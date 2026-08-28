Képes lesz-e csökkenteni stratégiai függőségét az EU?

„Cél a külső importfüggőség csökkentése” – olvasható az Európai Bizottság júliusban nyilvánosságra hozott Fehérje stratégiájában. Az európai állattenyésztés kitettsége ugyanis kritikus méreteket ölt, hiszen a takarmányozási célra felhasznált fehérje (főként a szója) közel 75 százaléka az EU-n kívülről származik. Semmivel sem jobb a helyzet az ún. takarmány-adalékanyagok terén, ahol bizonyos esszenciális vitaminokból például teljesen megszűnt az EU-s termelés. Honnan érkeznek jelenleg ezek a kulcsfontosságú tápanyagok Európába és milyen lépéseket terveznek a függőség csökkentésére?

Függőséggel küzd az EU-s állattenyésztés, a takarmányozási célra felhasznált fehérje közel 75 százaléka az EU-n kívülről származik / Fotó: BearFotos

Függőséggel küzd az EU-s állattenyésztés

Az állattenyésztés az EU mezőgazdaságában a hozzáadott érték mintegy 40 százalékát adja, éves forgalma pedig eléri a 400 milliárd eurót. Az ágazat körülbelül 7 millió embernek biztosít munkát, ami óriási szám még akkor is, ha a dél-amerikai vagy a kínai állatállomány sokszorosan felülmúlja az európai állatlétszámot. Az állatok növekedéséhez, tejtermeléséhez, jólétéhez azonban elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű fehérje biztosítása. A legelterjedtebb és legmagasabb biológiai értékű növényi fehérje a szója, melyet jellemzően szójadara formájában használnak fel a takarmányozásban. Az EU azonban rendkívüli módon kitett az importnak, a 15-17 millió tonnás felhasználásnak ugyanis a 75 százaléka az EU-n kívülről származik. A legnagyobb beszállító Brazília (az import háromnegyedét lefedve), de jelentős mennyiség érkezik az USA-ból, Ukrajnából és Kanadából is.

Kína monopolhelyzetben van a takarmány-adalékanyagok terén

A takarmányozási célú adalékanyagok – különösen a vitaminok és aminosavak – terén az EU importaránya rendkívül magas, egyes esszenciális hatóanyagoknál a 100 százalékot (!) is eléri. A vitaminok közel 80 százalékát Kínában állítják elő, miközben az EU-s gyártókapacitás szinte teljesen leépült. A B9-vitamin tekintetében 100 százalékban, a biotin (H-vitamin) tekintetében 96 százalékban függ az EU Kínától és lizin igényének csupán 6 százalékát termeli meg saját maga. A fő problémát nem csupán a termelési kapacitás hiánya jelenti, hanem mindenekelőtt az alacsony versenyképesség a harmadik országokkal – különösen Kínával – szemben, ahol jóval alacsonyabbak az energia‑ és nyersanyagköltségek.