Megoldás a kitettségre? Japán partnerhálózatokkal épít ellenállóbb gazdaságot

A geopolitikai versengés intenzívebbé válásával a gazdasági kapcsolatok hálója már nem csupán az egyes országok gazdasági fejlődésére van hatással, hanem egyre inkább meghatározza külpolitikai mozgásterüket is. Különösen igaz ez a kapcsolati háló legsebezhetőbb pontjaira, vagyis a kulcsfontosságú nyersanyagok és technológiák terén fennálló kitettségekre. A kockázat csökkentésére az egyes országok az elmúlt években különféle stratégiákkal próbálkoztak, a hazai ipar fejlesztésétől kezdve a baráti országba telepített termelésen (friendshoring) keresztül a beszerzési források diverzifikációjáig számos kísérlet zajlik ezen a téren a világban.

Japán partnerhálózatokkal épít ellenállóbb gazdaságot / Fotó: AFP

Japán másoknál hamarabb emelte stratégiai szintre a gazdaságbiztonságot

Ezek közül Japán példája tekinthető az egyik legjobb esettanulmánynak, ugyanis a kelet-ázsiai ország volt talán az első állam, amely a saját bőrén tapasztalta meg a Kína felé fennálló gazdasági kitettség következményeit, amikor területi viták miatt 2010-ben Peking két hónapra leállította a ritka földfémek Japánba irányuló exportját. Másrészt Kína nagyon gyorsan vált technológiai nagyhatalommá, ami gazdasági versenyhelyzetet teremtett a két ország között. Ez a versenyhelyzet, kombinálva a túlzott kitettséggel és a biztonsági kockázatokkal együttesen vezetett oda, hogy Tokió másoknál hamarabb emelte stratégiai szintre a gazdaságbiztonság kérdését.

Ennek a stratégiának fontos elemét képezik az olyan, más országokkal létrehozott partnerségek, amelyek célja a gazdaság külső sokkokkal és kényszerítési kísérletekkel szembeni sebezhetőségének csökkentése. A „közös ellenállóképesség” koncepciója ugyanakkor túlmutat a beszállítói források diverzifikációján.

Jó példa erre a Japán és Ausztrália által 2026 májusában aláírt, gazdaságbiztonsági együttműködésről szóló közös nyilatkozat, amelyben a két fél nem csupán a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését tűzte ki célul, hanem vállalta, hogy közösen építenek ellenállóbb ellátási láncokat, illetve gazdaságbiztonsági válsághelyzetekben konzultálnak egymással, és közösen mérlegelik a szükséges intézkedéseket.

Tokió hasonló célú együttműködés kialakításán dolgozik az Egyesült Királysággal, Olaszországgal és Indiával is, ám úgy tűnik, az újfajta partnerségi modell térhódítása nem áll meg Japán kétoldalú kapcsolatainak szintjén. A QUAD-csoport és a G7 kritikus ásványkincsekre vonatkozó közös kezdeményezései, vagy a „POWER Asia” partnerség, amely az egész régió energia- és erőforrás-ellátási hálózatának ellenálló képességét akarja növelni, mind azt mutatják, hogy Tokió a kollektív ellenállóképességet a lehető legszélesebb, és valamennyi kritikus területet lefedő partneri hálózat kialakítása révén akarja megvalósítani. A folyamat jól illusztrálja, hogyan szélesedik ki egyre inkább a gazdaságbiztonság fogalma, és hogyan alakul át a korábbi, elsősorban ellátásilánc-biztonságra és kritikus infrastruktúrára épülő megközelítés hosszú távú növekedési, technológiai és külkapcsolati stratégiává.