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egészségügyi problémák

Kimerülten dolgozunk, és erre a gazdaság is ráfizet

A magyar munkavállalók több mint harmada fizikailag kimerültnek érzi magát a munkája következtében, ami messze meghaladja az uniós átlagot. Az Eurofound idei jelentéséből az is kiderül, hogy az európai dolgozók több mint fele hátfájásról számol be. Érdemes lenne végiggondolnunk, mennyibe kerül az a megszokásunk, hogy a kimerültséget és a fájdalmat a munkával járó természetes állapotnak tekintjük.
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Dr. Czigléczki Gábor
idegsebész
40 perce
Egészségügyi Problémák Hátfájás Eurofound Kimerültség Dolgozó
Fotó: fizkes

„Majd hétvégén kipihenem.” „Most nem fér bele egy vizsgálat.” „Ennyi idősen már mindenkinek fáj valamije.” Ismerős mondatok, amelyekkel könnyű megindokolni, miért soroljuk hátra a saját egészségünket. A határidő sürget, a kollégák számítanak ránk, a család mellett pedig magunkra jut a legkevesebb idő. Azonban attól, hogy megtanulunk együtt dolgozni a fájdalommal, a kimerültséggel, a kiváltó probléma nem oldódik meg, és a végén mindig az egészségünk és munkateljesítményünk látja kárát.

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Kimerülten dolgozunk, és erre a gazdaság is ráfizet / Fotó: fizkes

A kimerültség magas aránya figyelhető meg a munkavállalók többségénél

Az Eurofound idén publikált, 2024-es adatfelvételen alapuló európai munkakörülmény-felmérése 35 országban több mint 36 ezer dolgozó megkérdezésével készült. Az uniós válaszadók 52 százaléka tapasztalt hátfájást a megelőző egy évben, 53 százalékuk pedig nyak-, váll- vagy felső végtagi izomfájdalomról számolt be. Ezek az arányok azt mutatják, hogy a mozgásszervi panaszok a munkavállalók hétköznapjainak meghatározó részévé váltak.

A magyarországi számokra tekintve különösen nyugtalanító a rendszeres fizikai kimerültség magas aránya.

 A hazai adat kilenc százalékponttal haladja meg az uniós átlagot: nálunk a dolgozók 37 százaléka érzi fizikailag kimerültnek magát mindig vagy az idő nagy részében a munkája következtében.

 Természetesen a kimerültség nem azonos a gerincbetegséggel, és az adatból nem következik, hogy a fáradtság hátterében mindenkinél mozgásszervi probléma áll. Arra azonban világosan rámutat, hogy sokan tartósan megterhelőnek élik meg a munkájukat. Ezt nehéz figyelmen kívül hagyni, amikor a gazdaság teljesítőképességéről beszélünk.

A kutatás azt a mítoszt is eloszlatja, hogy a hátfájás elsősorban a nehéz fizikai munkát végzők problémája. Bár az alacsonyabb képzettséget igénylő, jellemzően fizikai munkakörökben dolgozók körében 63 százalék az érintettek aránya, az irodai alkalmazottaknak is csaknem a fele, a vezetőknek pedig 42 százaléka tapasztalt hátfájást. Másképp terheli a testét a betegmozgatást végző ápoló, a raktári dolgozó és a monitor előtt ülő könyvelő, de egyikük munkaköre sem jelent automatikus védelmet.

A mindennapi terhelés mértékét jelzi, hogy az uniós dolgozók közel kétharmada munkaidejének legalább negyedében ismétlődő kéz- vagy karmozdulatokat végez, 43 százalékuk pedig fárasztó vagy fájdalmas testhelyzetben dolgozik. Ezeket a körülményeket egy vállalatnak éppúgy érdemes ismernie, mint a munkafolyamatok időigényét.

 Ha egy feladat rendszeresen túlterheli az azt végző embert, annak előbb-utóbb a munkaszervezésben is következménye lehet.

A veszteséget ráadásul könnyű alábecsülni, ha kizárólag a betegszabadságon töltött napokat számoljuk. A fájdalommal dolgozó ember jelen van a munkahelyén, de egy mozdulatot csak óvatosan tud elvégezni, nehezebben talál kényelmes testhelyzetet, vagy megszakítja a feladatát, mert zsibbad a keze. Egy üzemben ez lassabb munkavégzést, egy szolgáltatócégnél nehezebb ügyfélkiszolgálást, egy irodában elhúzódó feladatokat jelenthet. Ha pedig végül kiesik a munkából, a helyettesítés gyakran a kollégák terhelését növeli tovább.

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A megfelelően beállított munkaállomás, a rendszeres testhelyzetváltás egyaránt javíthat a helyzeten / Fotó: Pixel-Shot

Idegsebészként különösen fontosnak tartom, hogy a kivizsgálást ne az elviselhetetlen fájdalomhoz kössük. Sok beteg akkor kér segítséget, amikor a panasza már a munkavégzését vagy a mindennapi életét is jelentősen megnehezíti. Pedig a visszatérő fájdalom okát érdemes korábban tisztázni. A kivizsgálás célja annak megértése, hogy mi okozza a tünetet, milyen terhelés súlyosbítja, és milyen kezeléstől várható érdemi javulás.

Az orvossal való konzultáció ráadásul nem jelent automatikusan műtétet. A mozgásszervi panaszok jelentős része beavatkozás nélkül is eredményesen kezelhető. Sok esetben személyre szabott gyógytorna, a terhelés módosítása vagy a munkakörnyezet átalakítása is része lehet a megoldásnak. De ha a helyzet ennél súlyosabb is, a legmodernebb endoszkópos és ultrahangvezérelt technikáknak köszönhetően ma már ezek a beavatkozások minimális megterheléssel járnak, ami nagyobb komfortérzetet biztosít a pácienseknek, és jelentősen csökkenti a gyógyulási időt. Ehhez azonban előbb tudnunk kell, mit kezelünk: hasonló helyen jelentkező fájdalom mögött eltérő problémák állhatnak. A célzott segítség többet ér, mint újabb hónapokon át próbálgatni, mitől válik átmenetileg elviselhetőbbé a munkanap.

A munkáltatóknak sem feltétlenül nagy beruházással kell kezdeniük. 

A megfelelően beállított munkaállomás, a rendszeres testhelyzetváltás, az emelést segítő eszközök vagy az egyoldalú terhelést csökkentő feladatváltás egyaránt javíthat a helyzeten. 

Legalább ilyen fontos, hogy a munkarend valóban lehetővé tegye a rövid szüneteket és az indokolt vizsgálatokon való részvételt. Hiába beszélünk megelőzésről, ha a dolgozó azt érzi, hogy a saját egészségével csak a munka rovására foglalkozhat.

Az Eurofound adatait érdemes vállalatvezetőként és munkavállalóként is komolyan vennünk. A tartós kimerültség és a visszatérő fájdalom túl sok embert érint ahhoz, hogy mindezt egyéni kellemetlenségnek tekintsük. Amikor valaki azért halasztja a kivizsgálást, mert nincs ideje kiesni a munkából, éppen azt kockáztatja, amit szeretne elkerülni. A munkaképesség megőrzésére fordított időnek ezért helye van a naptárban – még azelőtt, hogy a fájdalom rendezné át a terveinket.

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Dr. Czigléczki Gábor

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