Az a cég, amelyik kész szakembereket keres, egyre nagyobb árat fizet

A gyártó- és termelővállalatok munkaerőpiaci nehézségeit gyakran létszámproblémaként kezeljük. Nincs elegendő megfelelő jelentkező, ezért gyorsabban, intenzívebben vagy magasabb bérekkel kell toborozni. Ez a megközelítés azonban csak részben ad választ a problémára. A valódi kihívás sok esetben az, hogy a vállalatok által keresett, azonnal munkába állítható szakemberekből van kevés. Miközben a cégek ugyanazért a szűk körért versenyeznek, számos olyan potenciális munkavállaló marad kívül a kiválasztási folyamatokon, aki megfelelő betanítással és fejlesztéssel alkalmassá válhatna a feladatok ellátására.

Szakemberek keresése – a kompetenciaalapú kiválasztásnak kell előtérbe kerülnie / Fotó: AU USAnakul

Egyre drágább ragaszkodni a kész szakemberhez

A Jobtain 2026-os országos Kékgalléros Benchmark kutatásában részt vevő vállalatok 55 százaléka a jelentkezők bérigényét, 39 százaléka pedig a szakmai tapasztalat hiányát nevezte meg a szakmunkások toborzását nehezítő tényezőként. A két kihívás szorosan összefügg egymással. Minél ritkább egy adott tudás a munkaerőpiacon, annál többet kell fizetni érte, és annál élesebb verseny alakul ki a cégek között. A vállalatok előtt ezért két út áll. Továbbra is kizárólag kész szakembereket keresnek, és vállalják az ezzel járó egyre magasabb költségeket, hosszabb állásbetöltési időt és növekvő működési kockázatot, vagy kiszélesítik a lehetséges jelöltek körét.

Az utóbbi megoldás nem az elvárások csökkentését jelenti, sokkal inkább azok újragondolását. Érdemes különválasztani azokat a kompetenciákat, amelyekkel a munkavállalónak már a belépés pillanatában rendelkeznie kell azoktól, amelyek szervezett betanítással vagy belső képzéssel elsajátíthatók. Ha minden ismeretet belépési feltételként határozunk meg, könnyen olyan tudást követelhetünk meg a jelölttől, amelyet valójában a vállalatnak kellene felépítenie.

Nem tűnik el a kékgalléros munka, de átalakul

A kékgalléros munkakörökről még mindig sokan elsősorban fizikai feladatokra gondolnak. A modern gyártási környezetben azonban egyre több pozíció kerül a hagyományos kategóriák közötti területre. Ezekben a munkakörökben továbbra is jelen van a fizikai vagy operatív munkavégzés, de a dolgozónak már digitális eszközöket és automatizált berendezéseket is kezelnie kell. Képesnek kell lennie a folyamatok megértésére, az eltérések felismerésére, az előírások követésére és az új technológiák gyors elsajátítására. Itt jelenik meg az újgalléros munkavállaló. Ő nem feltétlenül rendelkezik a hagyományosan elvárt végzettséggel vagy többéves szakmai tapasztalattal, viszont megvannak benne azok az alapkompetenciák, amelyekre a vállalat építeni tud. Képes tanulni, nyitott a technológiára, érti a folyamatokat, és megfelelő támogatással rövid idő alatt értékes munkaerővé válhat. Az újgalléros szemlélet ezért nem egyszerűen egy új HR-trend. Válasz arra a gazdasági helyzetre, amelyben a vállalatoknak úgy kellene fenntartaniuk vagy növelniük a kapacitásaikat, hogy a hagyományosan elvárt szakemberek kínálata nem bővül az igényeikkel azonos ütemben.