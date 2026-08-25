Nem több töltőre van szükség, hanem jobb helyen lévőkre
A trendváltozást jól mutatja az Alternatív Üzemanyagok Európai Megfigyelőközpontjának (EAFO) Consumer Monitor 2025 kutatása. A több mint háromezer európai autóvezető bevonásával készült felmérés szerint a megkérdezettek több mint fele már tisztán vagy részben elektromos hajtású kocsit választana következő járművének. A kizárólag elektromos modell beszerzésén gondolkodók kétharmada pedig három éven belül meg is vásárolná azt.
Töltőkkel szemben támasztott felhasználói igények változása
A tanulmány arra is rávilágít, hogy mi mozgatja ma az elektromos autók iránti keresletet. A válaszadók számára a környezetbarát és gazdaságos működés mellett a csendesebb, kényelmesebb és dinamikusabb vezetési élmény jelenti a legnagyobb vonzerőt. A legfontosabb visszatartó tényező ugyanakkor továbbra is az ár, illetve a hatótáv. Az európai sofőrök többsége legalább 400–600 kilométeres hatótávot vár el, minden negyedik válaszadó pedig csak a 600 kilométer feletti értéket tartja elfogadhatónak.
Van azonban egy kutatási eredmény, amely talán még ezeknél is tanulságosabb: a töltéssel kapcsolatos aggodalmak ugyanis az elmúlt évekhez képest érezhetően háttérbe szorultak. Ez nem azt jelenti, hogy minden töltési probléma megoldódott, hanem azt, hogy az elektromos közlekedés eljutott egy új fejlettségi szintre.
A felhasználók már nem azt kérdezik, hogy találnak-e töltőt útközben, hanem azt, hogy milyen gyorsan, milyen egyszerűen és mennyire kiszámítható módon tudják használni az infrastruktúrát.
Egyre fontosabb szemponttá válik az is, hogy a töltés ugyanúgy egyszerű legyen, mint egy hagyományos bankkártyás vásárlás. Az autósok ma már elvárják, hogy többféle fizetési lehetőség közül választhassanak – legyen szó bankkártyáról, mobilalkalmazásról, QR-kódról vagy akár Plug & Charge megoldásról –, és ne a fizetési folyamat lassítsa az utazást. Ez alapvetően változtatja meg a töltőhálózat-fejlesztés feladatait is.
Magyarországon 2025 év végén közel 100 ezer tisztán elektromos autó közlekedett, miközben a nyilvános töltőpontok száma meghaladta a négyezret. Ezek mintegy háromnegyede AC-, egynegyede pedig DC-töltő volt. Európában eközben már több mint egymillió nyilvános töltőpont működött. A járműállomány és a töltőinfrastruktúra tavaly egyaránt kétszámjegyű növekedést mutatott.
A mennyiségi bővülés tehát vitathatatlan, a következő fejlődési lépcsőt azonban már nem csupán a darabszámok fogják meghatározni. Az E.ON Drive Infrastructure európai hálózatának fejlesztése és üzemeltetése során egyértelműen azt látjuk, hogy a hangsúly fokozatosan áthelyeződik a hálózat minőségi optimalizálására. Vagyis arra, hogy a megfelelő teljesítményű töltő a megfelelő helyen álljon rendelkezésre.
Hiszen más igényei vannak annak a fogyasztónak, aki napi ingázás közben tölt, és más annak, aki egy hosszabb autópályás utazás során szeretne húsz perc alatt tovább indulni. Ezeket az eltérő használati szokásokat a jövő töltőhálózatának sokkal célzottabban kell kiszolgálnia. Ez nemcsak az autósok érdeke, hanem gazdasági szempontból is fontos.
Egy rossz helyre telepített ultragyors töltő nem használja ki a benne rejlő lehetőségeket, míg egy jól megválasztott helyszín egyszerre javítja a felhasználói élményt, hatékonyabban hasznosítja az infrastruktúrát, és új forgalmat generálhat a környezetében működő vállalkozások számára. A töltőpont ma már nem egyszerű műszaki beruházás, hanem egyre inkább üzletfejlesztési eszköz is.
Éppen ezért a következő évek fejlesztései nem készülhetnek kizárólag térképek és forgalmi modellek alapján. Azoknak a tapasztalataira is szükség van, akik nap mint nap használják az elektromos töltőhálózatot. Ők tudják a legjobban, hol jelentene valódi segítséget egy új töltőpont, és mely útvonalakon hiányzik még a megfelelő infrastruktúra. Ezt a szemléletet egyre több fejlesztő ismeri fel. Az EDRI például amellett, hogy folyamatosan keresi az elektromos autósok életmódjához passzoló lokációs partnereket, például kereskedelmi, szolgáltató- és vendéglátóipari vállalkozásokat, jelenleg a hazai fogyasztók bevonásával is igyekszik azonosítani azokat a magyarországi helyszíneket, ahol egy új HPC-töltő valóban egyszerűbbé tenné a mindennapi közlekedést. Hiszen egy ilyen beruházás ma már nemcsak az elektromobilitás fejlődését szolgálja, hanem új ügyfélforgalmat, hosszabb helyben tartózkodást és üzleti növekedési lehetőséget is jelenthet.
Az elektromobilitás következő korszaka tehát nem a legtöbb töltőpontról, hanem egy jobban működő, személyre szabott töltőhálózatról szól. Ennek alapja pedig nem csupán a technológia, hanem az is, hogy megértsük az autósok valós igényeit, és ezekre építsük a jövő infrastruktúráját.