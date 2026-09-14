Bátrabban eladósodnak a magyarok, meredeken nőnek a felvett hitelösszegek

Egyre bátrabban adósodnak el a hazai háztartások. A jegybank adatai alapján a személyi kölcsönöknél és a lakáshiteleknél is látványosan nőtt az év első hét hónapjában az átlagos szerződéses összeg, de érezhető a bővülés a jelzálog- és áruvásárlási hiteleknél is.

Hitelösszegek növekedése – bátrabban eladósodnak a magyarok / Fotó: puhhha

Hitelösszegek – óriási ugrás a lakáshiteleknél

A BiztosDöntés.hu számításai szerint az első hét hónap szerződéseit figyelembe véve a lakáshitelek egy ügyletre jutó, átlagos összege 19,7 millióról 27,4 millió forint közelébe ugrott 2025-höz képest, ami drasztikus mértékű, 39 százalékos emelkedés. Az eddig ismertté vált adatok szerint a lakáspiacon most domináns szerepet játszó, állami támogatással igényelhető Otthon Start hitelnél 35 millió forint környékén alakul az egy szerződésre jutó összeg, ami felhúzza az átlagot.

Az Otthon Start megjelenése a lakáspiacon is éreztette a hatását, és az egészen a közelmúltig tartó, gyors áremelkedés nyilvánvalóan hozzájárult az igényelt hitelösszegek emelkedéséhez is, függetlenül attól, hogy támogatott kölcsönről van-e szó.

Egyre közelebb a 4 millióhoz

A személyi kölcsönöknél szintén dinamikus, 15 százalékos emelkedés látszik az átlagos hitelösszegnél, miután 2026 első hét hónapjában már 3,6 millió forint jutott egy szerződésre, szemben az egy évvel korábbi 3,13 millióval. Abban, hogy a személyi kölcsönöknél évek óta gyors ütemben nő az átlagos hitelösszeg, több tényező is szerepet játszik. Az egyik az, hogy mára általánossá váltak az egy számjegyű kamatok a piacon, sőt, több szolgáltató már 9,5 százalékos szint alatt is nyújt hitelt.

A másik fontos szempont, hogy a reálbérek hosszú ideje gyors ütemben nőnek – az idén júniusra például a nettó reálkereseteknél 7,6 százalékos, éves emelkedést mutatott ki a KSH –, ami növeli az adósok mozgásterét is. Szintén támogathatja a felvett összegek emelkedését, hogy a személyi kölcsönöknél leginkább kedvelt felhasználási céloknál (autóvásárlás, lakásfelújítás) jelentős drágulást hoztak az elmúlt évek. A nagy inflációnak ugyan már vége, jelenleg kifejezetten alacsony a drágulás üteme, de a magasra emelkedő árak már velünk maradnak, és ezek magukkal húzzák a hitelek összegét is.