Miért csökken a gazdák száma egész Európában?

A napokban jelent meg a hír, hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon több mint 40 százalékkal csökkent a gazdálkodók száma. Ez a folyamat azonban nem csak hazánkat érinti, hiszen drasztikus változások zajlanak Európa más országaiban is: az elmúlt két évtizedben14 millióról kevesebb mint 9 millióra csökkent az európai gazdálkodók száma, ez több mint ötmillió gazdaság (a gazdatársadalom közel 40 százalékának) elvesztését jelenti. Mi áll e mögött a folyamat mögött? Egyet érdemes már most leszögezni: az okok többrétűek, a csökkenést pedig egyelőre csak lassítani lehet Európában.

Európában csökken a gazdák száma – az elmúlt 50 év alatt az aszályok és hőhullámok okozta terméskiesés az EU-ban megháromszorozódott / Fotó: picture alliance / SvenSimon

Európában évtizedek óta csökken a gazdák száma

Az Európai Unióban a mezőgazdaság GDP-hez való hozzájárulása 1,5 százalék alatt marad, az élelmiszeriparral együtt pedig a teljes uniós GDP nagyjából 3,5-4 százalékát fedi le. Az élelmiszerellátás stratégiai szerepét azonban aligha kérdőjelezi meg bárki is, ennek fényében aggasztó az a folyamat, amely az európai gazdák számának csökkenésével párhuzamosan az EU-n kívüli import növekedését is mutatja. Az elmúlt időszak szabadkereskedelmi megállapodásai rendre hátrányosak érintették az európai mezőgazdaságot, erről később még bővebben is lesz szó. Az Európai Unióban jelenleg kevesebb mint 9 millió gazdálkodó tevékenykedik, amely a teljes uniós lakosság alig 2 százalékát jelenti. Ezzel szemben az EU önellátási szintje kifejezetten magas a legtöbb élelmiszer tekintetében, amely az európai élelmiszertermelés hatékonyságát mutatja, nem is beszélve az egész világon kiemelkedő minőségi követelményekről.

Nyugat-Európában már régóta zajlik a folyamat

Az EU mezőgazdasági kibocsátásának közel felét három nagy ország adja: Franciaország, Spanyolország és Olaszország. Meghatározó tehát, hogy ezekben az országokban milyen irányú folyamatok zajlanak: