Egy lépéssel közelebb a magyar euróhoz, de megfizetjük az árát?

Szeptember 22-én a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa úgy döntött, hogy 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5-re csökkenti a középtávú inflációs célt, miközben fenntartja a ±1 százalékpontos toleranciasávot. A célt legutóbb több mint 20 évvel ezelőtt módosították, és ugyan 2015-ben történt egy felülvizsgálat, de annak eredményeképpen a jegybank úgy határozott, hogy a magyar gazdaság még nincs abban a helyzetben, hogy az inflációs célt csökkentse. Bevezette azonban a ma is alkalmazott toleranciasáv intézményét.

Az inflációs cél csökkentése egy lépéssel közelebb visz a magyar euróhoz, de megfizetjük az árát? / Fotó: Andrii Yalanskyi

Az inflációs cél felülvizsgálata

Tíz évvel ezelőtti tanulmányukban még úgy fogalmaztak a jegybankárok, hogy „A 3 százalékos cél fenntartását mind rövid, mind hosszabb távú szempontok támogatták”. 2015 óta viszont jelentős változások mentek végbe Magyarországon. Témánk szempontjából ezek közül most az a legfontosabb, hogy az általános árszínvonal jelentősen közeledett az Európai Unió árszintjéhez. Mindez annak ellenére történt, hogy egyes kormányzati intézkedések közvetlenül igyekeztek lassítani ezt a folyamatot, míg más lépések közvetve éppen a gyorsabb inflációhoz járultak hozzá. Az árfelzárkózás 2022–2023-ban különösen felgyorsult, részben a forint drasztikus gyengülése miatt. A forint árfolyama a 2022 őszén kialakult valutaválság közeli állapotból egy monetáris sokkterápiával ugyan kilábalt, de ez nem hozott rezsimváltást az árfolyamban, és 2024 végéig a tartós gyengülésé volt a főszerep. Ezáltal a 2022–2023-as többletinflációt az árfolyam nem tudta eliminálni. A 2025 eleje és 2026 nyara között bekövetkezett felértékelődési folyamat, köszönhetően a jegybank szemléletváltásának, már képes volt érdemben fékezni az inflációt, ám önmagában ez sem csodaszer. A világpiaci turbulenciák továbbra is komolyan rángatják a forintot, habár mára már csak egy szűk sávban.

Az inflációs cél felülvizsgálatára azonban nem önmagában az elmúlt tíz év változásai és a jelenlegi tízéves rekordalacsony infláció miatt volt szükség. A felülvizsgálat új politikai aktualitását valójában a kormányváltás adta. Mivel a választások eredménye egyértelmű politikai támogatást adott az euró bevezetésének, így az MNB-re is került egyfajta külső nyomás. Hiszen habár a jegybank a kormánytól független szervezet, amelynek alapvető mandátuma az árstabilitás elérése és fenntartása, törvényi kötelessége, hogy amennyiben az elsődleges cél veszélyeztetése nélkül lehetősége van, úgy támogassa a mindenkori magyar kormány gazdaság-, valamint a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. Ennek értelmében, ha a kormány nyíltan kommunikálja, hogy csatlakozni tervez az ERM II-höz, majd az eurózónához, akkor az ehhez szükséges feltételek teljesítéséhez a lehetőségeihez mérten az MNB-nek is hozzá kell járulnia.

Találkozott tehát a kereslet és a kínálat: megszületett a döntés az inflációs cél jövőbeli csökkentéséről. A következő, immáron gyakorlati kérdés tehát, hogy képes lesz-e úgy elérni az új inflációs célt a jegybank, hogy közben ne törje meg a gazdasági felzárkózást.

A historikus esetek közül elemzésünkhöz a legrelevánsabb a cseh és a lengyel példa lehet. Habár egyik ország sem tett még eleget az eurózónához való kapcsolódási kötelezettségének, mindkét esetben azt láthattuk, hogy gazdasági fejlődésük már teret engedett egy alacsonyabb inflációs célnak.