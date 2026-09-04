Az inflációs cél csökkentésének lehetséges gazdasági hatásai

Az alacsony és stabil infláció számos előnnyel jár a gazdaság számára, támogathatja a beruházásokat, csökkentheti a magánszektor és az állam finanszírozási költségeit, mérsékelheti (euróövezeti viszonylatban egyenesen eltünteti) az árfolyamvolatilitást. Az inflációs várakozások csökkentése azonban rövid távon szigorúbb monetáris politikai irányvonalat igényelhet.

Az inflációs cél csökkentése / Fotó: sommart sombutwanitkul

Ez nem feltétlenül kamatemelést jelentene, sokkal inkább azt, hogy az MNB nem engedhetné meg magának a kamatok túl gyors lefaragását. Ennek tehát lehetnek rövid távon gazdasági költségei, tehát kihathat a növekedésre is, a foglalkoztatás és termelés visszaesése miatt. Ez a hatás akkor mérsékelhető, ha a jegybank hitelessége erős, és a célérték csökkentését úgy tudja bejelenteni, hogy közben nem kell kamatot emelnie. Az MNB az elmúlt másfél évben relatíve szigorú volt, az infláció is historikusan lejjebb jött az elmúlt hónapokban, tehát úgy gondoljuk, a jegybanki hitelessége megvan a piacok felé.

Az inflációs várakozások alakulása alakítja leginkább a gazdasági hatásokat, e tekintetben több forgatókönyvet emeli ki a szakirodalom is. A „gyorsan alkalmazkodó” várakozások esetében a bejelentésre (inflációs cél csökkentése) már csökkenő pályára állhat az infláció, a reálkamat is egyből csökken az inflációs kockázati prémium csökkenése nyomán. A beruházásokat ez támogatja, de érdekes módon a szakirodalom szerint a fogyasztás mérséklődik. A tanulmányok szerint alacsonyabb infláció a reál effektív árfolyam erősödését hozza, ennek nyomán a reál export is csökken. A növekedési ütem ezzel a bejelentést követő első évben alacsonyabb lehet (ahhoz képest, mintha nem lett volna inflációs cél-csökkentés). A „teljes mértékben előretekintő” várakozások esetében az inflációs cél változásai azonnal és teljes mértékben beépülnek a várakozásokba; az infláció és a reál kamatlábak gyorsabban csökkennek, mint az első forgatókönyvben, ami a beruházások esetében meredekebb növekedést jelent, a fogyasztás is kevésbé csökken. Emellett az árfolyam is kisebb erősödést mutathat, ami az exportot is kevésbé veti vissza. A harmadik, „fokozatos tanulás” forgatókönyvnél a várakozások lassabban alakulnak, mivel a múltorientált szereplőknek időre van szükségük ahhoz, hogy megismerjék az új inflációs célt és ahhoz alkalmazkodjanak. Ebben az esetben lehet a legnagyobb a növekedési áldozat.

Az alacsonyabb inflációs cél szigorúbb nominális horgonyt jelentene a monetáris politika számára. Ha a piac elhiszi, hogy az MNB a jövőben valóban a 2 százalékos inflációhoz igazítja a politikáját, az mérsékelheti az inflációs várakozásokat és csökkentheti a forinteszközökben elvárt inflációs prémiumot. Ez önmagában támogathatja a forintot. Ugyanakkor nem feltétlenül az azonnali árfolyamerősödés a legfontosabb következmény, hanem az, hogy a forint árfolyama stabilabbá válhat. Egy alacsonyabb inflációs cél közelebb vinné Magyarországot az euróövezeti inflációs környezethez, ami hosszabb távon kisebb árfolyam-leértékelődési várakozásokkal járhat.

A legutóbbi példa, a dél-afrikai jegybank 2025-ös lépését (4,5 százalékról 3,0 százalékra vették le az inflációs célt) rövid távon kedvezően fogadták a külföldi befektetők, nem csökkent hajlandóságuk az államadósság finanszírozására, a hosszú hozamok is lejjebb jöttek.

A mi esetünkben az euróbevezetéshez köthető konvergencia feltételek része a hozamkonvergencia is, az inflációs cél csökkentését is követheti a hosszú hozamok csökkenése. Egyébként az euróbevezetéssel kapcsolatos optimista piaci várakozások tavasz óta már így is jelentősen lejjebb hozták a magyar hozamokat, de ha a költségvetést a következő években sikerül konszolidálni, a hozamok mérséklődésére további tér kínálkozhat.