Ki fogja megnyerni a hidegháború 2.0-t?

A hidegháború 1.0-ban is volt néhány igen forró helyzet (például a kubai rakétaválság mellett a kevéssé ismert 1983-as Able Archer-válság amiből majdnem atomháború lett a két szuperhatalom között), a hidegháború 2.0-ban a világ azonban 2022 óta csaknem egy folyamatos kubai rakétaválságban él.

A hidegháború 2.0 sokkal nagyobb geopolitikai következményekkel fog járni, mint a hidegháború 1.0. A hidegháború 1.0 vége elsősorban Európát érintette: a kelet-európai térség cserélt geopolitikai gazdát a Szovjetunió összeomlásával. A hidegháború 2.0 végének azonban valódi globális következményei lesznek. A kelet-európai térség mellett komoly változások fognak bekövetkezni a Közel-Keleten és a Távol-Keleten is.

Mi történt eddig a hidegháború 2.0 évei alatt?

A hidegháború három hadszíntere közül (Kelet-Európa, Közel-Kelet, Távol-Kelet) eddig kettő pillérben (Kelet-Európa, Közel-Kelet) robbant be igazi erejével a konfliktus. A hidegháború 2.0-nak a főhadszíntere azonban a Távol-Kelet lesz. A távol-keleti hadszíntér eddig még csendes. Pedig itt feszül egymásnak az Eurázsiai Antant legnagyobb hatalma, Kína és a nyugati világ vezető hatalma, az Egyesült Államok. Washington ebbe a távol-keleti konfliktusba már legyengülve és túlterhelve fog érkezni, hiszen erejének egy részét már elpazarolta az oroszok és az irániak ellen a kelet-európai és közel-keleti pillérben.

Mikor érhet véget a hidegháború 2.0?

Erre a pontos választ természetesen senki sem tudja. De a konfliktus aligha fog 45 éven keresztül tartani, mint a hidegháború 1.0. A hidegháború 2.0 dinamikája sokkal gyorsabb és a konfliktus sokkal gyorsabban rohan egy végső “kulminációs fázisába”, mint a hidegháború 1.0. Ráadásul számtalan olyan tényező van – például a mesterséges intelligencia térnyerése – amely még tovább gyorsíthatja a folyamatot.

A legfontosabb kérdés azonban, hogy kinek a győzelmével érhet véget a hidegháború 2.0?

A mainstream médiában sugárzott határozott kép ellenére az Egyesült Államoknak és a Nyugatnak a hidegháború 2.0-át nincs sok esélye megnyernie az Eurázsiai Antanttal szemben.

Nézzük meg pontosan miért tehetjük ezt az állítást:

Az Egyesült Államok egy másik földrészen fekvő nagyhatalom. Ahhoz, hogy Washington kontrollálni tudja Eurázsiát elengedhetetlen, hogy Eurázsia központi magjának az egyesülése ne történhessen meg. A Nyugatot azonban itt, Közép-Ázsiában érte az első komoly geopolitikai vereség.

Az Egyesült Államok 2001-ben szállta meg Afganisztánt. Még ugyanabban az évben Washington Üzbegisztánban (Karshi-Khanabad légi bázis) és Kirgizsztánban (Manasz légibázis) is katonai jelenlétet épített ki. Ezzel Washington jó stratégiai érzékkel megjelent Eurázsia szívében. Az üzbég kormány azonban már 2005-ben – nem utolsósorban orosz és kínai nyomásra – felkérte az Egyesült Államokat a távozásra. 2009-ben a kirgiz parlament is az ottani amerikai bázis bezárásáról szavazott, bár ezt később egy amerikai-kirgiz megállapodás és egy magasabb bérleti díj fizetése átmenetileg még felülírta. 2013-ban azonban Kirgizisztán is végleg úgy döntött, hogy nem hosszabbítják meg az amerikai bérleti szerződést és az amerikaiaknak el kellett hagyniuk Kirgizisztánt is. Végül – 20 év háborúskodás után – 2021-ben az amerikaiak kénytelenek voltak Afganisztánból is kivonulni. Ezzel az amerikai jelenlét Eurázsia kulcsfontosságú központjában összeomlott. A közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok betagozódtak a kínai-orosz tengelybe. A Nyugatnak ezzel nem sikerült geopolitikailag megakadályoznia a központi eurázsiai területek egyesülését.

A kelet-európai pillérben a Nyugat 2022 óta valójában proxy háborút vív Ukrajnában Oroszországgal. A tét óriási. Ha Oroszország győz, és megszerzi Ukrajna egy jelentős részét, azzal kitör az 1991 óta elszenvedett elszigeteltségéből és újra globális nagyhatalommá válik. A Nyugat ezt minden erejével igyekszik megakadályozni. 2022 februárja óta a Nyugat Ukrajnának megítélt támogatása már meghaladta a 300 milliárd euró feletti összeget. A nyugati országok erőn felül – a saját katonai készleteik lassú kiürítésével – segítik az ukrán hadsereg ellátását. A felörlő háború csapdájából Ukrajna és Nyugat az elmúlt években többször próbált előre menekülni (2023-as nagyszabású nyári ukrán ellenoffenzíva kísérlete, 2024-es oroszországi betörés Szudzsánál), de eddig nem sikerült Oroszországot békére kényszeríteni. A tétek 2026 nyarára tovább nőttek. 2026 június végén az ukrán elnök 40 napos offenzívát hirdetett oroszországi célpontok ellen, hogy rákényszerítse Moszkvát a háború mielőbbi bejezesére. Az ukrán kampány során csaknem 100 orosz kereskedelmi és tanker hajó semmisült meg a Fekete-tengeren, átfogó drón támadás érte az orosz olajfinomítókat komoly üzemanyag hiányt okozva az orosz lakosság körében, illetve a háború során először az ukránok elkezdték megsemmisíteni az orosz kiskereskedelmi vállalatok raktárait is. Válaszul az oroszok leblokkolták az ukrán fekete-tengeri kikötőket, és elkezdték az ukrán gazdasági szereplők módszeres megsemmisítését.

A közel-keleti pillérben az Egyesült Államok 2026. február végén megtámadta Iránt. A gyors villámháború és rezsimváltás helyett azonban elhúzódó légiháború tört ki a felek között, ami felemésztette az Egyesült Államok nagy pontosságú csapásmérő fegyvereinek és légvédelmi rakétáinak nagy részét és tartósan a Közel-Kelethez szegezte az amerikai flotta és az amerikai gyors reagálású csapatok kapacitásait. A mostani közel-keleti helyzet ráadásul – a Hormuzi-szoros lezárása miatt – sokkal rosszabb, mint az eredeti háború előtti kiindulópont.

Közben a távol-keleti pillérben óriási ütemben zajlik a kínai hadseregnek a világ legmodernebb hadsereggé történő áttranszformálása. Nem utolsósorban Kína gazdasága vásárlóerő-paritáson már 37 százalékkal nagyobb, mint az Egyesült Államoké.

Az Eurázsiai Antant az elmúlt években tovább erősödött a globális dél meghatározó államaival. Mára a nemzetközi kapcsolatok bonyolult hálója jött létre a Földünkön a nyugati blokkon kívül, ahol még a nem SCO-ban és a BRICS-ben részt vevő harmadik országbeli államok is egyre szorosabban kötődnek a fenti két szervezethez vagy a benne részt vevő egyik nagyobb hatalomhoz. (Lásd például Vietnám egyre szorosabb együttműködése Oroszországgal.) Mára már szervezetileg is van alternatívája a Nyugat által kontrollált globális intézményeknek és politikai szövetségeknek.

A nyugati hadiipar jelentős részben Kínára van utalva. Az európai lőszerekbe kerülő lőpor alapanyagának, a nitrocellulóznak a gyártása jórészt Kínától függ: Mivel a kontinensen gyakorlatilag megszűnt a gyapottermesztés, az európai lőszergyártók a nitrocellulóz alapanyagául szolgáló pamutlinters pép több mint 70 százalékát Kínából szerzik be. A legmodernebb nyugati fegyverek gyártása szintén Kínától függ. Kína ellenőrzi ugyanis a globális ritkaföldfém-finomítás több mint 85-90 százalékát, és a kész hadiipari mágnesek piacát is uralja. A modern hadviselésben használt precíziós fegyverek nem működnek ezen anyagok nélkül, hiszen egyetlen modern vadászgép (mint az F-35-ös) vagy egy precíziós rakéta (például Tomahawk) előállításához több száz kiló ritkaföldfém szükséges. Zelenszkij hiába könyörög mindenhol több Patriot rakétákért, ha közben az orosz ballisztikus rakéták elfogásához használt PAC-3 célravezető rendszerei és a hajtóműveinek a speciális ötvözetei nagy mértékben a kínai ritkaföldfémektől függenek. Ez a külső függés szinte lehetetlenné teszi a nyugati hadiipari kapacitások további dinamikus felpörgetését.

A legmodernebb nyugati fegyverek gyártása szintén Kínától függ /Fotó: M.J.J. de Vaan

Az első és második világháborúban, illetve a hidegháború 1.0-ban az a fél győzött, aki nagyobb erőforrásokkal (gazdasági potenciál, hadiipari kapacitás, népességszám, terület, ásványkincsek, energia) rendelkezett. Az I. világháborúban a központi hatalmak (Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Bulgária, Oszmán Birodalom) egyértelműen kisebb erőforrásokkal rendelkeztek, mint az Antant államai (Nagy-Britannia, Franciaország, Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Olaszország és számtalan kisebb ország). A második világháborúban ez az egyensúlytalanság újra megismétlődött. A német-olasz-japán tengely erőforrásokban messze nem tudta felvenni a versenyt a Szovjetunió-Nagy Britannia-Egyesült Államok szövetségével. Legutóbb a hidegháború 1.0-ban a rendelkezésre álló erőforrások döntötték el megint a konfliktust. (A nyugati blokk országai együttesen messze nagyobb gazdasági teljesítménnyel rendelkeztek, mint a keleti blokk. A NATO ráadásul jelentősen nagyobb hadiipari kapacitással és fejlettebb technológiával rendelkezett, mint a Varsó Szerződés. A 1985-ben a NATO népessége 640 millió, a Varsói Szerződés népessége csak 390 millió volt.)

A hidegháború 2.0-ban viszont teljesen más a helyzet. Minden jelenlegi mutató a nyugati blokk komolyabb hátrányát mutatja.

A nyugati hatalmakat az elmúlt 15 évben elhúzódó gazdasági pangás, demográfiai válság, jelentős költségvetési és folyó fizetési mérleg hiány sújtja, miközben az államadósságaik szintje folyamatosan növekszik és ez a szint – Németország kivételével – már régen meghaladta a GDP kritikus 100 százalékát. A közelgő afrikai demográfiai boom (csak Nigériában évente már több gyerek születik, mint egész Európában) és a klímaváltozás által generált dél-északi népvándorlás legnagyobb része is a nyugati országokban (elsősorban Európában) fog a következő évtizedekben lecsapódni.

A Nyugat jelenlegi globális domináns szerepköre az erősen megváltozott bolygónkon fenntarthatatlan.

Washingtont a gazdasági helyzete – kamatkiadásokra már többet költ az amerikai költségvetés, mint a védelmi kiadásokra – már rövid távon a szuperhatalmi szerepének a jelentős megváltoztatására fogja kényszeríteni.

Valójában Washington 1991-ben teljesen tévesen ítélte meg a helyzetet, amikor nem emelte fel egyenrangú partnerként Moszkvát, hanem a befolyási övezetének a további egyoldalú kiterjesztése mellett döntött Kelet-Európa felé és a volt szovjet érdekszféra irányába. Ezzel az oroszokat sikerült komoly ellenséggé tenni és létrehoznia először a kínai-orosz tengelyt, utána pedig az Eurázsiai Antantot.

A világ mára már visszavonhatatlanul száguld az 1991 óta jellemző egy világpólusú rend felől a több pólusú világ felé. Már a közeljövőben a Földünkön egy multipoláris világrend fog létrejönni sok nagyhatalommal, ahol a Nyugat mellett sok további erőcentrum lesz a Földön.

Mit jelent ez Magyarország számára?

A kelet-európai országok régiós versenyében ebben az új világrendben az lesz a győztes, aki az ipara számára az olcsó energiát az ázsiai tőke hatékony bevonásával tudja kombinálni. Ahogy az európai ipar egyre jobban versenyképtelenné válik a következő évtizedekben, a működőtőke legnagyobb része Ázsiából – elsősorban Kínából – fog érkezni Európába.

Ezzel szemben azok a kelet-európai országok lesznek a vesztesek, akik ideológiai alapon, szigorú blokk-gondolkodással politizálva alakítják a jövőben a saját kül- és gazdaságpolitikájukat.

Az Eurázsiai Antant jelenlegi szövetsége – ahogy az a történelemben már sokszor történt – nagyon nagy valószínűséggel nem fogja túlélni a hidegháború 2.0 végét. Lehet, hogy egy orosz-indiai tengely jön majd létre a szuperhatalmi babérokra törő Kína ellen. De ez már egy teljesen másik fejezet lesz az emberiség történelmében.