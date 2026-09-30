Vakrepülésből valós idő: az otthoni áramkábeleknél húzódik az energiaátmenet első frontvonala
A villamosenergia-hálózatok üzemeltetése hosszú évtizedeken át egyfajta fordított piramis logika alapján történt. A nagy- és középfeszültségű szinteket – vagyis például a távvezetékeket és a városrészeket ellátó áramhálózatot – szenzorok, automatizált kapcsolók és modern felügyeleti rendszerek figyelték folyamatosan. A hálózat „legalján” lévő kisfeszültségű szakasz viszont, ami a lakóházak áramellátását is biztosítja, jószerével vakfolt maradt. Emiatt az itt keletkező problémákról a szolgáltatók gyakran csak fogyasztói bejelentések alapján értesültek.
Ez a modell addig kiválóan működött, amíg központi termelés és egyirányú energiaáramlás jellemezte a villamos rendszereket, a kisfeszültségű hálózaton pedig túlnyomórészt egyszerű, kiszámítható terhelést jelentő fogyasztók (például hűtő, mosógép, világítás) kaptak helyet. Az elmúlt években azonban ez drasztikusan megváltozott.
A tetőkre kerülő napelemek, a hőszivattyús hűtő- és fűtőberendezések vagy az elektromos autók töltői mind ezen a szinten csatlakoznak a hálózatra. Ezek az eszközök a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitást foglalnak le a hálózaton rendelkezésre álló „sávból”, az esti csúcsidőszakokban extra fogyasztást, napközben pedig gyakran nehezen felhasználható termelést jelentve. Ráadásul bizonyos városrészekben, az agglomerációs településeken vagy az új építésű lakóparkokban mindez koncentráltan történik, tovább feszegetve a hálózat tűrőképességét.
Villamosenergia-hálózatok – amikor probléma a napsütés
A villamosenergia-hálózatok helyzetét tehát, paradox módon, éppen a megújuló energia sikere tette ennyire feszültté. Ennek hatékony integrációja egyre sürgetőbb egész Európában: egyes osztrák elosztóhálózat-üzemeltetők a napelemes betáplálás többszörösére növekedésével számolnak 2040-ig, a holland Alliander szolgáltatónál már több ezer függőben lévő hálózatcsatlakozási kérelem áll sorban, de nagyvárosi szinten, például Rómában is 70 százalékos terhelésnövekedésre számítanak 2030-ig.
A kihívást viszont nem egyszerűen a hálózati kapacitás hiánya jelenti: a meglévő kapacitások jelentős része – Európában átlagosan akár 30-40 százaléka – időszakosan kihasználatlan, miközben rendszeresen tapasztalnak az üzemeltetők túlterhelést vagy feszültségproblémákat.
A napelemes rendszerek ugyanis a napsütéses időszakokban olyan mennyiségű energiát táplálhatnak vissza a rendszerbe, hogy a kisfeszültségű hálózaton a feszültség a megengedett tartomány fölé emelkedik. Ilyenkor a napelemes betáplálás korlátozására, szélsőséges esetben az inverter hálózatról való átmeneti lekapcsolására is sor kerülhet. Ezzel párhuzamosan este és a télen az e-töltők vagy a hűtő-fűtő hőszivattyúk, légkondicionáló készülékek olyan terhelési csúcsokat okoznak, amelyek helyenként már a vezetékek vagy transzformátorok terhelhetőségi határát is meghaladhatják.
Okosmérő: szemüveg a vakfoltra
A megoldás egyik kulcsát az okosmérők jelentik. Ezek már nem csupán leolvasásra alkalmasak, hanem a legtöbb esetben távolról is elérhetőek az adataik, és – technikai kialakításuktól függően – rendszeresen információkat továbbítanak a hálózatüzemeltető felé, például a mért áram- és feszültségértékekről, a terhelési görbékről vagy az áramkimaradásokról. Így a szolgáltató elemezheti, majd optimalizálhatja a rendszert, annak fényében, hogy az adott városrészben éppen milyen terhelési menetrendekre lehet számítani vagy pontosan hol esedékes már egy karbantartás.
Magyarországon ezen a téren komoly lemaradást kell behoznunk: az utolsó adatok szerint a háztartásaink mindössze 9 százaléka volt okosmérővel felszerelve két évvel ezelőtt. Ezzel szemben, 2025-ben az okos villamos mérők háztartási lefedettsége az unióban átlagosan már 60 százalék felett alakult. A szomszédos országok közül Ausztriában és Szlovéniában 97 százalékos, a skandináv- és balti államok egy részében, valamint Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában pedig már szinte teljes lefedettséget mértek.
A szintén 99 százalékos okosmérő lefedettséggel rendelkező, karintiai Kärnten Netz villamosenergia-szolgáltató tapasztalatai arra is rámutatnak, milyen előnyökkel jár mindez. Az adatokat már nem csak stratégiai tervezéshez, hanem az operatív hálózatüzemeltetésben is hatékonyan tudják használni.
A korábban túlnyomórészt offline elérhető napi profilok helyett naprakész információkat kapnak, lehetővé téve a gyorsabb reakciókat, a problémák korai felismerését és a kereslet-kínálat közötti eltérések hatékony kiegyensúlyozását.
Ugyanakkor ennek a hatalmas mennyiségű adatnak a feldolgozására is fel kell készülni. A fizikai mérőcserék és infrastruktúra-fejlesztések mellett a villamos hálózat digitalizációjára, így a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználására is mindenképpen szükség lesz, például hálózatmenedzsment szoftverek, áramszolgáltatók igényeire fejlesztett mesterségesintelligencia-alkalmazások, valamint állapotbecslési protokollok és digitális ikermodellek formájában.
A következő lépés: aktív hálózatvezérlés, akár az otthonokban is
A helyzet még hatékonyabb kezelését az okosmérőkkel megteremtett transzparencia teszi majd lehetővé. A korszerű, digitális hálózatirányítási rendszerekkel a jövőben a kisfeszültségű szinten lévő eszközök – pl. naperőművek, hőszivattyúk, akkumulátoros energiatárolók, e-autótöltők – nemcsak megfigyelhetővé, hanem koordinálhatóvá is tudnának válni. Azaz az üzemeltetők a hálózat pillanatnyi állapotától függően finomhangolhatnák ezek működését, nem csak ösztönözve, hanem aktívan vezérelve is a csúcsidőszakokon kívüli energiafogyasztást.
Ezzel a fogyasztók is jól járnának, nem csupán azért, mert stabilabbá válik a hálózat. Az ilyen jellegű alkalmazkodásra nyitott, azaz az ún. rugalmassági piacra belépő háztartások alacsonyabb tarfiával jutnának energiához, sőt, akár kompenzáció formájában anyagilag is profitálhatnának a rendszerből.
Olasz és holland energiaszolgáltatók például már tesztelik is az ebben rejlő lehetőségeket, Ausztriában és Németországban pedig már folyamatban van a megfelelő jogszabályi keretek kialakítása. Eközben számos térségben megkezdődött ehhez a különböző feszültségszintek, illetve a piaci szereplők, az elosztóhálózat-üzemeltetők (DSO-k) és az országos hálózatirányítók (TSO-k) igényeinek összehangolása.
Így tehát a kisfeszültségű rendszer az eddig alig látható, reaktív hálózati szint helyett az aktívan menedzselt áramhálózat valódi alapjává léphet elő.
Transzparens, intelligens irányításával megbízhatóbbá, kiegyensúlyozottabbá és hatékonyabbá tud válni az egész villamos rendszer, célzott beavatkozást, valamint gyorsabb hibaelhárítást és fejlesztéseket lehetővé téve.