Vakrepülésből valós idő: az otthoni áramkábeleknél húzódik az energiaátmenet első frontvonala

A villamosenergia-hálózatok üzemeltetése hosszú évtizedeken át egyfajta fordított piramis logika alapján történt. A nagy- és középfeszültségű szinteket – vagyis például a távvezetékeket és a városrészeket ellátó áramhálózatot – szenzorok, automatizált kapcsolók és modern felügyeleti rendszerek figyelték folyamatosan. A hálózat „legalján” lévő kisfeszültségű szakasz viszont, ami a lakóházak áramellátását is biztosítja, jószerével vakfolt maradt. Emiatt az itt keletkező problémákról a szolgáltatók gyakran csak fogyasztói bejelentések alapján értesültek.

Villamosenergia-hálózat – az otthoni energiarendszer az első frontvonal / Fotó: FOTOGRIN

Ez a modell addig kiválóan működött, amíg központi termelés és egyirányú energiaáramlás jellemezte a villamos rendszereket, a kisfeszültségű hálózaton pedig túlnyomórészt egyszerű, kiszámítható terhelést jelentő fogyasztók (például hűtő, mosógép, világítás) kaptak helyet. Az elmúlt években azonban ez drasztikusan megváltozott.

A tetőkre kerülő napelemek, a hőszivattyús hűtő- és fűtőberendezések vagy az elektromos autók töltői mind ezen a szinten csatlakoznak a hálózatra. Ezek az eszközök a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitást foglalnak le a hálózaton rendelkezésre álló „sávból”, az esti csúcsidőszakokban extra fogyasztást, napközben pedig gyakran nehezen felhasználható termelést jelentve. Ráadásul bizonyos városrészekben, az agglomerációs településeken vagy az új építésű lakóparkokban mindez koncentráltan történik, tovább feszegetve a hálózat tűrőképességét.

Villamosenergia-hálózatok – amikor probléma a napsütés

A villamosenergia-hálózatok helyzetét tehát, paradox módon, éppen a megújuló energia sikere tette ennyire feszültté. Ennek hatékony integrációja egyre sürgetőbb egész Európában: egyes osztrák elosztóhálózat-üzemeltetők a napelemes betáplálás többszörösére növekedésével számolnak 2040-ig, a holland Alliander szolgáltatónál már több ezer függőben lévő hálózatcsatlakozási kérelem áll sorban, de nagyvárosi szinten, például Rómában is 70 százalékos terhelésnövekedésre számítanak 2030-ig.

A kihívást viszont nem egyszerűen a hálózati kapacitás hiánya jelenti: a meglévő kapacitások jelentős része – Európában átlagosan akár 30-40 százaléka – időszakosan kihasználatlan, miközben rendszeresen tapasztalnak az üzemeltetők túlterhelést vagy feszültségproblémákat.