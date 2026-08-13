A vízgazdálkodás fejlesztése kulcskérdéssé vált Európában

Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens: az 1990-es évek közepe óta a hőmérséklet évtizedenként körülbelül több mint fél fokkal emelkedik, ami több mint kétszerese a globális átlagnak. Az extrém hőség és a csapadékhiány tehát mostanra elsőszámú kihívássá vált az európai mezőgazdaság számára, amely teljes szemléletváltást követel meg a termelőktől és a döntéshozóktól is. Ezt felismerve Európa több országában is nagyszabású vízgazdálkodási fejlesztéseket indítottak el, hiszen a nyári hónapokban sok helyen szinte már lehetetlen öntözés nélkül gazdálkodni. Jelenleg az EU mezőgazdasági területének közel 7 százalékát öntözik, de az igény egyre növekszik, ráadásul az öntözött területek kétharmadát három ország teszi ki. Merre mutatnak ezek a folyamatok és mit jelenthet ez Magyarország számára?

Európa jelentős részén nélkülözhetetlenné vált az öntözés / Fotó: Ben Bracken Photography

Európa jelentős részén nélkülözhetetlenné vált az öntözés

Európán belül jelentős különbségek vannak a vízkészletek rendelkezésre állásában: vannak régiók, ahol az öntözés jelenti az egyetlen vízforrást a növénytermesztéshez, míg máshol az öntözés csak kiegészíti a csapadékra alapozott gazdálkodást. Az EU mezőgazdasági területének 90 százalékán egyébként – domborzati vagy vízkivételi akadályok miatt – nincs is lehetőség az öntözésre, azonban a ténylegesen öntözött terület nagysága így is eléri a 10 millió hektárt (amely nagyságrendileg Magyarország teljes területével egyezik meg). Megdöbbentő, hogy az öntözött területek 2/3-át csupán három ország adja, ráadásul ezek az államok az európai termelés több mint 40 százalékát állítják elő, ami komoly stratégiai kitettséget hordoz magában.

Ugyanazok az országok a legnagyobb termelők, akik a legtöbb vizet is fogyasztják

Olaszországban a mezőgazdasági területek közel 20 százalékát öntözik, így a másik nagy vízfogyasztó Spanyolországgal és Franciaországgal együtt már 7 millió hektárt öntöznek (hazánkban ez a szám a 150 ezret sem éri el). Ezekben a nagy mezőgazdasági országokban a vízhasználat növekedésével párhuzamosan egyre inkább csökken a gabonatermesztés (az olasz kukoricatermelés például a felére zuhant be az elmúlt bő évtizedben) és a vizet egyre inkább a jövedelmezőbb zöldség-gyümölcs termesztésre használják fel. A víz tehát óriási kincs a mediterrán országokban, Spanyolországban például a teljes vízfelhasználás mintegy 70–80 százaléka megy el a mezőgazdasági termelésre, ez pedig egyre gyakrabban konfliktusokhoz vezetett a lakossági oldallal.

Ezt enyhítendő Spanyolország az egyik vezető országgá vált a precíziós öntözési rendszerek alkalmazásában: a csepegtető öntözés aránya az öntözött területek 50–60 százaléka (hazánkban ez az öntözött területek tizedére jellemző csak).

Sok gazdaságban például szenzorokkal és műholdas adatokkal szabályozzák a vízadagolást, minimalizálva a párolgási veszteséget.