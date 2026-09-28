Egyre okosabban használjuk az egészségpénztárakat, egy fontos dolgot mégis elfelejtünk

Az MNB legfrissebb, 2026 első és második negyedévi adatai szerint folytatódott az egészségpénztárak népszerűségének növekedése. Ebben a félévben tovább nőtt az egészségpénztárak vagyona, 10,8 százalékos emelkedéssel 121,6 milliárd forint a pénztártagok egészségcélú megtakarítása. Ezzel együtt a szolgáltatási kiadások is jelentősen emelkedtek egy év alatt: 62,8 milliárd forintot költöttek a tagok, ami plusz 13,6 százalékot jelent.

Egészségpénztárak – egyre okosabban használjuk / Fotó: Pixel-Shot

Egészségpénztárak – felpörgött az önsegélyezés

Egyre nagyobb összeget igényelnek a tagok a gyermekekkel kapcsolatos pénztári szolgáltatásokra. A tavalyi 0,8 után az idei első félévben 1,3 milliárd forintot fordítottak ilyen célra, ami 62,5 százalékos emelkedés. Ez az érték 2023 első félévében volt ekkora, de míg korábban a gyermekszületéssel kapcsolatos szolgáltatás volt igen népszerű, idén egyre többen használják ki a beiskolázási támogatás adta lehetőségeket is.

Emellett továbbra is növekvő népszerűségnek örvend a lakáscélú jelzáloghitel törlesztése egészségpénztárból. Ennek keretében a lakáshitel adósa a kölcsön törlesztőrészletének egy részét, havonta legfeljebb a minimálbér összegének 15 százalékát, azaz 48 420 forintot a pénztári megtakarításából fizetheti. Erre a szolgáltatásra dinamikusan nő a kereslet. Az idei első félévben már 3,7 milliárd forintot fordított hiteltörlesztésre a tagság, ami 85 százalékos emelkedés.

A kiugró bővülésnek egyik oka lehet a múlt év közepétől élő jogszabályváltozás, amely eltörölte az önsegélyező szolgáltatásokra (mint amilyenek az eddig említettek is) érvényes 180 napos várakozási időt. Most már nem kell közel hat hónapig a pénztárban tartani a megtakarításunkat, mielőtt azt beiskolázásra, otthonápolásra, gyermekgondozásra vagy lakáshitel-törlesztésére fordítanánk.

A beiskolázási támogatás keretében elszámolható termékek körét is bővítették, és most már elszámolható a digitális taneszközök ára is. Így vásárolhatunk a pénztári megtakarításunkból számítógépet, laptopot, nyomtatót, tabletet, illetve azok tartozékait is. A módosítás nemcsak időszerű volt, de lefedi azokat a nagy értékű eszközöket, amelyekre ma már szüksége van a diákoknak, a szülőknek viszont nagyobb kiadást jelentenek, így szívesen spórolnak rajtuk.