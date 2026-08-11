Egészségpénztárból iskolakezdésre? Tanszerekre, laptopra és kollégiumra is lehet költeni
Egyre többen élnek vele, sokan viszont még nem is hallottak arról, hogy az egészségpénztári megtakarítás nem csupán egészségügyi kiadások fedezésére használható. A pénztárak önsegélyező szolgáltatásokat is kínálnak, amelyeket kifejezetten arra találtak ki, hogy nagyobb anyagi kiadással járó időszakokban segítse a tagokat. Tipikusan ilyen a gyermekek iskoláztatása, ami különösen augusztusban és szeptemberben jár sok vásárlással és gyakran nagy költséggel.
Erre a célra mindig az adott év első napján érvényes bruttó havi minimálbér összegét lehet elkölteni gyermekenként, ez 2026-ban 322 800 forint. Ez egy éves keret, amelynek erejéig elszámolhatók a beiskolázási költségek, természetesen csak az egészségpénztári számlánkon lévő összeg erejéig. A szolgáltatás az óvodáskorú gyermekektől egészen a felsőoktatásban tanuló hallgatókig igénybe vehető.
Egészségpénztárból egyszerűen felhasználható a megtakarítás
Az önsegélyező szolgáltatások igénybevétele jelentősen egyszerűbb lett egy 2025-ös törvénymódosítás nyomán. Már nem kell az tanév kezdéséhez és végéhez igazítani a költéseket, mint korábban, a számlákat egész évben lehet gyűjteni.
Szintén fontos változás, hogy megszűnt az önsegélyező szolgáltatásoknál korábban alkalmazott 180 napos várakozási idő, így a pénztári számlán rendelkezésre álló összeg azonnal felhasználható. Tehát nem kell a befizetést követően fél évet várni arra, hogy iskolakezdésre költhessünk.
Jelentősen bővült az elszámolható termékek köre is, ez már magában foglalja a digitális eszközöket is, mint például a laptop, számítógép, nyomtató és ezek tartozékai. De például mobiltelefonra nem lehet költeni.
Sok szülőnek jön az új állami támogatás is
Az egészségpénztárak önsegélyező szolgáltatását beiskolázási vagy iskolakezdési támogatásként szokták emlegetni, de az idén először, augusztus végétől több százezer szülő másik forrásból is kap ilyen nevű segítséget. Az új kormány által bevezetett, gyermekenként 100 ezer forintos állami iskolakezdési támogatás alapvetően a rászoruló családoknak szól, de vannak olyan jogosultak is, akiknek a jövedelmi helyzetüktől függetlenül jár ez a pénz. Közéjük tartoznak az egyedülálló szülők és azok, akiknek sajátos nevelési igényű (SNI) gyereke van. A 100 ezer forintból 50 ezret még augusztusban megkapnak a jogosultak, a fennmaradó összeghez pedig ősszel jutnak hozzá.
Mit lehet elszámolni óvodások és iskolások esetében?
A beiskolázási támogatás keretében az egészségpénztáraknál számos olyan termék elszámolható, amely az oktatáshoz kapcsolódik. Ilyenek például a tanszerek, írószerek, tankönyvek és munkafüzetek, és a keret akár ruházati kiadásokra is fordítható. A gyerekek gyorsan nőnek, és az óvodában, iskolában hamar elhasználódhatnak a ruháik. Ezért az iskolakezdéskor akár a teljes ruhatárukat is meg kell újítani, még az ünneplő ruhákat is be lehet szerezni így.
Az egészségpénztárnál az elszámolhatósághoz a családi pótlékra való jogosultságot kell igazolni, 16 éves kor felett pedig a diákigazolvány másolatára van szükség.
A vásárlás nincs meghatározott üzletekhez kötve, bármely kereskedőnél vásárolható elszámolható termék, de arról névre szóló számlát kell kérni.
Egyetemisták lakhatása is fizethető egészségpénztárból
A felsőoktatásban tanulók számára 25 éves korig számolhatók el az egészségpénztárból különböző díjak az éves keret erejéig. A költségek köre más, mint középiskoláig, de itt is széles. Elszámolható a tandíj és egyéb térítési díjak, például egy esetleges pótvizsga díja. Fizethető belőle a kollégiumi díj vagy az albérlet díja, tehát a keretet főiskolások esetében a lakhatásra is lehet költeni. Ez a diák teljes tanulmányai alatt jelentős megtakarítást jelenthet.
Bár az egyetemistáknál tanszerekre nem lehet költeni a pénztárból, a digitális taneszközeik árát ők is elszámolhatják.
Olyan, mint egy nagy árengedmény
Az egészségpénztári tagság nagy vonzereje a hozzá kapcsolódó adóvisszatérítési lehetőség.
Az adott év pénztári befizetéseinek (tehát nem a kiadásnak vagy a számlán lévő pénznek) a 20 százaléka adóbevalláskor visszaigényelhető a személyi jövedelemadó összegéből. Az adóvisszatérítés legfeljebb 150 ezer forint lehet, azaz akár évi 750 ezer forint befizetéséig kérhető.
Az adóvisszatérítés a NAV-tól közvetlenül az egészségpénztári számlára érkezik, majd onnan akár azonnal elkölthető. Ebből az összegből a pénztár költséget nem von le. Ez tehát olyan állami támogatás, amely a pénztári tagsághoz kapcsolódik. Valójában minden itt elszámolt kiadásból 20 százalékos árengedményt jelent, amit visszakapunk megtakarításként.
Az adóvisszatérítés csak szja fizetése esetén lehetséges, de az egészségpénztár szolgáltatásai kiterjeszthetők a közvetlen családtagokra, így a házastársra, gyermekekre, testvérekre és nagyszülőkre is. A pénztárat olyan családtag nevére érdemes megnyitni, aki fizet személyi jövedelemadót, például három gyermekes családok esetében a család férfi tagja nevére.
Hogyan válasszunk egészségpénztárat?
Az országban működő ismert egészségpénztárak mindegyikénél elérhető a beiskolázási támogatás. Az ügyintézés ma már nagyon egyszerű, hiszen több pénztár kifejezetten előnyben is részesíti ezt a felhasználást.
Az igazoló dokumentumokat és a számlákat elektronikus formában is fel lehet tölteni a pénztár honlapjára, így postázásra nincs szükség. A papír alapú dokumentumokat elég befotózni és úgy feltölteni.
A választásnál érdemes a pénztárak többi szolgáltatását is megnézni, hiszen a beiskolázási támogatás csak kis szelete az elérhető lehetőségeknek.
A legnagyobbnak számító OTP Egészségpénztár gördülékeny, elektronikus ügyintézéssel várja a tagjait, és szinte állandóan van valamilyen akciója, kedvezménye. Vonzó lehet nála a bankkártyával összeköthető egészségkártya, amellyel akkor is vásárolhatunk az egészségpénztár terhére, ha épp nincs ehhez megfelelő egyenlegünk.
A Patika Egészségpénztár az elmúlt időszakban egyre több kényelmi szolgáltatást vezetett be, ezek közé tartozik a számlák online feltöltését lehetővé tevő portál. ÉnPénztáram néven hűségprogramot is működtet. A Patika és az Új Pillér Egészségpénztár júliustól új, olcsó egészségbiztosítást is kínál a tagjainak mindössze 199 forintért. A biztosítás több változatban is elérhető, kiterjeszthető a családtagokra és akár 70 éves korig igényelhető.