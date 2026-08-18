A gazdaság, mint hatalmi eszköz: a geoökonómia visszatérése

Bár a geoökonómia visszatérése az amerikai stratégiai tervezésbe tálcán kínálja a lehetőségét, hogy párhuzamot vonjunk az USA és Kína jelenlegi versengése, illetve a hidegháború között, ám fontos hangsúlyozni, hogy a mostani és az 1990-es évek előtti körülmények között van két lényeges különbség. A hidegháború idején az Egyesült Államok a világ vezető ipari nagyhatalma volt, és termelési kapacitásban egyértelműen felülmúlta riválisát, egyoldalú dominanciáját pedig csak egy szövetséges ország, Japán ipari nagyhatalommá válása tudta megingatni az 1980-as években. Ugyanakkor ma fordított a helyzet, a rivális Kína részesedése 28 százalék a világ ipari termeléséből, míg az USA 17 százalékot mondhat mindössze magáénak. A másik különbség pedig az, hogy napjaink világgazdasága sokkal inkább globalizált, a szereplők jóval több szállal kötődnek egymáshoz, mint a hidegháború idején. Ebből kifolyólag a geoökonómia új korszaka is összetettebb kormányzati politikát tesz szükségessé, mely az ellátási láncban elfoglalt hely, a technológia, a pénzügyek és a nemzetbiztonság metszéspontjában helyezkedik el.

Míg korábban a gazdasági integrációt elsősorban a hatékonyság és bővülés szempontjai vezérelték, addig mára az vált fő szemponttá, hogy egy ország mennyire függ külföldi beszállítóktól, technológiától, nyersanyagoktól vagy pénzügyi csatornáktól.

Kulcskérdéssé vált az ellenállóképesség, amelynek érdekében a kormányok egyre inkább hajlandók feláldozni a gazdasági hatékonyságot a stratégiai függőség csökkentése érdekében.

A geoökonómia modern eszköztára

Hogy milyen gazdasági eszközökkel igyekeznek mindezt megvalósítani az egyes országok, azt az angol szakirodalomban a magyarra nehezen fordítható economic statecraft kifejezéssel foglalják össze a leggyakrabban. Míg a geoökonómia alapvetően egy rendszerszintű megközelítés, amely a gazdaság és a geopolitikai hatalom összefüggéseit vizsgálja, addig az economic statecraft az állam gazdasági eszközkészletét és annak tudatos, külpolitikai és stratégiai célú alkalmazását jelenti. 2022 februárja látványosan megmutatta, hogyan válhat például a globális pénzügyi rendszer infrastruktúrája geopolitikai fegyverré, amikor a G7-országok befagyasztották Oroszország több mint 300 milliárd dollárnyi külföldi pénzeszközét. Ha pedig valamely ország ilyen eszközhöz nyúl, az a nemzetközi rendszer más szereplőit is arra ösztönzi, hogy a következményeket látva csökkentse kitettségét egy ilyen jellegű intézkedéssel szemben. Mindezt látványosan mutatja, hogy a G7 döntését követően duplájára nőtt a világban az alternatív nemzetközi átutalási rendszereket tesztelő projektek száma. A gazdasági kényszerítésnek tehát meg van a maga hátulütője, ami nem csupán a magasabb árak és a csökkenő hatékonyság formájában jelentkezik, hanem alkalmazása olyan válaszreakciókat is elindít, ami pont az eszköz erejének elvesztéséhez, vagy legalábbis gyengüléséhez vezet.