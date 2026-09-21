Így bukik meg a Bitcoin legfontosabb ígérete a számok tükrében

A Stratum V2 úgynevezett Job Negotiation (munka-egyeztetési) alprotokollja lehetővé teszi, hogy egy saját teljes node-ot futtató bányász maga állítsa össze a blokksablont. A node itt nem más, mint egy olyan számítógép, amely folyamatosan letölti és önállóan ellenőrzi a teljes Bitcoin-blokkláncot, és amely saját másolatot vezet a még be nem épített, jóváhagyásra váró tranzakciók ideiglenes várólistájáról, a mempoolról is. A node-ot futtató bányász ebből a saját mempooljából válogatja ki a tranzakciókat saját preferenciái szerint – legyen szó a legmagasabb díjról vagy bármilyen más szempontról –, majd az így összeállított sablont ajánlja fel jóváhagyásra a poolnak.

A pool ezután ellenőrzi, hogy a javasolt sablon tartalmaz-e helyes coinbase-kimenetet. Ez az a speciális tranzakció-elem, amely megmondja, hova kerüljön a blokk megtalálásáért járó jutalom (az új bitcoin és a beszedett díjak), tehát a pool számára ez a rész létfontosságú a kifizetések rendezéséhez. Magát a tranzakció-választást viszont a pool nem írhatja felül. A fejlesztők ezt kifejezetten a pooling és a Bitcoin decentralizációjának demokratizálása felé tett jelentős lépésként jellemzik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy kormányzat megpróbálna rávenni egy nagy poolt bizonyos tranzakciók kizárására, a saját node-ot futtató bányászok ellenállhatnak ennek, mivel ők maguk választják ki, mi kerüljön a blokkjukba. A pool csak a munkavégzés bizonyítékát validálja, a tartalmat nem diktálhatja. Ez a fajta cenzúra-ellenállás ezres nagyságrendű, egymástól független szereplők között osztja szét azt a döntési jogkört, amely ma gyakorlatilag egy maroknyi pool-adminisztrátor kezében összpontosul.

Fontos ugyanakkor egy korlátot is megemlíteni: a Stratum V2 jelenlegi állapotában a pool elméletileg még mindig visszautasíthatja a bányász sablonját, mivel látja a teljes tranzakciólistát. A fejlesztők tervei szerint egy következő frissítés adna majd lehetőséget arra, hogy egy bányász ilyen esetben más poolra váltson vagy szólóban bányásszon tovább. Vagyis a technikai megoldás létezik, de a teljes körű, gyakorlati adaptációja még hosszú folyamat, és önmagában nem szünteti meg azonnal a piaci koncentrációt, csupán lehetőséget teremt annak ellensúlyozására.

A decentralizáció nem állapot, hanem folyamatos munka

Amikor valaki ma azt állítja, hogy a Bitcoin decentralizált, érdemes pontosítani: mihez képest, és melyik rétegében a rendszernek? A validátorok (vagyis a teljes node-ot futtató, a szabályokat önállóan ellenőrző szereplők) száma valóban rendkívül magas és szétszórt, ez a réteg ma is erősen decentralizáltnak tekinthető. A blokk-előállítás rétege azonban, ahogy a fenti adatok mutatják, egy egészen más történet: itt néhány szervezet, sőt a proxy-pool jelenség fényében valójában talán egyetlen hálózat körüli érdekcsoport gyakorol aránytalanul nagy befolyást.

Ez a kettősség – a decentralizált validáció és a koncentrált blokk-előállítás – az, ami miatt a kérdés nem válaszolható meg egyetlen igennel vagy nemmel.

A trend iránya azonban egyértelmű: az elmúlt évtizedben a bányászat folyamatosan koncentráltabbá vált, és bár léteznek technikai válaszok a probléma kezelésére, ezek adaptációja lassabban halad, mint maga a koncentrációs folyamat.

A jó hír az, hogy ez az időablak egyelőre nyitva áll. Amíg a validátorok rétege (vagyis a node-ok tömege, amely a szabályok betartását ellenőrzi) ilyen szétszórt és decentralizált marad, addig egyetlen pool sem kockáztathatja meg büntetlenül, hogy akár csak egyetlen tranzakciót is kizárjon vagy hátrébb soroljon: a felhasználók és a bányászok azonnal észrevennék, a bizalomvesztés pedig komoly bevételi és reputációs kárral járna. Éppen ez a védőháló ad időt, mozgásteret és – ami talán a legfontosabb – valódi motivációt arra, hogy a bányászati réteg centralizációját addig oldják fel, amíg ezt még békeidőben, nyomás nélkül lehet megtenni, nem pedig egy már bekövetkezett cenzúra-eset után, utólagos tűzoltásként.