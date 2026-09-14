Bátrabban eladósodnak a magyarok, meredeken nőnek a felvett hitelösszegek
Egyre bátrabban adósodnak el a hazai háztartások. A jegybank adatai alapján a személyi kölcsönöknél és a lakáshiteleknél is látványosan nőtt az év első hét hónapjában az átlagos szerződéses összeg, de érezhető a bővülés a jelzálog- és áruvásárlási hiteleknél is.
Hitelösszegek – óriási ugrás a lakáshiteleknél
A BiztosDöntés.hu számításai szerint az első hét hónap szerződéseit figyelembe véve a lakáshitelek egy ügyletre jutó, átlagos összege 19,7 millióról 27,4 millió forint közelébe ugrott 2025-höz képest, ami drasztikus mértékű, 39 százalékos emelkedés. Az eddig ismertté vált adatok szerint a lakáspiacon most domináns szerepet játszó, állami támogatással igényelhető Otthon Start hitelnél 35 millió forint környékén alakul az egy szerződésre jutó összeg, ami felhúzza az átlagot.
Az Otthon Start megjelenése a lakáspiacon is éreztette a hatását, és az egészen a közelmúltig tartó, gyors áremelkedés nyilvánvalóan hozzájárult az igényelt hitelösszegek emelkedéséhez is, függetlenül attól, hogy támogatott kölcsönről van-e szó.
Egyre közelebb a 4 millióhoz
A személyi kölcsönöknél szintén dinamikus, 15 százalékos emelkedés látszik az átlagos hitelösszegnél, miután 2026 első hét hónapjában már 3,6 millió forint jutott egy szerződésre, szemben az egy évvel korábbi 3,13 millióval. Abban, hogy a személyi kölcsönöknél évek óta gyors ütemben nő az átlagos hitelösszeg, több tényező is szerepet játszik. Az egyik az, hogy mára általánossá váltak az egy számjegyű kamatok a piacon, sőt, több szolgáltató már 9,5 százalékos szint alatt is nyújt hitelt.
A másik fontos szempont, hogy a reálbérek hosszú ideje gyors ütemben nőnek – az idén júniusra például a nettó reálkereseteknél 7,6 százalékos, éves emelkedést mutatott ki a KSH –, ami növeli az adósok mozgásterét is. Szintén támogathatja a felvett összegek emelkedését, hogy a személyi kölcsönöknél leginkább kedvelt felhasználási céloknál (autóvásárlás, lakásfelújítás) jelentős drágulást hoztak az elmúlt évek. A nagy inflációnak ugyan már vége, jelenleg kifejezetten alacsony a drágulás üteme, de a magasra emelkedő árak már velünk maradnak, és ezek magukkal húzzák a hitelek összegét is.
Elmennek a falig a munkáshitelesek is
A szabad felhasználású jelzáloghiteleknél és az áruhiteleknél szerényebb, de így is jelentős emelkedés látszik az átlagos hitelösszegben. A BiztosDöntés.hu számításai szerint előbbieknél 7,7 százalékos, utóbbiaknál pedig 7,1 százalékos növekedést hozott az elmúlt egy év. Ez azt jelenti, hogy egy áruvásárlási hitelre 279 250, egy jelzáloghitel-ügyletre pedig 18,77 millió forint jutott 2026. első hét hónapjában.
A babaváró hitelhez hasonlóan a szintén kamatmentes munkáshitelnél is kihasználja a konstrukció adta kereteket az igénylők nagy többsége.
Ez azt jelenti, hogy a legfeljebb 11 milliós babaváró hitelnél átlagosan 10,91 millió, a maximum 4 milliós munkáshitelnél pedig 3,92 millió forintot igényeltek az arra jogosult ügyfelek.
Az Otthon Startra figyelnek leginkább a bankok
A banki akciókat vizsgálva egyértelműen a legújabb támogatott lakáshitelt övezi a legnagyobb figyelem, hiszen a BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint itt bánnak a leginkább bőkezűen a kedvezményekkel a bankok. Ebben viszont – emeli ki Tóth Levente – az Otthon Start piaci dominanciája mellett az is szerepet játszik, hogy az ügyfélkör összetétele is kedvező. A bankok tapasztalatai szerint ugyanis a támogatott hitel igénylői között sok a magasan iskolázott, kedvező jövedelmi helyzetű, családalapításra készülő fiatal.
Otthon Start hitelhez kapcsolódó kedvezmények az egyes bankoknál:
- Az Erste most futó akciójában akár 430 000 forint jóváírás is kapcsolódhat az Otthon Start hitelhez. Ezen belül 200 000 forint jár magáért a hitel felvételéért, 40-40 000 forintot írnak jóvá a lakás- és törlesztésvédelmi biztosítás kötéséért, és további 150 000 forintot érhet, ha az ügyfél maradéktalanul ki tudja használni a számlanyitási akció kedvezményeit is.
- Az MBH Banknál akár 500 000 forint jóváírás is összegyűjthető a támogatott lakáshitelhez kapcsolódó akcióban, ha minden kedvezményt kihasználnak az igénylők.
- A MagNet Bank 200 000 forint jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, ha teljesülnek a kért feltételek. A pénzintézet kedvezményes, évi 2,80 százalékos kamattal nyújtja a kölcsönt. Induló díjkedvezmények szintén elérhetők.
- A CIB Bank összesen akár 340 000 forint jóváírást is ad az Otthon Start hitel mellé. A pénzintézet 2,95 százalékos, éves kamattal kínálja a kölcsönt. A futamidő – de legfeljebb a hitel törlesztése – végéig egyes lakossági számlacsomagok havi díját is elengedik.
- Az OTP Banknál évnyerő konstrukcióban is elérhető a támogatott hitel, amelynél az első évben csak kamatot törleszt az ügyfél. Az induló költségekhez kapcsolódó kedvezmények itt is elérhetők.
- Az UniCredit Bank évi 2,89 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, és a most futó akciójában 250 000 forint egyszeri jóváírás is kapcsolódhat a kölcsönhöz.
- A K&H 360 000 forint egyszeri jóváírást is ad abban az esetben, ha az adós és az adóstárs is számlát nyit a banknál, és teljesülnek az egyéb feltételek is.