat javultak: a júniusi Inflációs jelentésben a jegybank márciushoz képest jelentősen visszavágta mind a 2026-ra, mind a 2027-re vonatkozó inflációs előrejelzéseit; 1,8 illetve 2,3 százalékra a márciusi 3,8 illetve 3,7 százalékról. A júniusi 25 bázispontos kamatcsökkentést pedig további 25-25 bázispontos lépések követték júliusban és augusztusban. A nyár végére az alapkamat mértéke a fentebb már említett 5,50 százalék lett.

Ami a kilátásokat illeti, a pálya a további kamatvágások irányába mutat, a rövid távon esedékes lépésekkel kapcsolatosan azonban nőtt a bizonytalanság. Ezt jól jelzi, hogy a Monetáris Tanács közleményéből gyakorlatilag kikerült a „forward guidance”, azaz az előretekintő iránymutatás. Mindössze annyit közöltek, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján döntenek. Emellett persze továbbra is hangsúlyozták a közleményben az árstabilitás melletti elkötelezettséget, melynek érdekében a jegybank a pozitív reálkamatláb biztosítására, a devizapiaci stabilitás fenntartására és az inflációs várakozások lehorgonyzására összpontosít.

A továbbiakban a Monetáris Tanács döntéseit az inflációs kilátások mellett a költségvetési pályára és az euróbevezetésre vonatkozó várakozások alakulása, valamint a külső piaci környezet befolyásolhatják leginkább.

Ami az utóbbit illeti, továbbra sem nevezhető nyugodtnak és zavartalannak. Az iráni háború lezáratlansága és a trumpi permanens vámfenyegetések mellett a nagy jegybankok monetáris politikájának vitelével kapcsolatos bizonytalanság, valamint a fejlett piaci hosszú hozamok emelkedése okozhat nyomást a piacokon és ronthatja globálisan is a kockázati étvágyat. Szerencsére a magyar kötvénypiacnak – bár valamelyest felfelé korrigáltak a hozamok a nyár folyamán – a tavasszal elért hozamcsökkenés jó részét sikerült megőriznie.