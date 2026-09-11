Hektikus mozgásra készülhetünk a jen piacán

A japán jen mozgása az elmúlt 4-5 évben alapvetően a két legfontosabb monetáris politikai rezsim közötti jelentős eltérésből fakadt. Miközben az amerikai jegybank a 2022-es energiaválságot követően jelentősen szigorította a monetáris politikáját, a Bank of Japan még hosszú ideig negatív kamatot és hozamgörbe-kontrollt tartott fenn.

A jen piacán hektikus mozgásra készülhetünk / Fotó: Unsplash

A jen jelentős mértékben korrigált

A dollár-jen kamatkülönbözete ismét jelentősen kitágult , mely utat nyitott a carry-trade pozíciók (alacsony kamatozású hitel felvétele + magasabb potenciális hozamú befektetés) nagymértékű kiépülése előtt. Ez a folyamat 2024-től kezdett megfordulni, a japán jegybank ismét a pozitív tartományba emelte a kamatszintet, és kivezette a hozamgörbe-kontrollt. 2024 nyarán a japán jegybank és a pénzügyminisztérium több alkalommal is intervenciót hajtott végre. 2025-ben ismét indult egy intenzív emelkedés a dollár-jen árfolyamában, ezt már elsősorban a befektetők kockázati éhsége, illetve az AI-boom körül kialakult optimizmus fűtötte. Idén júliusban több évtizedes csúcsra, 164-ig emelkedett az árfolyam, mely összehangolt intervenciót váltott ki Japántól és az Egyesült Államoktól. Júliusban és augusztusban összesen 100 milliárd dollár értékben hajtottak végre műveleteket. Ilyenkor nem csupán a közvetlen beavatkozás okoz hirtelen korrekciót, a korábban nyitott, tőkeáttételes carry-trade pozíciók zárása is gyorsítja azt.

Miért nem lépett korábban közbe a japán jegybank?

A Bank of Japan alapproblémája, hogy két, egymással ellentétes célt kell összeegyeztetnie. Egyrészt a gyengülő jen folyamatosan drágította az importot, csökkentette a háztartások reáljövedelmét, és egyre komolyabb politikai problémává vált. Másrészt viszont Japán évtizedek óta küzd a deflációval és a visszafogott bérdinamikával. Emiatt nem kívánták idő előtt megakasztani azt a Japánban meglehetősen ritka folyamatot, melynek során a bérek és az árak tartósan, de kezelhető mértékben emelkedni kezdenek. A jegybanknak emellett a magas GDP-arányos államadósság miatt a kamatkiadások mértékére is ügyelnie kell.