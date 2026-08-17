Gombakávék versenye az egészségtudatos fogyasztókért
Sokan kávéznak. Vannak, akik talán túlzásba is viszik. A gombakávék viszont egy igazán ügyesen pozícionált terméktípus, hiszen egy napi szokásra építenek rá, a kávéfogyasztást igyekeznek helyettesíteni és nem is akárhogyan, mert a reklámüzenetek zöme a fogyasztói asszociációk szintjén az egészségtudatosságot célozza.
A gombákkal kevert kávékészítmények gyártói, forgalmazói előszeretettel alkalmaznak a termékek tápanyagtartalmára, illetve emberi szervezetre gyakorolt lehetséges hatásaira vonatkozó állításokat.
A közösségi média platformokon megjelenő posztokban, videókban, a termékweboldalakon közreadott termékleírásokban nem csupán a kávéhoz hasonló ízélményt ígérnek, de bizony sok esetben jogilag meg nem engedett gyógyhatást, egészséghatást is.
Ne dőljünk be fogyasztóként és ha már egészségtudatosságra hajtunk, akkor tájékozódjunk. Tanulmányozzuk át a kiszemelt, gombákkal kevert kávékészítmény összetevő-listáját és olvassunk el pár független szakmai cikket erről az élelmiszerről. Főleg, ha olyan gombakávé megvásárlását, napi, rutinszerű fogyasztását fontolgatjuk, amelynek gyártója több ezer elégedett vásárlóval dicsekszik, akik közül sokan azt állítják a vásárlói véleményükben, hogy megtapasztalták a stabilabb energiaszintet, kevesebb a gyomorsavuk, csökkentek a gyulladásaik, fogytak, nem puffadnak, nincs heves szívverésük stb. a terméknek köszönhetően.
Gombakávék: a hagyományos élelmiszer kategóriába tartoznak
Ami a fogyasztói véleményeket illeti, a fogyasztókat megtévesztő reklámokon is őrködő hazai Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztói véleményeket a reklám részének tekinti, ráadásul, ha egy vásárlói értékelés tiltott egészségügyi vagy gyógyhatást állít, és azt moderálás nélkül közzéteszi a vállalkozás a saját weboldalán, akkor a hatóság úgy tekintheti, mintha azt maga a vállalkozás állította volna. Mielőtt vásárlóként csodát remélnénk, szögezzük le, hogy
ezek a termékek nem a gyógyszer, nem is az étrendkiegészítő, hanem a sima, hagyományos élelmiszer kategóriába tartoznak és mint ilyen, tilos róluk gyógyhatást állítani, de még egészséghatás-állítás se tehető akárhogyan, mert esetükben is a tilalom a fő szabály, a kivételek pedig összetettek.
Nézzük kicsit részletesebben a szabályozást. A nagymama szájából otthon büntetlenül elhangozhat, hogy a húsleves meggyógyítja a náthát, a napi egy alma meg a doktort tartja távol, de a jog szintjén az élelmiszereknek tilos gyógyhatást tulajdonítani, így a különböző betegségekből történő felgyógyulások ígérete, sugallása semmilyen körülmények között nem engedélyezettek élelmiszerekkel kapcsolatos reklámokban. Nem tulajdonítható az élelmiszernek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonság és nem is sugallható ilyen. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat nem lehet továbbá megtévesztő, ami azt jelenti, hogy az élelmiszert olyan hatással vagy tulajdonsággal nem ruházhatja fel, amellyel az nem rendelkezik. Minden körülmények között tiltott az olyan állítás élelmiszernél, amely a súlycsökkentés ütemére vagy mértékére utal, valamint amely egyes orvosok vagy egészségügyi szakemberek ajánlásaira hivatkozik, illetve amely azt sugallja, hogy az élelmiszer fogyasztásának mellőzése hatással lehet az egészségre.
Térjünk át a kivételek rendszerére.
Az 1924/2006/EK rendelet kötött bizonyítási rendet rögzít a tekintetben, hogy milyen esetben lehet mégis jogszerűen egészégre vonatkozó állításokat megfogalmazni élelmiszerekre.
A bizonyítási rend azon alapszik, hogy – meghatározott kivételekkel − kizárólag az Európai Bizottság által engedélyezett állítás használható. Az Európai Bizottság által engedélyezett állítások gyűjteményét a szakzsargon közösségi (bizottsági) listának hívja. A GVH élelmiszerekkel, étrendkiegészítőkkel kapcsolatos szakmai tájékoztatója kiadása időpontjában – ami 2026. júniusára esett - 269 engedélyezett állítás szerepelt a listán. Az interneten interaktív adatbázisként elérhető az Európai Bizottság nyilvántartása is, amely az engedélyezett és az elutasított állításokat egyaránt tartalmazza. Az egészségtudatos fogyasztó akár ebbe is betekinthet.
Termékspecifikus állítások esetén van lehetőség egyedi kérelemmel élni a vállalkozásnak az Európai Bizottság felé, amelyekről az Európai Bizottság külön döntést hoz. A folyamatban lévő kérelmekről az EU Bizottság erre dedikált weboldalán szintén bárki tájékozódhat. Engedélyezésre a kérelmet a vállalkozások a tagállami kijelölt hatóságokon keresztül nyújthatják be, amely kérelmek először az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA) kerülnek, amely az állítással kapcsolatos véleményével együtt továbbítja azt az Európai Bizottságnak. A tagállamok által benyújtott állítások szűrését és összerendezését az EFSA végezte el, amely munka eredményeként létrejött egy 4 637 elemet tartalmazó lista, az úgynevezett konszolidált (EFSA-) lista.
Egy magas vérnyomással, gyomorbántalmakkal küzdő, de csak simán egészségtudatos fogyasztó számára – aki más fogyasztók véleménye kapcsán már rendelni készül – kérdés kell, hogy legyen, vajon a kiszemelt gombakávé termékben alkalmazott egyes gombákkal kapcsolatban fellelhető- e jóváhagyott egészséghatás állítás. Léteznek persze ún. függő – még el nem bírált – állítások is, amiket saját felelősségre használnak a gyártók, de mind az engedélyezett állítások, mind a függő állítások esetében adott egy mennyiségi feltétel is. Az engedélyezett, illetve a függő állítás (saját felelősségre) csak akkor használható jogszerűen, ha az adott termékben a tápanyag vagy anyag eléri a feltételben megadott értéket/mennyiséget.
Vékony jégrétegen táncol tehát, aki a gombákkal kevert kávékészítménye kapcsán pozitív egészségügyi hatásmechanizmusokkal reklámoz. Ügyelni kell arra is, hogy a reklámban közreadott állítás ne terjeszkedjen túl az engedélyezett állításon – már amikor egyáltalán létezik engedélyezett verzió. A fertőzések elleni védelem, a gyulladáscsökkentés, a heves szívverés csökkenése élelmiszerjogi szempontból nem megengedett, jogsértő gyógyhatás-állításnak, míg egyes gombák hatásmechanizmusainak kategorikus kijelentései pedig engedély nélküli egészséghatás-állításnak minősülhetnek. Amikor pedig beszakad a jég, jön a kérdés, ki a felelős. Az élelmiszerekre vonatkozó ágazati szabályozás szerint az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért az a vállalkozó felelős, akinek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert forgalomba hozzák, vagy ha ez a vállalkozó nem letelepedett az Unió területén, akkor az élelmiszert az uniós piacra behozó importőr. Kiemelt figyelmet érdemel azonban, hogy
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – így a fogyasztókat megtévesztő reklámok, tájékoztatások – mércéjét adó Fttv. jóval tágabb körben határozza meg a felelősséget: minden olyan vállalkozás felelős lehet a fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi kommunikációért, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll (közvetlen érdek-elv).
Tehát a jogszerűtlen kommunikációért mindazok felelősségre vonhatóak, akiknek bevétele származik a népszerűsített termék eladásából. Így akár influenszerek is, ha a tartalomgyártó véleményvezérnek a termékkel kapcsolatos eladásokból bevétele származik, mert pl. jutalékot kap az ő kódjával vásárlók után, vagy ingyen kap termékeket saját fogyasztásra.
A GVH korábbi eljárásaiban kimondta, hogy ha egy élelmiszer esetében orvosi jellegű kutatásokra, tudományos, laboratóriumi eredményekre hivatkoznak, akkor ezek a hivatkozások az átlagfogyasztóban azt a burkolt (implicit) képzetet keltik, hogy a termék fogyasztása garantált egészségügyi előnnyel, akár gyógyhatással is jár. Ezért például az adott terméket értékesítő webáruház blogbejegyzéseiben a laboratóriumi gombakutatások eredményeinek általános átemelése az adott gombakávé termékre megtévesztő kereskedelmi gyakorlat lehet – konkrét humán klinikai vizsgálatok hiányában különösen. Mindegy, hogy a terméket reklámozó weboldalon, avagy a termékcímkén mekkora betűméretben olvashatjuk, hogy „A termék nem alkalmasak betegségek kezelésére, valamint megelőzésére.” Mindenki tudja, bár ez a nyilatkozat pont a felelősség kizárására irányul, az irányadó EU szabályozás és hatósági joggyakorlat viszont nem megkerülhető az alkalmazásukkal. A „100%-ban természetes összetevők” típusú tájékoztatások, a „hatékonyság” , vagy az „extra hatás” kifejezések – amelyek használata tilos – nem csak a fogyasztókat vonzzák, de hatósági fókuszba is eshetnek.
Még ha egészségtudatos is az ember, nem feltétlenül indokolt lemondania a klasszikus – jogilag kávénak nevezhető – kávéról, ami 100 százalékban kávécserje terméséből (pörkölt kávébabból) származó terméket jelent. Neves szakgyógyszerész írásából megtudható többek között, hogy a gombakávék rendszeres fogyasztása esetén alapból nem árt az óvatosság, mert a gombák tartalmaznak bioaktív vegyületeket, amelyeknek a hatásai – ha megfelelő mennyiségben vannak jelen – nemkívánatos hatásként is jelentkezhetnek. Elővigyázatosságból várandósság és szoptatás alatt, máj- és vesebetegség esetén nem javasolják a gombakávék fogyasztását a szakemberek, ahogyan autoimmun betegségekben, daganatellenes kezelés mellett is ellenjavallt a gombákkal kevert kávékészítmények fogyasztása. Emellett is lehet trendi, divat, sőt finom is egy-egy gombakávé, de egészségügyi csodát nem tesz egyik sem. Mindenkinek kedve szerinti és tudatos, jó kávézást!