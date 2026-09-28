Egyre okosabban használjuk az egészségpénztárakat, egy fontos dolgot mégis elfelejtünk
Az MNB legfrissebb, 2026 első és második negyedévi adatai szerint folytatódott az egészségpénztárak népszerűségének növekedése. Ebben a félévben tovább nőtt az egészségpénztárak vagyona, 10,8 százalékos emelkedéssel 121,6 milliárd forint a pénztártagok egészségcélú megtakarítása. Ezzel együtt a szolgáltatási kiadások is jelentősen emelkedtek egy év alatt: 62,8 milliárd forintot költöttek a tagok, ami plusz 13,6 százalékot jelent.
Egészségpénztárak – felpörgött az önsegélyezés
Egyre nagyobb összeget igényelnek a tagok a gyermekekkel kapcsolatos pénztári szolgáltatásokra. A tavalyi 0,8 után az idei első félévben 1,3 milliárd forintot fordítottak ilyen célra, ami 62,5 százalékos emelkedés. Ez az érték 2023 első félévében volt ekkora, de míg korábban a gyermekszületéssel kapcsolatos szolgáltatás volt igen népszerű, idén egyre többen használják ki a beiskolázási támogatás adta lehetőségeket is.
Emellett továbbra is növekvő népszerűségnek örvend a lakáscélú jelzáloghitel törlesztése egészségpénztárból. Ennek keretében a lakáshitel adósa a kölcsön törlesztőrészletének egy részét, havonta legfeljebb a minimálbér összegének 15 százalékát, azaz 48 420 forintot a pénztári megtakarításából fizetheti. Erre a szolgáltatásra dinamikusan nő a kereslet. Az idei első félévben már 3,7 milliárd forintot fordított hiteltörlesztésre a tagság, ami 85 százalékos emelkedés.
A kiugró bővülésnek egyik oka lehet a múlt év közepétől élő jogszabályváltozás, amely eltörölte az önsegélyező szolgáltatásokra (mint amilyenek az eddig említettek is) érvényes 180 napos várakozási időt. Most már nem kell közel hat hónapig a pénztárban tartani a megtakarításunkat, mielőtt azt beiskolázásra, otthonápolásra, gyermekgondozásra vagy lakáshitel-törlesztésére fordítanánk.
A beiskolázási támogatás keretében elszámolható termékek körét is bővítették, és most már elszámolható a digitális taneszközök ára is. Így vásárolhatunk a pénztári megtakarításunkból számítógépet, laptopot, nyomtatót, tabletet, illetve azok tartozékait is. A módosítás nemcsak időszerű volt, de lefedi azokat a nagy értékű eszközöket, amelyekre ma már szüksége van a diákoknak, a szülőknek viszont nagyobb kiadást jelentenek, így szívesen spórolnak rajtuk.
Bár a tagok láthatóan kezdik az egészségpénztárt egyfajta családi pénzügyi eszközként használni, a szolgáltatási kiadások közt domináns helyet elfoglaló gyógyszervásárláshoz és szakellátás költségeinek fedezéséhez képest még mindig alacsony összeget költünk önsegélyezésre. Egyéb szolgáltatásokra, amely a fentieket is magában foglalja, a teljes kifizetés kevesebb, mint 10 százalékát kérték a tagok ebben a félévben.
Az egészségbiztosítás lehet a következő sláger
Nem az önsegélyezés azonban az egyetlen kihasználatlan lehetőség az egészségpénztári szolgáltatások között. Kevesen tudják, hogy az egészségpénztárban magán egészségbiztosítás is elérhető. Ráadásul kedvező áron és többfajta formában.
A legtöbb egészségpénztár kínál a tagjainak valamilyen egészségbiztosítást, méghozzá gyakran igen olcsón és jól használható tartalommal. Ezeknek két fő formája elérhető: az egyik a közösségi szolgáltatás keretében kínált alacsony díjas egészségbiztosítás, a másik pedig a több pénztárnál is köthető választható egészségbiztosítás.
Az alacsony díjas egészségbiztosítások általában magas kockázatú betegségek esetén térítik a diagnosztikai eljárások, ideértve a nagyértékű diagnosztikát, és a kezelés díját. Ilyen betegségek lehetnek például a szív- és érrendszeri megbetegedések, stroke vagy daganatos betegségek. Ezen kívül téríthetik az egynapos sebészeti eljárások díját és második orvosi szakvélemény is.
A biztosítások díja és tartalma az egyes egészségpénztáraknál eltérő lehet, de az áruk általában 100 és 300 forint között mozog. A meglepően alacsony díj annak köszönhető, hogy a biztosítók a pénztárak nagy taglétszámára alakították ki ezeket, ezért kedvező áron tudják kínálni.
Az alacsony díjas egészségbiztosítás járhat automatikusan is, így a díja fedezésére mindig kell elegendő egyenlegnek lennie az egészségpénztári számlán, vagy lehet választható. A szolgáltatás mindkét változatnál lemondható, és több pénztárnál a családtagokra is kiterjeszthető.
A választható egészségbiztosítások többnyire szolgáltatásfinanszírozó konstrukciók, azaz a havidíj befizetésével a szakellátás költségét térítik. Az orvosnál a biztosítottat már nem terheli költség, vagy csak egy alacsony önrészt kell fizetnie. Némelyik biztosító kínál kórházi ellátásra vonatkozó vagy gyerekeknek szóló csomagot is.
Az egészségbiztosítások díja általában igen kedvező, és a szolgáltatások tartalmától függ. A drágábbak már szűrővizsgálatokat és adott esetben felső korlát nélküli térítési díjakat is tartalmazhatnak. Előzetes vizsgálatokat a biztosítók nem végeznek, és anamnézist sem vesznek fel, viszont rendszerint kizárják a már meglévő betegségeket.
Az ilyen, választható egészségbiztosítások ára jellemzően 6 és 20 ezer forint között mozog havonta, tartalomtól és térítési díjaktól függően, és a pénztártag közvetlen hozzátartozóira is kiterjeszthető.
Amellett, hogy pénztártagként kedvező áron köthetünk egészségbiztosítást, az egészségbiztosítás havi díja, amit működési költséggel növelve az egészségpénztári számlánkra utalunk, ugyanúgy viselkedik, mint minden más pénztári befizetés. Mint ilyen, ez után is igénybe vehető a 20 százalékos, évi legfeljebb 150 ezer forint adóvisszatérítés. Így az egyébként is jó áron megkötött egészségbiztosításon tovább spórolhatunk.
Már néhány száz forintért is védelmet kapnak a tagok
Az egészségpénztárak széles körben kínálnak egészségbiztosításokat, így szinte mindenki találhat olyat, ami megfelel az igényeinek. Nézzünk néhány példát:
- A legnagyobbnak számító OTP Egészségpénztárba belépő tagok automatikusan kapják a Hello Egészség Bázis egészségbiztosítási csomagot havi 119 forintért. A biztosítás kis és nagy értékű diagnosztikai vizsgálatok, egynapos sebészet és kritikus betegségek költségeit téríti, utóbbit 1 millió forint keretösszegben. Ezen túl a pénztár kínálatában három választható csomag is helyet kapott, a Hello Egészség Mindennapok járóbeteg szakellátást, diagnosztikai vizsgálatokat és egynapos sebészeti eljárások költségeit téríti, míg a Hello Egészség Optimum már alap, a Hello Egészség Prémium pedig egyebek között bővített szűrővizsgálati csomagot is tartalmaz. (Most különösen megéri csatlakozni az OTP Egészségpénztárhoz. Szeptemberben indult akciójuk keretében az első ezer online számlanyitó garantált 10 000 forintos jóváírást kap, emellett sorsolás keretében további három tag 100 000 forintot nyerhet.)
- A Patika Egészségpénztár nemrégiben vezette be a szolgáltatásai közé az alacsony díjas egészségbiztosítást, rögtön három különböző verzióban. A Védőpajzs Optimum a tagsággal automatikusan jár, és havi 199 forintba kerül. 14 kritikus betegség esetén téríti a járóbeteg szakellátást, a képalkotó diagnosztika, a laborvizsgálatok, a szükséges műtéti beavatkozások költségét 3 millió forintig. A Védőpajzs Basic 99 forintért 7 betegség, a Védőpajzs Exkluzív pedig 299 forintért 23 betegség esetén teszi ugyanezt, eltérő keretösszegekkel. 66-70 éves kor között eltérő lehet a szolgáltatási keretösszeg, illetve a havidíj. A Patika emellett három választható egészségbiztosítási csomagot is kínál, melyek közül a harmadik szűrővizsgálatokat is tartalmaz.
- Az IZYS Egészségpénztár Őrangyal közösségi alapon nyújtott szolgáltatása valamivel drágább, 494 forintba kerül, de igen széles szolgáltatási tartalommal kínálja a pénztár. 41-féle kritikus betegség esetén térít 2 millió forintos keretben, és olyan elemei is vannak, mint például a gyógyszertérítés, a baleseti segély vagy a 60 napot meghaladó táppénz. Emellett szűrővizsgálati és különböző választható egészségbiztosítási csomagok is elérhetők.