Sokan kávéznak. Vannak, akik talán túlzásba is viszik. A gombakávék viszont egy igazán ügyesen pozícionált terméktípus, hiszen egy napi szokásra építenek rá, a kávéfogyasztást igyekeznek helyettesíteni és nem is akárhogyan, mert a reklámüzenetek zöme a fogyasztói asszociációk szintjén az egészségtudatosságot célozza.

Gombakávék versenye az egészségtudatos fogyasztókért / Fotó: Ann Stryzhekin

A gombákkal kevert kávékészítmények gyártói, forgalmazói előszeretettel alkalmaznak a termékek tápanyagtartalmára, illetve emberi szervezetre gyakorolt lehetséges hatásaira vonatkozó állításokat.

A közösségi média platformokon megjelenő posztokban, videókban, a termékweboldalakon közreadott termékleírásokban nem csupán a kávéhoz hasonló ízélményt ígérnek, de bizony sok esetben jogilag meg nem engedett gyógyhatást, egészséghatást is.

Ne dőljünk be fogyasztóként és ha már egészségtudatosságra hajtunk, akkor tájékozódjunk. Tanulmányozzuk át a kiszemelt, gombákkal kevert kávékészítmény összetevő-listáját és olvassunk el pár független szakmai cikket erről az élelmiszerről. Főleg, ha olyan gombakávé megvásárlását, napi, rutinszerű fogyasztását fontolgatjuk, amelynek gyártója több ezer elégedett vásárlóval dicsekszik, akik közül sokan azt állítják a vásárlói véleményükben, hogy megtapasztalták a stabilabb energiaszintet, kevesebb a gyomorsavuk, csökkentek a gyulladásaik, fogytak, nem puffadnak, nincs heves szívverésük stb. a terméknek köszönhetően.

Gombakávék: a hagyományos élelmiszer kategóriába tartoznak

Ami a fogyasztói véleményeket illeti, a fogyasztókat megtévesztő reklámokon is őrködő hazai Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztói véleményeket a reklám részének tekinti, ráadásul, ha egy vásárlói értékelés tiltott egészségügyi vagy gyógyhatást állít, és azt moderálás nélkül közzéteszi a vállalkozás a saját weboldalán, akkor a hatóság úgy tekintheti, mintha azt maga a vállalkozás állította volna. Mielőtt vásárlóként csodát remélnénk, szögezzük le, hogy

ezek a termékek nem a gyógyszer, nem is az étrendkiegészítő, hanem a sima, hagyományos élelmiszer kategóriába tartoznak és mint ilyen, tilos róluk gyógyhatást állítani, de még egészséghatás-állítás se tehető akárhogyan, mert esetükben is a tilalom a fő szabály, a kivételek pedig összetettek.

Nézzük kicsit részletesebben a szabályozást. A nagymama szájából otthon büntetlenül elhangozhat, hogy a húsleves meggyógyítja a náthát, a napi egy alma meg a doktort tartja távol, de a jog szintjén az élelmiszereknek tilos gyógyhatást tulajdonítani, így a különböző betegségekből történő felgyógyulások ígérete, sugallása semmilyen körülmények között nem engedélyezettek élelmiszerekkel kapcsolatos reklámokban. Nem tulajdonítható az élelmiszernek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonság és nem is sugallható ilyen. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat nem lehet továbbá megtévesztő, ami azt jelenti, hogy az élelmiszert olyan hatással vagy tulajdonsággal nem ruházhatja fel, amellyel az nem rendelkezik. Minden körülmények között tiltott az olyan állítás élelmiszernél, amely a súlycsökkentés ütemére vagy mértékére utal, valamint amely egyes orvosok vagy egészségügyi szakemberek ajánlásaira hivatkozik, illetve amely azt sugallja, hogy az élelmiszer fogyasztásának mellőzése hatással lehet az egészségre.