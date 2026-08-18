A gazdaság, mint hatalmi eszköz: a geoökonómia visszatérése
A nemzetközi rendszer átalakulása a szemünk láttára zajló folyamat, amellyel az elemzők is igyekeznek lépést tartani, többek között az által, hogy új fogalmak megalkotása, vagy régiek leporolása révén próbálják kategorizálni és leírni az egyes államok stratégiáit. Bizonyos szempontból ilyen fogalom a „geoökonómia” is, amely kifejezést Edward N. Luttwak amerikai történész és elemző alkotta meg az 1990-es évek elején. A geoökonómia jelentése ekkor részben átfedésben volt a 20. században már jóval korábban megszületett „geopolitika” fogalom tartalmával, Luttwak ugyanakkor különbségként rámutatott, hogy míg a geopolitikai versengés hagyományosan a katonai erőre támaszkodott, addig a hidegháború időszakában a két szuperhatalom egyre inkább gazdasági eszközök segítségével is igyekezett a másik fölé kerekedni. Példaként elegendő a közismert COCOM-listákat említeni, amelyek révén a Nyugat meg akarta akadályozni, hogy a Szovjetunió és szövetségesei olyan technológiákhoz és termékekhez jussanak, amelyek katonai szempontból különös jelentőségűek lehetnek. Kevésbé ismert, de 1952-ben hasonló kezdeményezés indult CHINCOM néven, amely még szigorúbb korlátozásokat vezetett be a fejlett számítástechnikai eszközök Kínába irányuló exportjára.
Napjaink eseményeit követve mindez kísértetiesen ismerősnek tűnik, pedig igazából nincs semmi meglepő abban, hogy a történelem ismétli önmagát. A hidegháború végét követő közel három évtized világpolitikai viszonyai között az USA és Európa megengedhette magának azt a luxust, hogy elválassza a gazdaságpolitikát a nemzetbiztonságtól. A covid-járvány, Ukrajna orosz inváziója és leginkább a Kína felemelkedése jelentette kihívás azonban véget vetett ennek az átmenetinek mondható, kényelmes állapotnak. A megváltozott környezet eredményeként ugyanis eltűnt annak lehetősége, hogy a gazdaságpolitikát és a nemzetbiztonságot az államok elkülönítve kezeljék. Itt érdemes megjegyezni, hogy amíg a Nyugat éppen újra felfedezi a geoökonómia jelentőségét, addig a világ számos országában ez a szemlélet sosem tűnt el az államvezetés és a külpolitikai tervezés eszköztárából. Ázsiában, Afrikában vagy Dél-Amerikában a kormányoknak eddig is számolniuk kellett annak kockázatával, hogy a regionális politikai feszültségek szinte bármikor befolyásolhatják a gazdaság normális működését, elriaszthatják a külföldi befektetőket, vagy megbéníthatják az ellátási láncokat.
Bár a geoökonómia visszatérése az amerikai stratégiai tervezésbe tálcán kínálja a lehetőségét, hogy párhuzamot vonjunk az USA és Kína jelenlegi versengése, illetve a hidegháború között, ám fontos hangsúlyozni, hogy a mostani és az 1990-es évek előtti körülmények között van két lényeges különbség. A hidegháború idején az Egyesült Államok a világ vezető ipari nagyhatalma volt, és termelési kapacitásban egyértelműen felülmúlta riválisát, egyoldalú dominanciáját pedig csak egy szövetséges ország, Japán ipari nagyhatalommá válása tudta megingatni az 1980-as években. Ugyanakkor ma fordított a helyzet, a rivális Kína részesedése 28 százalék a világ ipari termeléséből, míg az USA 17 százalékot mondhat mindössze magáénak. A másik különbség pedig az, hogy napjaink világgazdasága sokkal inkább globalizált, a szereplők jóval több szállal kötődnek egymáshoz, mint a hidegháború idején. Ebből kifolyólag a geoökonómia új korszaka is összetettebb kormányzati politikát tesz szükségessé, mely az ellátási láncban elfoglalt hely, a technológia, a pénzügyek és a nemzetbiztonság metszéspontjában helyezkedik el.
Míg korábban a gazdasági integrációt elsősorban a hatékonyság és bővülés szempontjai vezérelték, addig mára az vált fő szemponttá, hogy egy ország mennyire függ külföldi beszállítóktól, technológiától, nyersanyagoktól vagy pénzügyi csatornáktól.
Kulcskérdéssé vált az ellenállóképesség, amelynek érdekében a kormányok egyre inkább hajlandók feláldozni a gazdasági hatékonyságot a stratégiai függőség csökkentése érdekében.
A geoökonómia modern eszköztára
Hogy milyen gazdasági eszközökkel igyekeznek mindezt megvalósítani az egyes országok, azt az angol szakirodalomban a magyarra nehezen fordítható economic statecraft kifejezéssel foglalják össze a leggyakrabban. Míg a geoökonómia alapvetően egy rendszerszintű megközelítés, amely a gazdaság és a geopolitikai hatalom összefüggéseit vizsgálja, addig az economic statecraft az állam gazdasági eszközkészletét és annak tudatos, külpolitikai és stratégiai célú alkalmazását jelenti. 2022 februárja látványosan megmutatta, hogyan válhat például a globális pénzügyi rendszer infrastruktúrája geopolitikai fegyverré, amikor a G7-országok befagyasztották Oroszország több mint 300 milliárd dollárnyi külföldi pénzeszközét. Ha pedig valamely ország ilyen eszközhöz nyúl, az a nemzetközi rendszer más szereplőit is arra ösztönzi, hogy a következményeket látva csökkentse kitettségét egy ilyen jellegű intézkedéssel szemben. Mindezt látványosan mutatja, hogy a G7 döntését követően duplájára nőtt a világban az alternatív nemzetközi átutalási rendszereket tesztelő projektek száma. A gazdasági kényszerítésnek tehát meg van a maga hátulütője, ami nem csupán a magasabb árak és a csökkenő hatékonyság formájában jelentkezik, hanem alkalmazása olyan válaszreakciókat is elindít, ami pont az eszköz erejének elvesztéséhez, vagy legalábbis gyengüléséhez vezet.
A fentiekben bemutatott folyamat nem csupán a külpolitika alakításában jelent változást, hanem a világgazdaság működését is átformálja.
Fő kockázata azonban mégsem abban áll, hogy véget vet a gazdasági globalizáció aranykorának, hanem hogy a kormányok az által, hogy egyenlőségjelet tesznek a gazdaságbiztonság és a nemzetbiztonság közé, gyakorlatilag bármilyen politikai intézkedést legitimálhatnak.
Éppen ezért különösen fontos, hogy a geoökonómia olyan módon térjen vissza a világpolitikát alakító stratégiai megközelítések közé, hogy nem szünteti meg azokat a nemzetközi kereteket és szabályrendszert, amely nélkül kaotikussá válna a világ.