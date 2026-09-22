Kimerülten dolgozunk, és erre a gazdaság is ráfizet
„Majd hétvégén kipihenem.” „Most nem fér bele egy vizsgálat.” „Ennyi idősen már mindenkinek fáj valamije.” Ismerős mondatok, amelyekkel könnyű megindokolni, miért soroljuk hátra a saját egészségünket. A határidő sürget, a kollégák számítanak ránk, a család mellett pedig magunkra jut a legkevesebb idő. Azonban attól, hogy megtanulunk együtt dolgozni a fájdalommal, a kimerültséggel, a kiváltó probléma nem oldódik meg, és a végén mindig az egészségünk és munkateljesítményünk látja kárát.
A kimerültség magas aránya figyelhető meg a munkavállalók többségénél
Az Eurofound idén publikált, 2024-es adatfelvételen alapuló európai munkakörülmény-felmérése 35 országban több mint 36 ezer dolgozó megkérdezésével készült. Az uniós válaszadók 52 százaléka tapasztalt hátfájást a megelőző egy évben, 53 százalékuk pedig nyak-, váll- vagy felső végtagi izomfájdalomról számolt be. Ezek az arányok azt mutatják, hogy a mozgásszervi panaszok a munkavállalók hétköznapjainak meghatározó részévé váltak.
A magyarországi számokra tekintve különösen nyugtalanító a rendszeres fizikai kimerültség magas aránya.
A hazai adat kilenc százalékponttal haladja meg az uniós átlagot: nálunk a dolgozók 37 százaléka érzi fizikailag kimerültnek magát mindig vagy az idő nagy részében a munkája következtében.
Természetesen a kimerültség nem azonos a gerincbetegséggel, és az adatból nem következik, hogy a fáradtság hátterében mindenkinél mozgásszervi probléma áll. Arra azonban világosan rámutat, hogy sokan tartósan megterhelőnek élik meg a munkájukat. Ezt nehéz figyelmen kívül hagyni, amikor a gazdaság teljesítőképességéről beszélünk.
A kutatás azt a mítoszt is eloszlatja, hogy a hátfájás elsősorban a nehéz fizikai munkát végzők problémája. Bár az alacsonyabb képzettséget igénylő, jellemzően fizikai munkakörökben dolgozók körében 63 százalék az érintettek aránya, az irodai alkalmazottaknak is csaknem a fele, a vezetőknek pedig 42 százaléka tapasztalt hátfájást. Másképp terheli a testét a betegmozgatást végző ápoló, a raktári dolgozó és a monitor előtt ülő könyvelő, de egyikük munkaköre sem jelent automatikus védelmet.
A mindennapi terhelés mértékét jelzi, hogy az uniós dolgozók közel kétharmada munkaidejének legalább negyedében ismétlődő kéz- vagy karmozdulatokat végez, 43 százalékuk pedig fárasztó vagy fájdalmas testhelyzetben dolgozik. Ezeket a körülményeket egy vállalatnak éppúgy érdemes ismernie, mint a munkafolyamatok időigényét.
Ha egy feladat rendszeresen túlterheli az azt végző embert, annak előbb-utóbb a munkaszervezésben is következménye lehet.
A veszteséget ráadásul könnyű alábecsülni, ha kizárólag a betegszabadságon töltött napokat számoljuk. A fájdalommal dolgozó ember jelen van a munkahelyén, de egy mozdulatot csak óvatosan tud elvégezni, nehezebben talál kényelmes testhelyzetet, vagy megszakítja a feladatát, mert zsibbad a keze. Egy üzemben ez lassabb munkavégzést, egy szolgáltatócégnél nehezebb ügyfélkiszolgálást, egy irodában elhúzódó feladatokat jelenthet. Ha pedig végül kiesik a munkából, a helyettesítés gyakran a kollégák terhelését növeli tovább.
Idegsebészként különösen fontosnak tartom, hogy a kivizsgálást ne az elviselhetetlen fájdalomhoz kössük. Sok beteg akkor kér segítséget, amikor a panasza már a munkavégzését vagy a mindennapi életét is jelentősen megnehezíti. Pedig a visszatérő fájdalom okát érdemes korábban tisztázni. A kivizsgálás célja annak megértése, hogy mi okozza a tünetet, milyen terhelés súlyosbítja, és milyen kezeléstől várható érdemi javulás.
Az orvossal való konzultáció ráadásul nem jelent automatikusan műtétet. A mozgásszervi panaszok jelentős része beavatkozás nélkül is eredményesen kezelhető. Sok esetben személyre szabott gyógytorna, a terhelés módosítása vagy a munkakörnyezet átalakítása is része lehet a megoldásnak. De ha a helyzet ennél súlyosabb is, a legmodernebb endoszkópos és ultrahangvezérelt technikáknak köszönhetően ma már ezek a beavatkozások minimális megterheléssel járnak, ami nagyobb komfortérzetet biztosít a pácienseknek, és jelentősen csökkenti a gyógyulási időt. Ehhez azonban előbb tudnunk kell, mit kezelünk: hasonló helyen jelentkező fájdalom mögött eltérő problémák állhatnak. A célzott segítség többet ér, mint újabb hónapokon át próbálgatni, mitől válik átmenetileg elviselhetőbbé a munkanap.
A munkáltatóknak sem feltétlenül nagy beruházással kell kezdeniük.
A megfelelően beállított munkaállomás, a rendszeres testhelyzetváltás, az emelést segítő eszközök vagy az egyoldalú terhelést csökkentő feladatváltás egyaránt javíthat a helyzeten.
Legalább ilyen fontos, hogy a munkarend valóban lehetővé tegye a rövid szüneteket és az indokolt vizsgálatokon való részvételt. Hiába beszélünk megelőzésről, ha a dolgozó azt érzi, hogy a saját egészségével csak a munka rovására foglalkozhat.
Az Eurofound adatait érdemes vállalatvezetőként és munkavállalóként is komolyan vennünk. A tartós kimerültség és a visszatérő fájdalom túl sok embert érint ahhoz, hogy mindezt egyéni kellemetlenségnek tekintsük. Amikor valaki azért halasztja a kivizsgálást, mert nincs ideje kiesni a munkából, éppen azt kockáztatja, amit szeretne elkerülni. A munkaképesség megőrzésére fordított időnek ezért helye van a naptárban – még azelőtt, hogy a fájdalom rendezné át a terveinket.