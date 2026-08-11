Egészségpénztárból iskolakezdésre? Tanszerekre, laptopra és kollégiumra is lehet költeni

Egyre többen élnek vele, sokan viszont még nem is hallottak arról, hogy az egészségpénztári megtakarítás nem csupán egészségügyi kiadások fedezésére használható. A pénztárak önsegélyező szolgáltatásokat is kínálnak, amelyeket kifejezetten arra találtak ki, hogy nagyobb anyagi kiadással járó időszakokban segítse a tagokat. Tipikusan ilyen a gyermekek iskoláztatása, ami különösen augusztusban és szeptemberben jár sok vásárlással és gyakran nagy költséggel.

Egészségpénztárból iskolakezdésre: tanszerekre is lehet költeni / Fotó: George Rudy

Erre a célra mindig az adott év első napján érvényes bruttó havi minimálbér összegét lehet elkölteni gyermekenként, ez 2026-ban 322 800 forint. Ez egy éves keret, amelynek erejéig elszámolhatók a beiskolázási költségek, természetesen csak az egészségpénztári számlánkon lévő összeg erejéig. A szolgáltatás az óvodáskorú gyermekektől egészen a felsőoktatásban tanuló hallgatókig igénybe vehető.

Egészségpénztárból egyszerűen felhasználható a megtakarítás

Az önsegélyező szolgáltatások igénybevétele jelentősen egyszerűbb lett egy 2025-ös törvénymódosítás nyomán. Már nem kell az tanév kezdéséhez és végéhez igazítani a költéseket, mint korábban, a számlákat egész évben lehet gyűjteni.

Szintén fontos változás, hogy megszűnt az önsegélyező szolgáltatásoknál korábban alkalmazott 180 napos várakozási idő, így a pénztári számlán rendelkezésre álló összeg azonnal felhasználható. Tehát nem kell a befizetést követően fél évet várni arra, hogy iskolakezdésre költhessünk.

Jelentősen bővült az elszámolható termékek köre is, ez már magában foglalja a digitális eszközöket is, mint például a laptop, számítógép, nyomtató és ezek tartozékai. De például mobiltelefonra nem lehet költeni.

Sok szülőnek jön az új állami támogatás is Az egészségpénztárak önsegélyező szolgáltatását beiskolázási vagy iskolakezdési támogatásként szokták emlegetni, de az idén először, augusztus végétől több százezer szülő másik forrásból is kap ilyen nevű segítséget. Az új kormány által bevezetett, gyermekenként 100 ezer forintos állami iskolakezdési támogatás alapvetően a rászoruló családoknak szól, de vannak olyan jogosultak is, akiknek a jövedelmi helyzetüktől függetlenül jár ez a pénz. Közéjük tartoznak az egyedülálló szülők és azok, akiknek sajátos nevelési igényű (SNI) gyereke van. A 100 ezer forintból 50 ezret még augusztusban megkapnak a jogosultak, a fennmaradó összeghez pedig ősszel jutnak hozzá.

Mit lehet elszámolni óvodások és iskolások esetében?

A beiskolázási támogatás keretében az egészségpénztáraknál számos olyan termék elszámolható, amely az oktatáshoz kapcsolódik. Ilyenek például a tanszerek, írószerek, tankönyvek és munkafüzetek, és a keret akár ruházati kiadásokra is fordítható. A gyerekek gyorsan nőnek, és az óvodában, iskolában hamar elhasználódhatnak a ruháik. Ezért az iskolakezdéskor akár a teljes ruhatárukat is meg kell újítani, még az ünneplő ruhákat is be lehet szerezni így.