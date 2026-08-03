A biomassza valódi értéke nem tonnákban mérhető

Ha csupán a számokat nézzük, az Agrárközgazdasági Intézet friss adataiból egyértelmű sikertörténet rajzolódik ki: 2025-ben 6,6 millió tonna biomasszát használtunk fel energetikai célra Magyarországon, 10,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Csakhogy a biomassza olyan gyűjtőfogalom, amely könnyen elfedi a lényeget. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy mit, milyen technológiával és milyen más hasznosítási lehetőség helyett alakítunk energiává.

Biomassza előállítás – mintegy kétharmada erdészeti alapanyag volt /Fotó: dpa/picture-alliance

Biomassza előállítás – az alapanyag a legfontosabb kérdés

A számok mögé nézve már két nagyon különböző világ körvonalazódik. Az erőművekben, fűtőművekben és ipari kazánokban 3,2 millió tonna biomassza fogyott, ennek mintegy kétharmada erdészeti alapanyag volt. A faapríték felhasználása 23 százalékkal nőtt, a tűzifáé pedig több mint megduplázódott, 736 ezer tonnára. Ettől önmagában még nem lesz fenntarthatatlan a biomassza energetikai hasznosítása. De fel kell tennünk a kérdést: biztosan ott használjuk-e fel a rendelkezésre álló alapanyagot, ahol a legtöbb értéket teremti?

A biogázüzemek adatai egészen más képet adnak.

A 3,4 millió tonna felhasznált biomassza 44,7 százaléka szennyvíziszap, 31,4 százaléka feldolgozóipari alapanyag, melléktermék vagy hulladék, 18,6 százaléka pedig állati trágya volt. Vagyis az alapanyag közel 95 százaléka három olyan körből érkezett, amelyeknél az energiatermelés sok esetben egy kezelési problémát is megold.

A biogáz ezért nem pusztán arról szól, hány kilowattóra áram vagy köbméter gáz készül. Egyszerre lehet hulladékkezelés, helyi energiatermelés és a tápanyagok körforgásban tartásának eszköze.

Ez az a pont, ahol érdemes lenne magasabb szintre emelni a biomasszáról szóló vitát. Már nem arról kéne beszélgetnünk, hogyan használhatnánk fel még többet energetikai célra, hanem arról, hogyan nyerhetünk ki több értéket ugyanabból a tonnából. Két azonos mennyiségű energiát termelő beruházás társadalmi haszna nagyon különböző lehet, ha az egyik piacképes alapanyagot éget el, a másik pedig trágyát, szennyvíziszapot vagy élelmiszeripari mellékterméket dolgoz fel, miközben akkor termel, amikor az energiarendszernek szüksége van rá.