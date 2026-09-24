A magyar ESG-rendszer értéke, hogy viszonylag korán egységes keretbe rendezte a fenntarthatósági célú átvilágítást, az ESG-beszámolót, a tanúsítást, valamint a tanácsadói és képzési piacot. A 2023. évi CVIII. törvény kialakításában az állam mellett piaci és felsőoktatási szereplők is részt vettek. Ez a tudásbázis megtartandó, de a rendszer csak akkor marad hiteles, ha a követelmények arányosak, a párhuzamos adatkérések csökkennek, és az összegyűjtött információ a vezetői döntésekben is hasznosul.

ESG: Magyarországnak most kell felvennie a fonalat / Fotó: Tirachard Kumtanom

Az ESG-szabályozás rendszere

Az uniós irányváltás lényege a célzottabb szabályozás. A 2026/470/EU irányelv alapján a CSRD fő kötelezetti körébe a több mint 1000 munkavállalót foglalkoztató és 450 millió eurót meghaladó nettó árbevételű vállalkozások kerülnek. Az új szabályokat a 2027. január 1-jén vagy azt követően induló üzleti évekre kell alkalmazni; az első ilyen jelentések 2028-ban jelennek meg. A tagállami átültetésig a vállalatoknak ezért egyszerre kell figyelniük az uniós irányelvet és a hatályos magyar szabályokat.

Fontos különválasztani a CSRD szerinti fenntarthatósági jelentést és a magyar ESG-törvény szerinti ESG-beszámolót. A CSRD-jelentés a pénzügyi beszámolási rendszerhez kapcsolódó, nyilvános és bizonyossági vizsgálattal alátámasztott közzététel. A magyar ESG-beszámoló elsősorban fenntarthatósági célú átvilágítási és adatszolgáltatási eszköz. Bizonyos fenntarthatósági információkat a vállalatoknak már most is a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódóan kell elkészíteniük; a lényegi kérdés ezért nem pusztán az adatok megléte, hanem azok nyilvánossága, összehasonlíthatósága és ellenőrizhetősége.

A kisebb vállalatok számára segítséget jelent a VSME, azaz a nem tőzsdei kkv-k önkéntes fenntarthatósági beszámolási standardja.

Az Európai Bizottság 2025/1710 ajánlása arra ösztönzi a nagyvállalatokat és a pénzügyi intézményeket, hogy kkv-partnereiktől lehetőség szerint e standard alapján kérjenek adatot. A VSME nem teszi automatikusan kötelezővé a kkv-k jelentéstételét, és nem jelent általános tilalmat minden további üzleti adatkérésre. A jelenlegi formájában elsősorban belépő szintű, felkészítő keret: segítheti a kkv-kat abban, hogy megismerjék a fenntarthatósági adatok és az ESG-szempontú működés alaplogikáját. Érdemes ugyanakkor óvatosan kezelni azt az elvárást, hogy önmagában egységes, széles körben használható adatszolgáltatási vagy banki és vállalati kockázatértékelési alapot nyújtson.