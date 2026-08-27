Sokszor vágnak bele minimális önerővel a fiatalok az Otthon Startba– mi lesz ebből?
A kedvezményes Otthon Start megjelenésével ugrásszerűen megnőtt az alacsony, 20 százalék alatti saját erővel felvett lakáshitelek aránya a legfeljebb 30 éves fiatalok körében – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból.
Az ingatlan értékének a harmadát sem éri el az átlagos önerő
A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint az átlagos, súlyozott hitel/fedezet (angol rövidítéssel LTV) mutató a 18 és 30 év közötti korosztálynál 71 százalékot ért el a 2025 áprilisa és az idén március közötti időszakban, miközben a 61 és 70 év közötti korosztálynál például mindössze 47 százalék volt ez az arány. Mindez azt jelenti, hogy a legfeljebb 30 éves fiatalok a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) értékének átlagosan 30 százalékát sem tudták felmutatni saját erőként.
Ez pedig egyértelműen az Otthon Start hitel tavaly őszi megjelenésével magyarázható. A legfeljebb 3 százalékos éves kamattal elérhető kölcsönnél ugyanis akár 90 százalék is lehet az LTV-arány – vagyis az ingatlan értékéhez viszonyított 10 százalékos saját erő is megfelelhet a szerződéskötéshez.
Az akár tíz százalékos önerő elfogadására semmi sem kötelezi a bankokat, tehát minden a hitelbírálat eredményén múlik. Ennek során azonban a bankok lehetnek az elvárásban akár 10 százalék önerőig is, amit egy normál lakáshitelnél nem tehetnek meg, ott ez a határ 20 százalék. Emellett a legalább 20 százalékos önerőnél alacsonyabb saját rész alkalmazására már az Otthon Start hitel megjelenése előtt is volt lehetőség: 2024 januárjától az első lakásukat vásárló fiatalok, 2025 elejétől pedig a zöld feltételeknek megfelelő hiteleket felvevők is elmehettek akár a 90 százalékos LTV-arányig.
Eltolódtak az arányok a fiataloknál
A jegybank adataiból az is jól látszik, hogy a 18-30 éves fiatalok jóval nagyobb hitel/fedezet arányokkal vágnak bele a lakáshitelekbe az Otthon Start megjelenése óta. A 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakban megkötött hitelszerződések 23,8 százalékánál volt 80 százalék feletti az LTV-mutató ennél a korosztálynál, miközben a felvett hitelek összegét alapul véve csak hajszállal maradt el a 28 százaléktól. Csak az idén márciust figyelembe véve pedig a hitelek számánál 27,4 százalékos, az teljes összegéből pedig 30,3 százalékos arányt mutatott ki az MNB ebben a korosztályban.
Az összeg jelzáloghitelnél viszont ettől jóval szerényebb az alacsony, 20 százalék alatti saját erővel felvett kölcsönök aránya. A márciusig számolt, közel egy éves időszakot figyelembe véve a darabszám szerint 15,1 százalék, az teljes összegből pedig 18,8 százalék.
Uralja a lakáshitelezést az Otthon Start
Az Otthon Start hatása a teljes lakáshitelezést uralja. Az MNB adatai szerint 2026 első öt hónapjában közel 1300 milliárd forint összegben kötöttek új lakáskölcsön-szerződéseket a bankok. Ez majdnem a duplája az egy évvel korábbinak, és megfelel egy eddigi jobb év teljes, 12 hónapos teljesítményének.
Az Otthon Start hatásaként a támogatott hitelek aránya is ugrásszerűen megnőtt az új szerződéseken belül. Az első öt hónap adatait alapul véve meghaladta a 80 százalékot, miközben egy évvel korábban még éppen 20 százalék felett alakult. Az Otthon Startnál jellemző, 35 millió forint körüli, egy szerződésre jutó, átlagos hitelösszeg miatt pedig a teljes piaci átlag is 27 millió forint felett mozog.
Mindezek nyomán nem csoda, hogy a Biztosdöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint a lakáshiteles akcióknál a legtöbb új lakáskölcsönt hozó támogatott konstrukcióra koncentrálnak a pénzintézetek.
Az OTP Bank az Otthon Start hitel egyes kezdeti költségtételeihez kapcsolódóan nyújt kedvezményeket. Emellett a támogatott hitel évnyerő változatban is elérhető a pénzintézetnél: ennél az első évben csak kamatot fizet az ügyfél.
Az Erste most futó akciójában összesen akár 430 000 forint egyszeri jóváírás is elérhető az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan, ha az igénylő új ügyfélként számlát is nyit a banknál, és teljesen ki tudja használni a felajánlott kedvezményeket.
A Gránit Banknál akár 360 000 forint jóváírást is kaphatnak az igénylők, ha mindketten ajánlókóddal számlát is nyitnak a szolgáltatónál. Emellett a pénzintézet évi 2,79 százalékos kamattal kínálja a támogatott kölcsönt, miközben a kezdeti költségekhez kapcsolódóan is nyújt többféle kedvezményt.
Az MBH Bank most tartó akciójában akár 500 000 forint jóváírás is járhat az Otthon Start hitelhez, ha ketten igénylik a kölcsönt, és számlát is nyitnak a pénzintézetnél, miközben kihasználják az egyéb, felkínált kedvezményeket is.
A Magnet Bank jelenleg 2,80 százalékos kamattal árulja az Otthon Start hitelt. A kölcsön mellé 200 000 forint egyszeri jóváírás is jár abban az esetben, ha a hitel összege eléri a 10 millió forintot, és az igénylő számlát is vezet a pénzintézetnél.
A CIB Bank most aktuális akciójában összesen akár 340 000 forint egyszeri jóváírás is járhat a támogatott hitelhez. Ennek feltétele viszont, hogy az adóstárs is nyisson számlát a pénzintézetnél, és hitelfedezeti biztosítást is kössön az ügyfél.
A K&H akciójában 360 000 forint jóváírás is járhat az Otthon Start hitelhez, ha ketten nyitnak számlát a banknál, és teljesítik az egyéb feltételeket.
Az UniCredit Bank a jelenlegi akciójában 250 000 forint jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, ha teljesülnek a kért feltételek.