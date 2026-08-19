A hőhullámok duplán támadnak

Noha a hőhullámok térségünkben sem újkeletűek, mindeddig inkább egészségügyi és várostervezési problémaként kezeltük őket: árnyékot, ivóvizet, hűtött helyiségeket és több zöldfelületet kerestünk. Az idei nyár azonban Magyarországon is kézzelfoghatóvá tette, hogy a tartós forróság az energiarendszert is „támadja”, ráadásul két oldalról: miközben egyre több áramot fogyasztunk a növekvő hűtési igények miatt, több erőműtípus teljesítménye éppen azokban az órákban csökken, amikor a legnagyobb szükség volna az általuk termelt energiára.

A hőhullámok térségünkben sem újkeletűek / Fotó: New Africa

A hőhullámok több okból veszélyeztetik az energiaellátást

A probléma első fele, miszerint az extrém meleg feljebb tolja a fogyasztást, nálunk is egyre láthatóbbá vált az utóbbi időszakban; nem véletlenül írtam arról két évvel ezelőtt, hogy a hőhullámok a légkondicionálás terjedésén keresztül a villamosenergia-kereslet egyik fő hajtóerejévé válnak. A paksi atomerőmű teljesítményének kényszerű visszafogása a Duna rekordalacsony vízállása és a magas vízhőmérséklet miatt azonban nagyon élesen mutatta meg az érme másik oldalát is: a hőség az áram kínálati oldalán is óriási zavarokat okozhat.

Az Európa nagy részét fenyegető aszály és az erdőtüzek mellett tehát egy újabb, közvetlen gazdasági kockázattal is számolnunk kell. Ennek nagyságát jól érzékelteti, hogy június 23-án a másnapi német áramár megawattóránként 210 euróig emelkedett; Franciaországban és Nagy-Britanniában szintén a 2025 januárjában tapasztalt szintek tértek vissza. Nem egy téli hidegbetörés idején, hanem nyár elején. A szigetország rendszerirányítója ekkor adta ki története első nyári figyelmeztetését arra, hogy szűkössé válhat a rendelkezésre álló termelési tartalék.

A kínálati oldalon több kedvezőtlen hatás adódott össze:

A francia atomerőművek egy részének vissza kellett fognia a termelését, mert a folyók felmelegedése korlátozta a hűtést: a legforróbb napokon tizenkét reaktor termelése összesen több mint 9 gigawattal esett vissza. A tartósan szélcsendes idő a szélerőművek teljesítményét csökkentette. A magas hőmérséklet a gázturbinák hatásfokát is rontja: egy 30 Celsius-fokos napon egy átlagos gázerőmű teljesítménye akár 7-12 százalékkal is alacsonyabb lehet.

Mindez azért fontos, mert Európában a nyári csúcsterhelés eddig jóval kisebb figyelmet kapott, mint a téli ellátásbiztonság.

A hőhullámok gyakoribbá válásával azonban új szezonális kockázat jelenik meg: a kontinensnek úgy kell egyre több hűtési igényt kiszolgálnia, hogy közben a termelési és hálózati infrastruktúra egy része maga is megszenvedi a forróságot. A magasabb fogyasztás és az alacsonyabb kínálat együtt ráadásul nemcsak a hálózatot terheli, hanem az árakat is gyorsan felhajthatja.

Ebben a helyzetben a hűtési igények kiszolgálását nem lehet kizárólag még több egyedi klímaberendezés felszerelésére építeni. Ezek az otthonokban sok esetben nélkülözhetetlen enyhülést adnak, rendszerszinten viszont gondot jelentenek: ugyanabban az időszakban kapcsolnak be, erősítik a fogyasztási csúcsot, és a kültérbe leadott hővel tovább melegítik a városi környezetet.