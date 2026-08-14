A stabilcoinok sorsa már nem a kriptovilágban dől el
A stabilcoinok olyan kriptoeszközök, amelyek értékét jellemzően egy hagyományos pénznemhez rögzítik. Az elmúlt néhány évben jelentős térnyerést értek el, és piaci kapitalizációjuk manapság a 300 milliárd dollár körül mozog. A piac gyors növekedése mind a szabályozók, mind a potenciális kibocsátók figyelmét felkeltette. A legfontosabb kérdés ugyanakkor nem az, hogy mekkorára nő a piac, hanem az, hogy a stabilcoinok képesek lesznek-e kilépni a kriptoszféra határain túlra, és a fizetési rendszerekben, a megtakarítások kezelésében vagy akár az állampapírpiacon is érdemi szerepet betölteni.
Mielőtt a lehetséges gazdasági hatásokat vizsgálnánk, érdemes röviden tisztázni, mik is azok a stabilcoinok. Ezeket az eszközöket magánintézmények bocsátják ki, és céljuk, hogy egy adott pénznemhez vagy más eszközhöz kötött, stabil értéket biztosítsanak. A legelterjedtebb típus a fiat pénzzel fedezett stabilcoin, amely mögött készpénz vagy más likvid tartalékeszköz áll. Ezek adják jelenleg a teljes piac több mint 90 százalékát, ezért a továbbiakban is elsősorban erre a kategóriára koncentrálunk.
A stabilcoinpiacot ma szinte teljes egészében az amerikai dollárhoz kötött tokenek uralják, amelyek a forgalomban lévő állomány mintegy 99 százalékát teszik ki. Az euróhoz kötött stabilcoinok súlya továbbra is csekély, ugyanakkor piaci kapitalizációjuk 2024 eleje és 2025 vége között jelentős növekedést mutatott. Ennek ellenére a globális piacnak még mindig csak körülbelül 0,3 százalékát képviselik.
A fiat pénzekhez kötött stabilcoinok kezdetben elsősorban összekötő szerepet töltöttek be a kriptovaluták és a hagyományos pénzügyi rendszer között. Emiatt a köztudatban sokszor ma is a magas kockázatú kriptoeszközökkel azonosítják őket. Bár az olyan események, mint a Terra-projekt összeomlása, valóban rámutattak egyes modellek sérülékenységére, ez nem jelenti azt, hogy a stabilcoinok hosszabb távon ne találhatnának helyet a szélesebb pénzügyi rendszerben is. Ennek azonban fontos feltétele a megfelelő szabályozás, a meglévő fizetési infrastruktúrával való együttműködés, valamint az, hogy a felhasználók számára valós előnyt kínáljanak a jelenlegi megoldásokhoz képest.
A stabilcoinok leginkább akkor tudnának kitörni a kriptopiac keretei közül, ha a mindennapi és a határokon átnyúló fizetések során is versenyképes alternatívát kínálnának.
A technológia elvben gyors, folyamatosan elérhető és programozható tranzakciókat tesz lehetővé. Ez különösen a hagyományosan lassú, drága és több közvetítőn keresztül lebonyolított nemzetközi átutalások esetében jelenthet előnyt.
Amennyiben a stabilcoinok szélesebb körben teret nyernek a megtakarítási célú befektetések körében is, az már közvetlen versenyt teremthetne a bankbetétek számára. A háztartások és a vállalatok pénzük egy részét bankbetétek helyett digitális tokenekben tarthatnák. Ennek eredményeként csökkenhetne a bankrendszer stabil lakossági betétállománya, vagy annak egy része a stabilcoin-kibocsátókon keresztül nagyobb összegű intézményi betétként kerülhetne vissza a bankokhoz. A közeljövő egyik nagy kérdése lesz, hogy ezzel az új versenytárssal milyen módon tudják felvenni a versenyt a hagyományos bankok.
A stabilcoinok elterjedésének ugyanakkor az állampapírpiacok lehetnek a legnagyobb nyertesei.
A fiat pénzzel fedezett stabilcoinok kibocsátóinak biztonságos és likvid eszközökben kell tartaniuk tartalékaikat, például rövid lejáratú állampapírokban. A jelenlegi amerikai szabályozás a készpénz, a bankbetétek és a rövid lejáratú amerikai állampapírok használatát is megengedi fedezetként. A stabilcoinok növekvő szerepe így közvetve a folyószámlákon tartott pénz egy részét az állampapírpiacokra terelheti.
Ez új kapcsolatot teremtene a digitális fizetési infrastruktúra és az államadósság finanszírozása között. A kapcsolat ugyanakkor az előnyök mellett új kockázatokat is hordozna. Normál körülmények között a többletkereslet támogathatná a rövid lejáratú állampapírok piacát, egy esetleges bizalomvesztés vagy stresszhelyzet során azonban a stabilcoinok gyors visszaváltása a tartalékeszközök tömeges értékesítését kényszeríthetné ki. Ez már a pénzügyi rendszer egészének sérülékenységét növelhetné.
A következő évek fontos kérdése ezért nem pusztán az lesz, hogy mekkorára nő a stabilcoinpiac, hanem az is, hogy a szabályozók és a hagyományos pénzügyi intézmények képesek lesznek-e lépést tartani a gyorsan fejlődő technológiával.
A stabilcoinok jövőbeli szerepe végső soron azon múlik, hogy sikerül-e a kriptovilág határain túl is olyan felhasználási területeket találniuk, ahol valódi hatékonysági előnyt kínálnak. Ha igen, akkor a következő években nemcsak a fizetési rendszereket, hanem a banki finanszírozást és az állampapírpiacokat is érdemben átalakíthatják.