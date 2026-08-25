Nem több töltőre van szükség, hanem jobb helyen lévőkre

A trendváltozást jól mutatja az Alternatív Üzemanyagok Európai Megfigyelőközpontjának (EAFO) Consumer Monitor 2025 kutatása. A több mint háromezer európai autóvezető bevonásával készült felmérés szerint a megkérdezettek több mint fele már tisztán vagy részben elektromos hajtású kocsit választana következő járművének. A kizárólag elektromos modell beszerzésén gondolkodók kétharmada pedig három éven belül meg is vásárolná azt.

Töltőpontok: nem többre van szükség, hanem jobb helyen lévőkre / Fotó: mpohodzhay

Töltőkkel szemben támasztott felhasználói igények változása

A tanulmány arra is rávilágít, hogy mi mozgatja ma az elektromos autók iránti keresletet. A válaszadók számára a környezetbarát és gazdaságos működés mellett a csendesebb, kényelmesebb és dinamikusabb vezetési élmény jelenti a legnagyobb vonzerőt. A legfontosabb visszatartó tényező ugyanakkor továbbra is az ár, illetve a hatótáv. Az európai sofőrök többsége legalább 400–600 kilométeres hatótávot vár el, minden negyedik válaszadó pedig csak a 600 kilométer feletti értéket tartja elfogadhatónak.

Van azonban egy kutatási eredmény, amely talán még ezeknél is tanulságosabb: a töltéssel kapcsolatos aggodalmak ugyanis az elmúlt évekhez képest érezhetően háttérbe szorultak. Ez nem azt jelenti, hogy minden töltési probléma megoldódott, hanem azt, hogy az elektromos közlekedés eljutott egy új fejlettségi szintre.

A felhasználók már nem azt kérdezik, hogy találnak-e töltőt útközben, hanem azt, hogy milyen gyorsan, milyen egyszerűen és mennyire kiszámítható módon tudják használni az infrastruktúrát.

Egyre fontosabb szemponttá válik az is, hogy a töltés ugyanúgy egyszerű legyen, mint egy hagyományos bankkártyás vásárlás. Az autósok ma már elvárják, hogy többféle fizetési lehetőség közül választhassanak – legyen szó bankkártyáról, mobilalkalmazásról, QR-kódról vagy akár Plug & Charge megoldásról –, és ne a fizetési folyamat lassítsa az utazást. Ez alapvetően változtatja meg a töltőhálózat-fejlesztés feladatait is.

Az autósok ma már elvárják, hogy többféle fizetési lehetőség közül választhassanak / Fotó: ARMMY PICCA

Magyarországon 2025 év végén közel 100 ezer tisztán elektromos autó közlekedett, miközben a nyilvános töltőpontok száma meghaladta a négyezret. Ezek mintegy háromnegyede AC-, egynegyede pedig DC-töltő volt. Európában eközben már több mint egymillió nyilvános töltőpont működött. A járműállomány és a töltőinfrastruktúra tavaly egyaránt kétszámjegyű növekedést mutatott.