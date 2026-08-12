A patrióta iparpolitika: a valóság védelmében

Mindenekelőtt szögezzük le, egy „patrióta” iparpolitika nem épülhet a nemzeti érdekek fokozatos feladására. Emellett tisztában kell lennünk azzal, hogy a XIX. századból eredő modell, miszerint „Anglia = a világ műhelye” (elsőszámú gyártóhelye – mondhatnánk ma), nem építhető újra a XXI. század Magyarországán (vagy szélesebb összefüggésben a közép-kelet-európai, ún. volt szocialista országokban). Ha ezt nem tartjuk szem előtt, lehet sikereket felmutatni, de a magyar gazdaság potenciáljának gyengülése megállíthatatlan.

A patrióta iparpolitika: kiemelt lett az autógyártás / Fotó: Gorodenkoff

A közelmúltban látott napvilágot két érdekes hír: egy Dél-Alföldre települő autógyár 70 milliárd forint támogatásra és tízezer fő külföldi munkaerő foglalkoztatására kapott kormányzati ígéretet, illetve 100 milliárd forint K+F+I támogatást kap(ott) egy hazánkban már jelenlévő nyugat-európai védelmi ipari cég a fejlesztési projektjeire, ahol nem követelmény a hazai elköltés. Ezekkel önmagában nincs baj, hiszen a létrejövő kapacitások majd növelik a hazai GDP-t – vágják rá sokan. Ha a tények mögé nézünk – netán historikusan is –, akkor azt látjuk, a végeredmény a geopolitikai versennyel igazolt „puhulás”, saját nemzeti érdekeink feladása a globális kihívások oltárán.

Ennyit a valóság védelmében, és talán nem haszontalan rámutatni arra, hogy

a rendszerváltást követően a külföldi beruházásoknál még gyakran előírták a hazai beszállítás arányát a teljes kibocsátásban;

fontos volt a hazai /térségi munkaerő betanítása, (át)képezése és foglalkoztatása;

komoly vita tárgyát képezte a szakszervezeti jogok érvényesítése;

az állam az önkormányzatokkal együttműködve fejlesztett ipari parkokba vonzotta a befektetői tőkét, és az önkormányzatokat partnernek tekintette;

az állam folyamatosan támogatta az egyetemi K+F alapú együttműködést, de ennek az egyetemi érdek elsődlegessége mellett helyben kellett megvalósulnia.

Mindez gyökeresen átalakult. Az elmúlt évtizedben az ipar fejlesztésében háttérbe szorult a partnerség, a legalacsonyabb rendű kompetens döntéshozatal. „Vezényeljük le központilag az iparosítást” – ez a szemlélet érvényesült, amelyben a hazai kkv-k sokszor inkább akadályozó tényezőként jelentek meg. Mi ezzel a probléma?