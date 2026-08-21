Mit árulnak el a korcsoportos termékenységi adatok?

A termékenység és a születésszám alakulásának hosszú távú folyamatai jól láthatóan rajzolják fel a masszívan csökkenő trendet, ugyanakkor az ettől eltérő szakaszokat is.

Termékenységi adatok: a korszerkezet drámai mértékű eltolódása / Fotó: Natalia Deriabina

Termékenységi arányszám alakulása Magyarországon

A II. világháborút követően a legmagasabb termékenység, ezzel együtt a legmagasabb születésszám is 1954-ben volt (a dobogón még 1953 és 1955), a Ratkó-korszak közepén. A teljes termékenységi arányszám (TTA) ekkor csaknem elérte a 3-at (2,97), majd csökkenni kezdett, és 1959-ben a nevezetes 2,1 alá bukott. 1966-tól azonban újabb emelkedés kezdődött, 1975-ben érve el csúcsát, négy évig (1974-1977) ismét 2,1 fölött tartva a TTA értékét. (Akkoriban ez a népesség szintentartását jelentette, ma már kevés lenne hozzá.) Ennek oka, hogy szülőképes korba léptek az ún. „Ratkó-gyerekek”, világra hozva a „Ratkó-unokákat”. Az újabb csökkenő pályaívet a GYED 1985-ös bevezetése egy időre ugyan nagyjából kiegyenesítette, 1991-től azonban ismét lejteni kezdett, aminek meredeksége 1995-től – a Bokros-csomag éveiben – tovább fokozódott. Demográfiai csapást jelentett, hogy bár a Ratkó-unokák ekkor léptek szülőképes korba, a gyermekvállalás csökkenése miatt az újabb kiemelkedés (a „Ratkó-dédunokák” nagy számban születése) elmaradt. A TTA értéke az ezredforduló körül, ha alacsony szinten is, de stabilizálódni kezdett, azonban 2009-től újabb zuhanórepülés következett, elérve 2011-ben a történelmi mélypontot jelentő 1,23-at.

Szintén feltűnő, hogy a termékenység alakulásában 2011-ben határozott fordulat történt – éppen akkor, amikor az új családpolitikai intézkedések életbe léptek, középpontban az adójóváírással. A termékenység dinamikus növekedése azonban ezúttal alig növelte a születések számát, amihez hasonlóra korábban nem volt példa. A TTA és a születések száma addig többé-kevésbé együtt mozgott, mivel a szülésre alkalmas korú nők száma viszonylag stabil volt. A születések száma ugyanis ettől a két tényezőtől függ: hány nő él szülőképes korban, és körükben mekkora a születési arány (amit az ezer adott korú nőre eső születésszámmal számszerűsítünk). Ezt az életkort a statisztika 15 és 49 év között határozza meg, de fontos hozzátennünk, a születések 90 százaléka az anyák 20 és 39 éves kora között történik. A szülőképes korú nők létszáma 1996 óta folyamatosan csökken, miközben a 20-39 éves korcsoport létszáma 1995-től 2006-ig – a Ratkó-unokák belépése miatt – átmenetileg nőtt, majd lassú csökkenést követően 2010-től meredeken esni kezdett.