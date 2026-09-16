Nemzetpolitikai támogatások – civil kezdeményezések

Egy évtizedek tapasztalataira épülő tanácsadó, támogató program vagy egy újra és újra felhasználható mikrofinanszírozási forrás ezerszer hasznosabb egy vidéki térség fejlesztését tekintve, nemzetpolitikai célokat szolgálva, mint egy pénzértékben annak sokszorosát kitevő, nagy látványprojekt.

Nemzetpolitikai támogatások – erődtemplom Erdélyben / Fotó: AFP

Nemzetpolitikai intézkedések

Miért mondjuk mindezt? A magyar kormányzat előző évtizedének határon túli nemzetpolitikai intézkedései tipikus példáját mutatták be a gyakorlatban ennek. Az észszerűség, a célszerűség és az építkezés helyett egyre inkább teret nyert a „nagyprojektek” (pl. repülőtér) delíriuma, a piaci feltételekhez nem igazodó ipari kapacitások fejlesztése, épített nemzeti értékeink gazdasági háttér nélküli felvásárlása. Nemzeti építkezés logója alá felsorakoztatott privát üzleti érdekek. És mindezt a nemzet pénztárcája (bár nem végtelen beltartalommal) finanszírozta. A minisztériumi szakfelelős alapítványi keretekben az elmúlt 5 évben tízmilliárdokat költött felvidéki, erdélyi, délvidéki egykori kastélyok, paloták és jellegzetes közintézményi épületek felvásárlására. Úgy, hogy a megvásárolt 41 épületből egy lett felújítva, döntő többségénél nincs működtetési funkció, nincs üzemeltető, s végképp nincs pénzügyi forrásháttér felújításra és fenntartásra. Érzelmeink az épületek sorsához kötnek, de „hűvös fejjel” mindig a pénzügyi realitásokra kell gondolni. Pláne, ha pl. az erdélyi egyházak az ingatlanok visszaszerzése után szintén hasonló problémákkal küzdöttek, küzdenek. Akkor miért is vásároltunk?

Nem haszontalan idéznünk gróf Teleki Pál, egykori magyar miniszterelnök gondolatait: „Mindent az államtól várunk, közéletben és magánéletben egyaránt. Az egyes emberek is az államtól várnak kezdeményezést az irányításra, és sokszor külső erőktől várjuk a nemzet olyan gyarapodását is, amelyet erős és önérzetes nemzet mindig csak önmaga hajt végre.” (Magyar Politikai Gondolatok) Ma már látjuk, hogy a „nemzeti történelmi épületvásárlási program” átgondolatlan, drága és pazarló (lett volna a jövőben is).