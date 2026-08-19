Sztárigazolás a Shelltől, mostanában kispadozás: Kapitány István száz napja – de mi történhetett a színfalak mögött?

400.000 ezren vagyunk! Köszönöm mindenkinek! Ennek örömére, találkozzunk és igyunk meg közösen egy kávét! – posztolta hétfőn Kapitány István. A kávézós fotók ugyan csökkentek a közösségi oldalon, de még mindig ezek a legsikeresebb produktumai a miniszternek, úgy fest. Önálló témákkal és elképzelésekkel nem jelenik meg Kapitány, pusztán a kormány és Magyar Péter narratíváját ismétli. Pedig úgy tűnt, Kapitány István minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a Tisza-kormány egyik legsikeresebb tagja legyen. De egyelőre nem lett.

Kapitány István kevés szót kap a főnöke, Magyar Péter miniszterelnök mellett/Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

A miniszter közel négy évtizedet töltött a Shellnél, globális alelnöki pozícióig jutott, vagyont szerzett, nemzetközi vállalati tapasztalatával pedig messze kiemelkedett az új politikai garnitúrából. Magyar Péter joggal mutathatta be sztárigazolásként, az üzenet világos volt, itt nem pártkatonák fogják irányítani a tárcákat.

A multinacionális környezetben megszokott barátságos, joviális hangnem, az állandó mosolygás gyorsan a népszerűségi listák élére vitte a politikust. De jött néhány szerencsétlen mondat, gazdaságirányítás toporgása, majd Magyar Péter mellett egyre kevesebbet kapott szót a miniszter. Ez persze vonatkozik a többi tárcavezetőre is, babér jelenleg csak a négy óránként posztoló miniszterelnöknek terem

Száz nap mire elég, mire nem

Az új kormányzat egyelőre minden lehetőséget kihasznál arra, hogy visszafelé mutogasson, és az elmúlt 16 évet okolja minden nehézségért. Ez politikailag teljesen logikus, lesz is benne még muníció egy ideig. Kapitány István kinevezése előtt azt mondta, száz nap alatt nem lehet minden korábbi hibát kijavítani, de három hónap után már érezhető lesz, hogy jó irányba fordult a kormányrúd.

Merre fordult tehát a kormányrúd?

Ehhez képest a gazdaságfejlesztési programok elindítása nem történt meg, voltak ugyan kellemes egyeztetések szakmai szervezetekkel, hangzottak el tervek, és ennyi. Erre az a válasz, hogy átvilágítások zajlanak, ez egyébként minden minisztériumnak kiemelet feladata, keresni kell azokat az ügyeket, amit "csontváznak" lehet nevezni.