A stabilcoinok sorsa már nem a kriptovilágban dől el

A stabilcoinok olyan kriptoeszközök, amelyek értékét jellemzően egy hagyományos pénznemhez rögzítik. Az elmúlt néhány évben jelentős térnyerést értek el, és piaci kapitalizációjuk manapság a 300 milliárd dollár körül mozog. A piac gyors növekedése mind a szabályozók, mind a potenciális kibocsátók figyelmét felkeltette. A legfontosabb kérdés ugyanakkor nem az, hogy mekkorára nő a piac, hanem az, hogy a stabilcoinok képesek lesznek-e kilépni a kriptoszféra határain túlra, és a fizetési rendszerekben, a megtakarítások kezelésében vagy akár az állampapírpiacon is érdemi szerepet betölteni.

A stabilcoinok szélesebb körben teret nyerhetnek a megtakarítási célú befektetések körében is / Fotó: Panchenko Vladimir

Mielőtt a lehetséges gazdasági hatásokat vizsgálnánk, érdemes röviden tisztázni, mik is azok a stabilcoinok. Ezeket az eszközöket magánintézmények bocsátják ki, és céljuk, hogy egy adott pénznemhez vagy más eszközhöz kötött, stabil értéket biztosítsanak. A legelterjedtebb típus a fiat pénzzel fedezett stabilcoin, amely mögött készpénz vagy más likvid tartalékeszköz áll. Ezek adják jelenleg a teljes piac több mint 90 százalékát, ezért a továbbiakban is elsősorban erre a kategóriára koncentrálunk.

A stabilcoinpiacot ma szinte teljes egészében az amerikai dollárhoz kötött tokenek uralják, amelyek a forgalomban lévő állomány mintegy 99 százalékát teszik ki. Az euróhoz kötött stabilcoinok súlya továbbra is csekély, ugyanakkor piaci kapitalizációjuk 2024 eleje és 2025 vége között jelentős növekedést mutatott. Ennek ellenére a globális piacnak még mindig csak körülbelül 0,3 százalékát képviselik.

A fiat pénzekhez kötött stabilcoinok kezdetben elsősorban összekötő szerepet töltöttek be a kriptovaluták és a hagyományos pénzügyi rendszer között. Emiatt a köztudatban sokszor ma is a magas kockázatú kriptoeszközökkel azonosítják őket. Bár az olyan események, mint a Terra-projekt összeomlása, valóban rámutattak egyes modellek sérülékenységére, ez nem jelenti azt, hogy a stabilcoinok hosszabb távon ne találhatnának helyet a szélesebb pénzügyi rendszerben is. Ennek azonban fontos feltétele a megfelelő szabályozás, a meglévő fizetési infrastruktúrával való együttműködés, valamint az, hogy a felhasználók számára valós előnyt kínáljanak a jelenlegi megoldásokhoz képest.