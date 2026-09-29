Európa jelenti a fő célpiacot az ukrán export számára

Ukrajna gazdasága erősen függ az agráriumtól, amely az ország exportjának közel felét teszi ki. Az ágazat nemzetgazdasági súlyát jól jellemzi, hogy az ukrán GDP 14 százaléka származik a mezőgazdaságból.

Ukrán gabona – Európa jelenti a fő célpiacot / Fotó: AlbHen

Az ukrán mezőgazdaság több termékben is piacvezető

Néhány beszédes adat az ukrán exportpotenciálról: a világ napraforgóolaj-exportjának 40 százalékát, az EU-s felhasználásnak pedig közel 90 százalékát Ukrajna adja. Kiemelkedő jelentőségű a búzapiacon is, jellemzően közel 10 százalékos részesedéssel a globális búzaexportból. Kukoricából több mint 30 millió tonna termett náluk tavaly (összehasonlításul: Magyarországon 5 millió tonna), így nem meglepő, hogy Ukrajna a világ öt legnagyobb búza- és kukoricaexportőre közé tartozik. Az ukrán gabona legnagyobb vásárlói egyébként világszinten is Spanyolország és Olaszország, jelentősen növelve a beszerzéseket az elmúlt öt évben.

Erősödő verseny és szállítási nehézségek

A háborút megelőző esztendőben az ukrán agrárexport döntő többsége a fekete-tengeri kikötőkön keresztül hagyta el az országot, ezek a szállítmányok pedig alapvetően határozták meg az ázsiai és afrikai országok élelmiszer-ellátását. A konfliktus kirobbanása után azonban nem csak a tengeri kikötők kerültek blokád alá, hanem az orosz gabona is versenytársként jelent meg a piacokon. Ez történt például Egyiptomban is, amely a világ egyik legnagyobb gabona- és búzaimportőreként évente átlagosan 12–13 millió tonna búzát szerez be a nemzetközi piacokról. A szállítási kockázatok és a magasabb ukrán fuvardíjak miatt Egyiptom az olcsóbb és stabilabban szállítható orosz búzára váltott, így volt olyan év, hogy a beszerzések háromnegyedét az orosz gabona tette ki (bár tavaly már történt bizonyos korrekció az ukrán áruk javára). Az ukrán mezőgazdasági export tehát egyszerre nézett szembe logisztikai és keresleti nehézségekkel.

Válaszul jelentősen felértékelődött az EU-s desztináció

A célpiacokat tekintve tehát jelentős átalakulás történt az ukrán agrárexportban a háború kirobbanása óta. Öt évvel ezelőtthöz képest drasztikusan visszaesett a távol-keleti célpiacok részesedése (20 százalékról 5 százalék alá csökkenve, ami főként a drasztikusan visszaeső kínai kereslet miatt történt) és közel felére zuhant be a délkelet-ázsiai térségbe szállított mennyiség is (13-ról 7 százalékra csökkenve). Afrika és a Közel-Kelet viszont továbbra is jelentős szerepet tölt be az ukrán kivitelben, de ami igazán figyelemre méltó, az az EU-s célpiacok felértékelődése: a háborút megelőző évhez képest közel megduplázódott az európai célpiacok részesedése az ukrán exportban, így tavaly már a teljes kivitel 47,5 százaléka irányult az EU-ba. Az ukrán gabona és egyéb termékek legnagyobb vásárlói az EU-ban: Spanyolország (elsősorban a sertésállománya miatt), Hollandia (főként a tengeri kikötők miatt), Olaszország és Lengyelország.