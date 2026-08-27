Sokszor vágnak bele minimális önerővel a fiatalok az Otthon Startba– mi lesz ebből?

A kedvezményes Otthon Start megjelenésével ugrásszerűen megnőtt az alacsony, 20 százalék alatti saját erővel felvett lakáshitelek aránya a legfeljebb 30 éves fiatalok körében – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból.

Otthon Start: sokszor vágnak bele minimális önerővel a fiatalok / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

Az ingatlan értékének a harmadát sem éri el az átlagos önerő

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint az átlagos, súlyozott hitel/fedezet (angol rövidítéssel LTV) mutató a 18 és 30 év közötti korosztálynál 71 százalékot ért el a 2025 áprilisa és az idén március közötti időszakban, miközben a 61 és 70 év közötti korosztálynál például mindössze 47 százalék volt ez az arány. Mindez azt jelenti, hogy a legfeljebb 30 éves fiatalok a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) értékének átlagosan 30 százalékát sem tudták felmutatni saját erőként.

Ez pedig egyértelműen az Otthon Start hitel tavaly őszi megjelenésével magyarázható. A legfeljebb 3 százalékos éves kamattal elérhető kölcsönnél ugyanis akár 90 százalék is lehet az LTV-arány – vagyis az ingatlan értékéhez viszonyított 10 százalékos saját erő is megfelelhet a szerződéskötéshez.

Az akár tíz százalékos önerő elfogadására semmi sem kötelezi a bankokat, tehát minden a hitelbírálat eredményén múlik. Ennek során azonban a bankok lehetnek az elvárásban akár 10 százalék önerőig is, amit egy normál lakáshitelnél nem tehetnek meg, ott ez a határ 20 százalék. Emellett a legalább 20 százalékos önerőnél alacsonyabb saját rész alkalmazására már az Otthon Start hitel megjelenése előtt is volt lehetőség: 2024 januárjától az első lakásukat vásárló fiatalok, 2025 elejétől pedig a zöld feltételeknek megfelelő hiteleket felvevők is elmehettek akár a 90 százalékos LTV-arányig.

Eltolódtak az arányok a fiataloknál

A jegybank adataiból az is jól látszik, hogy a 18-30 éves fiatalok jóval nagyobb hitel/fedezet arányokkal vágnak bele a lakáshitelekbe az Otthon Start megjelenése óta. A 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakban megkötött hitelszerződések 23,8 százalékánál volt 80 százalék feletti az LTV-mutató ennél a korosztálynál, miközben a felvett hitelek összegét alapul véve csak hajszállal maradt el a 28 százaléktól. Csak az idén márciust figyelembe véve pedig a hitelek számánál 27,4 százalékos, az teljes összegéből pedig 30,3 százalékos arányt mutatott ki az MNB ebben a korosztályban.