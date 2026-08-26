Nem (csak) infrastruktúra építéssel fognak megoldódni Európa villamosenergia-hálózati problémái

Az európai villamosenergia-hálózatok mintegy 40 százaléka több mint negyvenéves, miközben az elektrifikáció, az új ipari fogyasztók és a megújuló energiatermelés gyorsan növeli a hálózati igényeket. Az új csatlakozásokra éveket kell várni, miközben egy friss tanulmány szerint 1700 gigawatt megújuló- és hibrid energiatermelő kapacitás vár hálózati csatlakozásra Európában. Ez több mint nyolcszázszorosa a Paksi Atomerőmű névleges teljesítményének.

Villamosenergia-hálózati problémák Európában – nem (csak) infrastruktúra-építéssel fognak megoldódni / Fotó: JDxstudio

Villamosenergia-hálózatok kihasználtsága

Nem csupán mennyiségi problémáról van tehát szó. A kialakuló hálózati torlódások kezelésének költsége ráadásul Európában 2024-ben hozzávetőlegesen 8,9 milliárd eurót emésztett fel, és ez az összeg megfelelő intézkedések nélkül 2030-ra elérheti az évi 26 milliárd eurót is. Mindezt úgy, hogy az európai hálózatok átlagosan 50 százalékos terheléssel működnek, és becslések szerint a meglévő kapacitás 30–40 százaléka nem hasznosul teljesen.

Ez nem jelenti azt, hogy a hálózat „másik fele" azonnal szabadon felhasználható: üzemzavarok, karbantartások és a manapság nem is olyan ritka csúcsterhelések esetére tartalékra van szükség.

A probléma inkább az, hogy a terhelhetőségi határok sokszor konzervatív, előre rögzített feltételezésekre és historikus fogyasztási mintákra épülnek. Azaz a legkedvezőtlenebb szcenáriók alapján üzemeltetik a hálózatokat akkor is, amikor a tényleges időjárási, terhelési és termelési viszonyok ennél nagyobb kapacitást tennének lehetővé. Ez egy központi erőművekre, egyirányú energiaáramlásra és viszonylag kiszámítható keresletre épülő rendszerben elfogadható volt. A mai folyamatosan és gyorsan változó, decentralizált energiatermelési és kétirányú energiaáramlási viszonyok között azonban ez már elavult megközelítés.

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Európa egyik legnagyobb hálózati vakfoltja elosztóhálózati szinten jelentkezik, amelynek állapotáról gyakran nem áll rendelkezésre kellően részletes, legalább közel valós idejű kép, ami lehetővé tenné a rugalmas energiagazdálkodást.