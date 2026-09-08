Ösztönzők és büntetések a települési vízhasználatban

A terv a mezőgazdasági vízhasználat átalakítását, az illegális kutak visszaszorítását és a települési csapadékvíz-gazdálkodás megújítását irányozza elő. A rendelet fő motívuma a természet alapú megközelítés és az a gondolat, hogy „a csapadék évszakos eloszlásának változása miatt a csapadékot akkor kell megtartanunk, amikor leesik, és hasznosíthatóvá kell tenni az aszályos időszakokban”.

Vízhasználat a településeken – tetőről lefolyó csapadékvíz gyűjtése / Fotó: Halfpoint

Vízmegtartási lehetőségek

A terv egészéhez képest a települési vízmegtartás és víz körforgás kérdései meglehetősen kis súllyal szerepelnek a dokumentumban, az azonnali feladatokról szóló határozatok között pedig annyit tudunk meg róla, hogy

„A települési csapadékvíz-gazdálkodás a múltban a vizek gyors levezetését célozta meg, ezzel szemben a csapadékvizeknek a településen és annak környékén történő lefolyáslassítására, és a vizek hasznosítására kell törekedni.”

Ez így nem tűnik soknak, mégis merőben más hozzáállást tükröz, mint az eddigi „csak tűnjön el valami lyukban” mentalitás, amely teljességgel figyelmen kívül hagyta a településen megtartható csapadékvíz két fantasztikus tulajdonságát: helyben van, tehát nem kell szállítani, és lényegében tiszta, azaz a háztartás számos területén jól hasznosítható. És – ami az egyszerű olvasó szempontjából még lényegesebb – ez az a terület, ahol mi hétköznapi polgárok és lakosok nagyon is sokat tehetünk a víz, mint természeti kincs megtartásáért. (Önkormányzati szinten még többet, ott a települési csapadék megtartásának és felhasználásának sokkal több módja és lehetősége van, de ez egy másik írás témája.)

Ha van valami, ami miatt a kormány Fenntartható Vízgazdálkodási Tervét bátortalannak nevezhetjük, az az, hogy egyetlen szóval sem említi az alacsony vízdíjat, mint alapvető problémát. A vízdíj kérdése márpedig megkerülhetetlen, és jól teszi mindenki, ha annak növekedésével számol, ez pedig jótékonyan fog hatni a ház körül alkalmazható vízmegtartási megoldások terjedésének.

A tetőről lefolyó csapadékvízről a magyar lakosság elsődleges képe az, hogy az ilyen olyan módon – leginkább ronda műanyag tartályokban és hordókban – visszatartott esővíz kiválóan alkalmas a locsolásra. A HYDROKING tapasztalatai szerint egyre többen vannak, akik ennél tovább mennek, és gravitációs csepegtető rendszerekben gondolkodnak, de ennél messzebb tényleg kevesen jutnak el, mert hiányoznak azok az ösztönzők, amelyek a tetőről lefolyó csapadékvíz tervezett és szisztematikus felhasználását támogatnák.