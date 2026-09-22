„Majd hétvégén kipihenem.” „Most nem fér bele egy vizsgálat.” „Ennyi idősen már mindenkinek fáj valamije.” Ismerős mondatok, amelyekkel könnyű megindokolni, miért soroljuk hátra a saját egészségünket. A határidő sürget, a kollégák számítanak ránk, a család mellett pedig magunkra jut a legkevesebb idő. Azonban attól, hogy megtanulunk együtt dolgozni a fájdalommal, a kimerültséggel, a kiváltó probléma nem oldódik meg, és a végén mindig az egészségünk és munkateljesítményünk látja kárát.

Kimerülten dolgozunk, és erre a gazdaság is ráfizet / Fotó: fizkes

A kimerültség magas aránya figyelhető meg a munkavállalók többségénél

Az Eurofound idén publikált, 2024-es adatfelvételen alapuló európai munkakörülmény-felmérése 35 országban több mint 36 ezer dolgozó megkérdezésével készült. Az uniós válaszadók 52 százaléka tapasztalt hátfájást a megelőző egy évben, 53 százalékuk pedig nyak-, váll- vagy felső végtagi izomfájdalomról számolt be. Ezek az arányok azt mutatják, hogy a mozgásszervi panaszok a munkavállalók hétköznapjainak meghatározó részévé váltak.

A magyarországi számokra tekintve különösen nyugtalanító a rendszeres fizikai kimerültség magas aránya.

A hazai adat kilenc százalékponttal haladja meg az uniós átlagot: nálunk a dolgozók 37 százaléka érzi fizikailag kimerültnek magát mindig vagy az idő nagy részében a munkája következtében.

Természetesen a kimerültség nem azonos a gerincbetegséggel, és az adatból nem következik, hogy a fáradtság hátterében mindenkinél mozgásszervi probléma áll. Arra azonban világosan rámutat, hogy sokan tartósan megterhelőnek élik meg a munkájukat. Ezt nehéz figyelmen kívül hagyni, amikor a gazdaság teljesítőképességéről beszélünk.

A kutatás azt a mítoszt is eloszlatja, hogy a hátfájás elsősorban a nehéz fizikai munkát végzők problémája. Bár az alacsonyabb képzettséget igénylő, jellemzően fizikai munkakörökben dolgozók körében 63 százalék az érintettek aránya, az irodai alkalmazottaknak is csaknem a fele, a vezetőknek pedig 42 százaléka tapasztalt hátfájást. Másképp terheli a testét a betegmozgatást végző ápoló, a raktári dolgozó és a monitor előtt ülő könyvelő, de egyikük munkaköre sem jelent automatikus védelmet.