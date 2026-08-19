Sztárigazolás a Shelltől, mostanában kispadozás: Kapitány István száz napja – de mi történhetett a színfalak mögött?
400.000 ezren vagyunk! Köszönöm mindenkinek! Ennek örömére, találkozzunk és igyunk meg közösen egy kávét! – posztolta hétfőn Kapitány István. A kávézós fotók ugyan csökkentek a közösségi oldalon, de még mindig ezek a legsikeresebb produktumai a miniszternek, úgy fest. Önálló témákkal és elképzelésekkel nem jelenik meg Kapitány, pusztán a kormány és Magyar Péter narratíváját ismétli. Pedig úgy tűnt, Kapitány István minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a Tisza-kormány egyik legsikeresebb tagja legyen. De egyelőre nem lett.
A miniszter közel négy évtizedet töltött a Shellnél, globális alelnöki pozícióig jutott, vagyont szerzett, nemzetközi vállalati tapasztalatával pedig messze kiemelkedett az új politikai garnitúrából. Magyar Péter joggal mutathatta be sztárigazolásként, az üzenet világos volt, itt nem pártkatonák fogják irányítani a tárcákat.
A multinacionális környezetben megszokott barátságos, joviális hangnem, az állandó mosolygás gyorsan a népszerűségi listák élére vitte a politikust. De jött néhány szerencsétlen mondat, gazdaságirányítás toporgása, majd Magyar Péter mellett egyre kevesebbet kapott szót a miniszter. Ez persze vonatkozik a többi tárcavezetőre is, babér jelenleg csak a négy óránként posztoló miniszterelnöknek terem
Száz nap mire elég, mire nem
Az új kormányzat egyelőre minden lehetőséget kihasznál arra, hogy visszafelé mutogasson, és az elmúlt 16 évet okolja minden nehézségért. Ez politikailag teljesen logikus, lesz is benne még muníció egy ideig. Kapitány István kinevezése előtt azt mondta, száz nap alatt nem lehet minden korábbi hibát kijavítani, de három hónap után már érezhető lesz, hogy jó irányba fordult a kormányrúd.
Merre fordult tehát a kormányrúd?
Ehhez képest a gazdaságfejlesztési programok elindítása nem történt meg, voltak ugyan kellemes egyeztetések szakmai szervezetekkel, hangzottak el tervek, és ennyi. Erre az a válasz, hogy átvilágítások zajlanak, ez egyébként minden minisztériumnak kiemelet feladata, keresni kell azokat az ügyeket, amit "csontváznak" lehet nevezni.
Miközben az igazság sokkal inkább az, hogy ijesztő káderhiányban szenved a Tisza, kétségbeesetten keresik a kirúgásra ítélt vezetők utódait, miközben nemigen tudnak versenyképes béreket ajánlani. Ráadásul szembe kell nézni egy mikromenedzser miniszterelnök sajátos stílusával is, aki bármikor bárhol beavatkozhat, és a posztolt videók alapján soha senkivel sem elégedett, és mindent jobban tud.
Volt néhány intézkedés, ami Kapitány István tárcájához kötődik. A kormány felszabadította, majd visszatöltötte a biztonsági üzemanyagkészletek egy részét, módosította a Széchenyi Kártya egyes hiteltermékeinek feltételeit, átvilágításokat indított az állami vállalatoknál, az Eximbank négy ügyletével kapcsolatban pedig feljelentést tett. Bejelentették a 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot is. Ezek az intézkedések elsősorban az uniós pénzek hazahozatalához szükséges kormányzati vállalások, Brüsszelből kiosztott feladatok, nem a szuverén nemzeti gazdaságpolitika következményei.
Alkalmas vagy nem alkalmas
Kapitány szakmai múltjának súlyát nem érdemes elvitatni, ám karrierje jelentős részét a Shell kereskedelmi üzletágában töltötte. Ez kétségtelenül komoly vállalatvezetői tapasztalat, de nem azonos egy nemzeti villamosenergia-rendszer felügyeletével és irányításával, az áramellátás biztosításával, márpedig ez most a forró téma. Ebben a helyzetben érkezett a Duna történelmi apadása, a Paksi Atomerőmű leállításának súlyos kérdése. Minden lehetőség adott volt, hogy Kapitány nehézsúlyú és megkerülhetetlen politikussá váljon.
De erre esélye sem volt, mert Magyar Péter pillanatok alatt két lépéssel hátrébb küldte a miniszterét. Az energiaválság alatt meg sem szólalhatott, sajtótájékoztatón nem vett részt, csak némán kísérgette a főnökét. Az okokról nem tudunk egyelőre semmit. Nem derült ki, hogy Magyar Péter elvesztette a bizalmát miniszterében, vagy egyszerűen képtelen delegálni, magát tartja minden feladatra a legalkalmasabbnak. Az első komoly energetikai válságban a politikai irányítást és a nyilvánosság előtti főszerepet mindenesetre a miniszterelnök magánál tartotta. Politikai elemzők már nyíltan felvetették, hogy Kapitány háttérbe szorulása tudatos döntés Magyar Péter részéról.
Kapitány István száz napját túlzás volna teljes kudarcnak nevezni, de kevés, karakter nélküli, a kávézás az egyetlen emlékezetes gesztusa. Nem tudjuk pontosan, hogy elveszítette-e Magyar Péter bizalmát, vagy nem kapott zöld lámpát az elképzeléseihez, esetleg Brüsszel kérései miatt alakulnak ilyen furcsán az események.
De egyre világosabban látszik, hogy a kinevezésekor hozzá fűzött várakozásokat eddig nem igazolta. Nem rajzolódott ki önálló gazdaságpolitikai programja, nem vált az energiaválság első számú irányítójává, és nem épült fel körülötte olyan intézményi háttér, amely valódi politikai erőközponttá tette volna. Szemben Vitézy Dáviddal, aki teljesen önálló és kompetens szereplője a kormánynak, munkabírása vetekszik Magyar Péterével, népszerűsége pedig megelőzi főnökét. De ez egy másik történet lesz.