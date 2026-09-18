Eu(ró)fória versus eurószkepticizmus

Az euró bevezetésének kérdésköre jogi, politikai és gazdasági megközelítésből is vizsgálható. Egyfelől a jogi aspektus szerint a 2004-ben EU-tagállamá váló országok számára az euró bevezetése nem opcionális, nincs kimaradási lehetőség az eurózónából, hanem kötelező, az eurózóna tagjává válás időzítését azonban az aspiráns ország maga döntheti el, feltételezve a maastrichti kritériumok teljesítését. Másfelől a politikai akarat és a lakossági szándék adott. Ez utóbbi lehetséges okait említjük meg és a harmadik – a gazdasági – aspektus egyes szeleteit villantjuk fel.

Az euró bevezetését támogatja a lakosság döntő többsége Magyarországon / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az euró bevezetésének lakossági támogatottsága

Az eurót nem használó országokban az euró bevezetésének lakossági támogatottsága: Magyarország (80 százalék), Románia (65 százalék), Svédország (51 százalék) Lengyelország (43 százalék) és Csehország (42 százalék). Az arányok korábbi alakulását vizsgálva az alábbi euró bevezetési támogatottságot detektáltuk 2004-ben és 2014-ben az egyes eurót nem használó EU-s tagországokban.

Az euró bevezetésének egyik aspektusa a lakosság euróhoz, azaz az eurózóna fizetőeszközéhez való viszonya. A magyar lakosság eurószkepticizmusa alacsony, mivel jelenleg közel 80 százaléka a lakosságnak támogatja az euró bevezetését. Ez a régió V3 országok között is meglehetősen magas arány, amelynek több magyarázata is lehetséges.

Egyrészt a nyugathoz tartozás szimbólumaként éli meg a lakosság a közös pénz magyarországi bevezetésének felvetését, igényét. Ez mindenképpen egy politikai kategória.

Másrészt a forint egy erősebb devizához való rögzítési igénye, ami azonban csak akkor jó döntés, ha közel azonos fejlettségű országok kerülnek a Gazdasági és Monetáris Unióba. A makrogazdasági fundamentumok, illetve a versenyképesség relatív kedvezőtlenebbé válásával ugyanis a magyar euró reál értelemben túlértékelté válik. Ezt azonban a monetáris politikai eszköztár megszűnése és a közös pénz miatt az árfolyampolitikai eszközzel sem lehet orvosolni. Így a kedvezőtlen helyzetben csak a „belső leértékelés” eszközét lehet alkalmazni, azaz megszorításokat, ami a bérek csökkentését, adóemeléseket és költségvetési kiadáscsökkentéseket jelent.