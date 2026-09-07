Zöld fordulat az Új Selyemúton

A kínai elnök zászlóshajó projektje, az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezés (BRI) – amit 2013-ban indított útjára – az idei első félévben rekord összegű elköteleződést mutat az ausztrál Queenslandi Egyetem és a Green Finance and Development Center közösen készített jelentése alapján. A BRI-ügyletek összértéke 2026 első felében rekordmagas szintre, 126,3 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi azonos időszakában mért 123,3 milliárd dollár értékhez képest. A 2026-os első félévi összeg 49,8 milliárd dollárnyi beruházásból és 76,5 milliárd dollárnyi építési projektből állt. Egyébként a jelentésben szereplő adatok úgynevezett „elköteleződéseket” jelenítenek meg, ami egy tágabb kategóriát jelent, mint a már ténylegesen megindult fizikai kivitelezés. Ezek az adatok a hivatalosan rögzített pénzügyi és kivitelezési ígéreteket is magukba foglalják, amelyek egy része már zajlik, más része pedig – a zöld fordulat érdekében – a közeljövőben indulhat el.

Zöld fordulat – az új Selyemút első hajója 2022-ben érkezett Európába / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ha pusztán a számokat nézzük, akkor az első felében a BRI elköteleződéseit négy kulcsszektor dominálta, amelyek együttesen a teljes aktivitás több mint 73 százalékát fedték le:

Az energia szektor maradt a legjelentősebb terület, a teljes elköteleződés 28,7 százalékát adva, bár ez csökkenést jelent a 2025-ös 43,5 százalékhoz képest. A második helyet a fém- és bányászati szektor foglalta el 17,2 százalékos részesedéssel, megerősítve stratégiai szerepét. A harmadik vezető ágazat a közlekedés volt, amely jelentős növekedést mutatva a teljes volumen 14,4 százalékát tette ki. Végül a technológiai szektor is rekordot döntött, piaci részesedése a 2025-ös 8,5 százalékról 13,4 százalékra bővült az időszak végére.

Ha a körvonalazódó trendeket vizsgáljuk, akkor számos stratégiai átrendeződés figyelhető meg.

Zöld fordulat

2026 első fele az eddigi „legzöldebb” félév a BRI történetében, ugyanis a szektorban vállalt összesen 20,1 milliárd dollárnyi elköteleződés (amelyből 8,3 milliárd dollár közvetlen tőkebefektetés, 11,3 milliárd pedig építési szerződés) azt jelenti, hogy az energiaügyi projektek (szél, nap, víz energia beruházás) 56 százaléka immár a fenntartható jövőt szolgálja. Ráadásul míg korábban a fosszilis energiahordozók kitermelése és a csővezetékek domináltak, 2026-ra az energiaipari projektek 69 százaléka közvetlenül villamosenergia-termelésre fókuszált. Ez a váltás közvetlenül támogathatja a technológiai projektek (pl. adatközpontok, akkumulátorgyárak) energiaigényét is. A zöld fordulat az elhúzódó közel-keleti konfliktus és annak kapcsán kialakult fosszilis energiapiaci volatilitás fényében még inkább felértékelődik.