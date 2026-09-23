Minierőművet minden garázsba

Az elektromos autó sokáig egyszerűen a közlekedés zöldítésének eszköze volt. Mivel azonban egy átlagos magántulajdonú személyautó pályafutásának mindössze 3-4 százalékát tölti ki a mozgás, a fennmaradó 96-97 százalék fizikai állásidő, szinte kézenfekvő az ötlet: amikor éppen nem közlekedik, miért ne működhetne az akkumulátora az energiarendszer részeként?

Elektromos autók – Minierőműv lehet minden garázsba / Fotó: picture alliance / SvenSimon

Elektromos autók bekapcsolása a villamosenergia rendszerbe

Az elsőre talán meglepő elgondolásnak Utrecht a leglátványosabb európai példája. A holland városban 2025 júniusában indult el a kontinens első nagy léptékű Vehicle-to-Grid (V2G) autómegosztó rendszere. Az ötszáz autót megcélzó flottában kezdetben ötven Renault 5 állt szolgálatba. Egy évvel később azonban már több mint 350, kétirányú töltésre képes megosztott autó működött Utrechtben és Eindhovenben, közel 2 megawatt visszatáplálási teljesítménnyel és összesen 25 megawattóra akkumulátorkapacitással.

Ez év májusától már a magánügyfelek is elérhetik a Renault és a We Drive Solar V2G-szolgáltatását, és hasonlóval próbálkoznak Németországban is: a BMW és az E.ON 2026 februárjában indította el első lakossági kereskedelmi ajánlatát. A BMW iX3 tulajdonosai dönthetnek úgy, hogy autójukat a hálózatra kapcsolják: ha ezt folyamatosan csinálják, évente akár 720 eurós bónuszt kaphatnak a ténylegesen visszatáplált energia utáni külön díjazáson túl. Hasonló, kilowattóránként elszámolt V2G-tarifát kínál az Octopus Energy Nagy-Britanniában, vagyis már nem technológiai bemutatóról van szó, hanem egy új üzleti modell csíráit látjuk.

A mögöttes logika egyszerű. Az elektromos autó naponta hosszú pihenésre ítélt akkumulátorát érdemes olcsó, bőséges – például nap- vagy szélenergiából származó – árammal tölteni, majd a drágább, szűkösebb órákban az energia egy részét „visszakérni”. Ez ugyanis pótlólagos rugalmasságot adhat a villamosenergia-rendszernek, miközben a különbözet bevételt is termelhet.

Össztársadalmi szinten persze a rugalmasság az igazi érték, hiszen minél több időjárásfüggő megújuló kerül a rendszerbe, annál fontosabb a termelés és a fogyasztás időbeli összehangolása . A V2G természetesen nem helyettesíti a nagy akkumulátoros tárolókat, a gyorsan szabályozható erőműveket vagy a hálózatfejlesztést. Viszont sok ezer, később akár több millió kis tárolót képes egyetlen virtuális erőforrássá szervezni – amihez az aggregátorok és a digitális vezérlés legalább olyan fontos lesz, mint maga az akkumulátor.