Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: megszünteti a kormány a koncessziós szerződést – Vitézy Dávid azonnal lép, „ez így tovább nem maradhat!”

Deviza
EUR/HUF363,64 +0,18% USD/HUF316,66 +0,13% GBP/HUF423,37 +0,25% CHF/HUF383,88 +0,15% PLN/HUF83,38 +0,1% RON/HUF69,08 +0,16% CZK/HUF14,94 +0,12% EUR/HUF363,64 +0,18% USD/HUF316,66 +0,13% GBP/HUF423,37 +0,25% CHF/HUF383,88 +0,15% PLN/HUF83,38 +0,1% RON/HUF69,08 +0,16% CZK/HUF14,94 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 759,2 -0,27% MTELEKOM2 570 -0,86% MOL5 195 -0,87% OTP46 720 -0,34% RICHTER12 850 +0,54% OPUS282 +5,32% ANY6 200 +0,32% AUTOWALLIS123,5 -1,62% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 229,51 +0,28% CETOP5 035,73 +1,28% CETOP NTR3 246,61 -0,24% BUX153 759,2 -0,27% MTELEKOM2 570 -0,86% MOL5 195 -0,87% OTP46 720 -0,34% RICHTER12 850 +0,54% OPUS282 +5,32% ANY6 200 +0,32% AUTOWALLIS123,5 -1,62% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 229,51 +0,28% CETOP5 035,73 +1,28% CETOP NTR3 246,61 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
euró bevezetés

Eu(ró)fória versus eurószkepticizmus

Magyarországon jelenleg mind a gazdaságpolitikai döntéshozók, mind pedig a lakosság döntő többsége az euró bevezetése mellett foglal állást. Fontos lehet azonban megvizsgálni, hogy miből táplálkozik az euró bevezetést támogató lakossági vélemény.
Szerző képe
VG Elemző: Isépy Tamás
a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője
1 órája
Euró Bevezetés Gazdasági És Monetáris Unió Magyarország Euró Lakosság
Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az euró bevezetésének kérdésköre jogi, politikai és gazdasági megközelítésből is vizsgálható. Egyfelől a jogi aspektus szerint a 2004-ben EU-tagállamá váló országok számára az euró bevezetése nem opcionális, nincs kimaradási lehetőség az eurózónából, hanem kötelező, az eurózóna tagjává válás időzítését azonban az aspiráns ország maga döntheti el, feltételezve a maastrichti kritériumok teljesítését. Másfelől a politikai akarat és a lakossági szándék adott. Ez utóbbi lehetséges okait említjük meg és a harmadik – a gazdasági – aspektus egyes szeleteit villantjuk fel.

euró,Scattered,On,A,Flat,Surface,Are,Hungarian,Forint,And,100 euró
Az euró bevezetését támogatja a lakosság döntő többsége Magyarországon / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az euró bevezetésének lakossági támogatottsága

Az eurót nem használó országokban az euró bevezetésének lakossági támogatottsága: Magyarország (80 százalék), Románia (65 százalék), Svédország (51 százalék) Lengyelország (43 százalék) és Csehország (42 százalék). Az arányok korábbi alakulását vizsgálva az alábbi euró bevezetési támogatottságot detektáltuk 2004-ben és 2014-ben az egyes eurót nem használó EU-s tagországokban.

 

Az euró bevezetésének egyik aspektusa a lakosság euróhoz, azaz az eurózóna fizetőeszközéhez való viszonya. A magyar lakosság eurószkepticizmusa alacsony, mivel jelenleg közel 80 százaléka a lakosságnak támogatja az euró bevezetését. Ez a régió V3 országok között is meglehetősen magas arány, amelynek több magyarázata is lehetséges.

Egyrészt a nyugathoz tartozás szimbólumaként éli meg a lakosság a közös pénz magyarországi bevezetésének felvetését, igényét. Ez mindenképpen egy politikai kategória. 

Másrészt a forint egy erősebb devizához való rögzítési igénye, ami azonban csak akkor jó döntés, ha közel azonos fejlettségű országok kerülnek a Gazdasági és Monetáris Unióba. A makrogazdasági fundamentumok, illetve a versenyképesség relatív kedvezőtlenebbé válásával ugyanis a magyar euró reál értelemben túlértékelté válik. Ezt azonban a monetáris politikai eszköztár megszűnése és a közös pénz miatt az árfolyampolitikai eszközzel sem lehet orvosolni. Így a kedvezőtlen helyzetben csak a „belső leértékelés” eszközét lehet alkalmazni, azaz megszorításokat, ami a bérek csökkentését, adóemeléseket és költségvetési kiadáscsökkentéseket jelent. 

Harmadrészt az szokták mondani, hogy a kiugróan magas inflációnak vagy inflációs periódusnak (2022-2023) hosszú az árnyéka. Azaz sokáig emlékezik még rá a lakosság és a kedvezőtlen tapasztalat sokáig az emberek emlékezetében marad. A jelentős drágulás, az árszint megemelkedése és a forint vásárlóértékének jelentős visszaesésére sokáig emlékezik a lakosság. 

Nem elhanyagolható mértékben járul hozzá a lakossági euróbevezetési szándékhoz a forint árfolyamának a táblázatban jelzett időszak jelentős részében tapasztalt – euróval szembeni trendszerű leértékelődése is. A 2025 utáni trendszerű erősödés ezt csak részben tudta tompítani.

Az euró bevezetésének kritériumai három gazdaságpolitikai területet érintenek: 

  1. Egyrészt a monetáris politikát, 
  2. másrészt a fiskális politikát, 
  3. harmadrészt pedig az árfolyampolitikát. 

Ismert tény, hogy az inflációra és a költségvetési deficitre vonatkozó kritérium teljesítése magával hozza a másik monetáris politikai (hosszú hozamok) és a fiskális politikai (államadósság) kritériumok teljesítését. Kevesebb szó esik az árfolyampolitikai kívánalom fontosságáról, azaz a hazai fizetőeszköz ERM II-ben tartásáról, majd pedig ez euróárfolyam rögzítéséről. Milyen árfolyamon történik meg mindez? Mely árfolyam lenne a legtöbb piaci szereplő számára kedvező? Nyilvánvaló, hogy a lakosság egy erősebb, míg a nettó exportőr hazai vállalatok gyengébb árfolyamot szeretnének. 

A szerző további cikkei

Továbbiak
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás

Vélemény cikkek

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu