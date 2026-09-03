Az orosz-ukrán háborúról és az EU szankciókról a legtöbben az energiaellátásra asszociálnak, pedig vannak olyan gazdasági ágazatok, melyeknél jóval nagyobb a mérhető hatás globális szinten is. Míg az orosz kőolaj részesedése 11 százalék a globális kereskedelemben, a dízelé és a földgázé 15-15 százalék, az LNG-é 8,5 százalék, addig a globális búzaexportból 18-24 százalékkal, az árpaexportból 14-20 százalékkal, napraforgómag/olaj exportból 20-25 százalékkal és a műtrágyaexportól 14-16 százalékkal részesednek.

Az orosz-ukrán mezőgazdasági export kiesése nagyobb károkat okozna, mint az energiahordozóké / Fotó: Xinhua / eyevine

Az orosz mezőgazdasági export esetleges kiesésének tehát legalább akkora, ha nem nagyobb gazdasági és társadalmi hatása lenne, mint az energiahordozó exportkorlátozásnak. Ráadásul Ukrajna is fontos gabona, napraforgó és növényi olaj exportőr és most sorozatban érkeznek a hírek arról, hogy a háborúzó felek egymás Fekete-tengeri kikötőit veszik célba. Ennek eredményeként az orosz oldalon károkat szenvedett Novorosszijszk, valamint a Balti-tenger partján lévő Primorszk és Uszty-Luga kikötője, ami 35-40 százalékkal csökkentette az exportképességet, míg az ukrán oldalon valamennyi számottevő Fekete-tengeri kikötő, Odesza, Csornomorszk, Pivdennij, és Izmajil szenvedett el drón és rakéta támadásból származó károkat, ami hasonló csökkenéshez vezetett az ukrán mezőgazdasági exportban. És miután az orosz és az ukrán mezőgazdasági export profilja kis eltolódásokkal nagyon hasonló és a jelentőségük is kiemelkedő, a Fekete-tengeri kikötők elleni támadások nem csak az importáló országokat hozhatják nehéz helyzetbe, hanem jelentős negatív hatással lennének a globális élelmiszer árakra és az inflációra is.

Ukrajna exportját az infrastruktúra elleni támadások mellett a kikötők blokádja, a termőterületek elvesztése és a logisztikai nehézségek egyaránt visszavetették. Oroszország eddig képes volt fenntartani, sőt egyes években növelni gabonakivitelét. A 2024-es adatok különösen jól érzékeltetik ennek nagyságrendjét.

A világ gabonaexportja megközelítette az 520 millió tonnát:

Ebből Ukrajna mintegy 54 millió tonnát, Oroszország pedig hozzávetőleg 39 millió tonnát exportált.

Ez körülbelül 10,4, illetve 7,5 százalékos világpiaci részesedésnek felel meg. A két ország tehát együtt megközelítőleg 93 millió tonna gabonát exportált, ami a világ teljes gabonakereskedelmének csaknem 18 százalékát jelentette.